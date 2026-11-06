‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

Japanese Rural Life Adventure, de GAME START LLC

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El publisher G-MODE Corporation y el desarrollador GAME START LLC lanzaron Japanese Rural Life Adventure para PlayStation 4 a través de PlayStation Store. La simulación de vida rural cuesta 19,99 dólares, 15,49 libras, 18,99 euros o 2.750 yenes, mientras que los usuarios de PlayStation Plus pueden comprarla con un 20% de descuento hasta el 20 de noviembre.

Una nueva vida en el campo japonés

Japanese Rural Life Adventure es una simulación slow life, un tipo de juego centrado en actividades cotidianas y avances tranquilos en lugar de combates o desafíos contrarreloj. La historia comienza cuando el protagonista abandona la ciudad y se instala solo en una antigua casa rural de Japón.

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Los primeros objetivos funcionan como tutorial. El jugador debe retirar la maleza, limpiar los pisos y reparar los shoji, paneles tradicionales hechos con marcos de madera y papel translúcido. Estas tareas enseñan los sistemas básicos antes de abrir el acceso a más actividades y encargos.

La restauración de la propiedad avanza mediante la recolección de materiales, el cultivo y la producción de bienes. Es posible arreglar la casa heredada, ordenar el patio, plantar alimentos y trabajar para alcanzar la autosuficiencia. También hay pesca, captura de insectos y distintas labores vinculadas con el entorno.

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La cocina ocupa un espacio importante. El protagonista puede producir arroz y preparar ingredientes habituales de la gastronomía japonesa, como sal, salsa de soja y miso. Los platos se cocinan en la cocina de la casa o alrededor de un irori, un fogón tradicional hundido en el suelo que sirve para cocinar y calentar la vivienda.

Estaciones, vecinos y restauración del pueblo

El paso del tiempo modifica las actividades disponibles. Durante la primavera se pueden contemplar los cerezos en flor; el verano incluye un festival; en otoño aparecen las batatas asadas, y el invierno trae las campanas del templo. El ciclo continúa con la primera visita del año nuevo a un santuario.

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Los eventos dependen de la estación, el lugar y la hora del día. Un vecino puede pedir ayuda para reparar un antiguo molino de agua, mientras que otra misión puede estar dedicada a reabrir una tienda de dulces que permanece cerrada. Completar estos pedidos mejora las relaciones con los habitantes, entrega objetos útiles y permite acceder a nuevas zonas.

La rutina diaria también organiza la economía. Cada mañana, una mujer mayor visita la casa para vender artículos esenciales. Por la tarde llega un comprador dispuesto a adquirir los objetos que el protagonista ya no necesita. Este intercambio permite reunir suministros, financiar mejoras y conseguir los recursos requeridos por las misiones.

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El progreso combina el cuidado de la propiedad con la recuperación de distintos espacios del pueblo. La lista de tareas no se limita a producir alimentos: el jugador debe escuchar los problemas de los residentes, cumplir encargos y decidir cómo distribuir su tiempo entre los cultivos, la exploración, la pesca, la cocina y las reparaciones.

Japanese Rural Life Adventure, de GAME START LLC

Precio, descuento y versiones disponibles

La edición de PlayStation 4 mantiene la estética de pixel art y los sistemas presentados en las versiones anteriores. Japanese Rural Life Adventure debutó originalmente en Apple Arcade el 15 de septiembre de 2023. Más tarde llegó a Switch y PC mediante Steam el 3 de marzo de 2026.

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El precio promocional para miembros de PlayStation Plus queda en 15,99 dólares, 12,39 libras, 15,19 euros o 2.200 yenes. La rebaja estará activa hasta el 20 de noviembre; después de esa fecha se aplicarán los precios habituales en cada moneda.

Según la descripción publicada por G-MODE Corporation, el juego reúne más de 100 horas de contenido total entre misiones, actividades estacionales, mejoras para la casa, encargos de los vecinos y zonas por desbloquear.

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