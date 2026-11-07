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Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: hora y todo lo que hay que saber

Luego de un primer día positivo, el argentino deberá enfocarse en la qualy que se realizará en Interlagos

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 8 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

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11:31 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Es uno de los mejores pilotos del año en la Fórmula 1, pero su futuro está en duda y confesó su desesperación: “No sé qué más quieren que haga”

Liam Lawson está 9° en el Campeonato de Pilotos y aventaja a su compañero de equipo, pero Racing Bulls evalúa reemplazarlo por el rookie Nikola Tsolov

Liam Lawson habló sobre su futuro en la Fórmula 1 " No sé qué más quieren que haga ", dijo el piloto de Racing Bulls

Liam Lawson no sabe si seguirá en la Fórmula 1 la próxima temporada. El piloto neozelandés de Racing Bulls admitió sin filtros un tema que nadie esconde. Con casi todas las butacas cerradas para el 2027, el corredor de 24 años transita una situación por demás particular: es el mejor piloto “del resto” por amplio margen, pero los rumores sobre la posibilidad de cederle su asiento al rookie Nikola Tsolov no cesan. En la conferencia de prensa previa al Gran Premio de San Pablo aceptó que vive un momento desesperante: “No sé qué más quieren que haga”.

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11:02 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Crece la incertidumbre en un equipo de Fórmula 1 por la dupla del 2027 y uno de los pilotos expresó su malestar: “No ayuda en nada”

Valtteri Bottas dejó en claro su disgusto por las especulaciones que lo ubican fuera del equipo. Colton Herta, quien alcanzó los puntos necesarios en el GP de Brasil para obtener la superlicencia de la FIA, suena como reemplazante

Bottas podría perder su lugar en Cadillac para la temporada 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)
Bottas podría perder su lugar en Cadillac para la temporada 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Cadillac mantiene en vilo a la Fórmula 1 por la conformación de su dupla de pilotos para la temporada 2027. Tras la confirmación de Sergio Checo Pérez, Valtteri Bottas podría ser eyectado de su butaca por Colton Herta, que alcanzó los puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA al terminar 20° en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil.

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10:24 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Jorge Macri se reunió con el jefe de la Fórmula 1 en Brasil para negociar el regreso del Gran Premio de Argentina: “Vinimos a reconfirmar el compromiso”

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantuvo un cónclave con Stefano Domenicali este viernes antes del inicio de la actividad de la Máxima en Interlagos

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió con el CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali en Brasil
Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió con el CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali en Brasil

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se reunió en Brasil este viernes con Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, en el autódromo de Interlagos, antes del inicio de la actividad formal del Gran Premio de San Pablo. El encuentro tuvo como objetivo reafirmar el compromiso de Buenos Aires para recuperar una fecha en el calendario de la máxima categoría del automovilismo y definir los próximos pasos del proceso de negociación.

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LAS DECLARACIONES DE FRANCO COLAPINTO TRAS LA TANDA DEL VIERNES

EL RESUMEN DEL PRIMER DÍA DE ACTIVIDAD

10:24 hsHoy

ANDREA KIMI ANTONELLI MARCÓ EL REGISTRO MÁS VELOZ EN LA SEGUNDA PRÁCTICA

Tabla de clasificación de la segunda práctica del Gran Premio de São Paulo con nombres de 22 pilotos, escuderías, diferencias de tiempo y vueltas
El de Mercedes registró la vuelta más rápida en FP2 (Foto: @F1)
10:24 hsHoy

LANDO NORRIS LIDERÓ LA PRÁCTICA 1

Tabla con nombres de veintidós pilotos, equipos, diferencias de tiempo y vueltas realizadas en una sesión de práctica de automovilismo
El de McLaren registró la vuelta más veloz en la FP1 (Foto: @F1)
10:23 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del segundo día de actividad del Gran Premio de San Pablo en Brasil. El argentino Franco Colapinto tendrá acción en el trazado de Interlagos.

Franco Colapinto en Interlagos (Foto: Reuters/Jean Carniel)
Franco Colapinto en Interlagos (Foto: Reuters/Jean Carniel)

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