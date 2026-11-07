Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: hora y todo lo que hay que saber

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del segundo día de actividad del Gran Premio de San Pablo en Brasil . El argentino Franco Colapinto tendrá acción en el trazado de Interlagos.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , se reunió en Brasil este viernes con Stefano Domenicali , CEO de la Fórmula 1 , en el autódromo de Interlagos, antes del inicio de la actividad formal del Gran Premio de San Pablo . El encuentro tuvo como objetivo reafirmar el compromiso de Buenos Aires para recuperar una fecha en el calendario de la máxima categoría del automovilismo y definir los próximos pasos del proceso de negociación.

Cadillac mantiene en vilo a la Fórmula 1 por la conformación de su dupla de pilotos para la temporada 2027. Tras la confirmación de Sergio Checo Pérez , Valtteri Bottas podría ser eyectado de su butaca por Colton Herta , que alcanzó los puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA al terminar 20° en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil .

Liam Lawson no sabe si seguirá en la Fórmula 1 la próxima temporada. El piloto neozelandés de Racing Bulls admitió sin filtros un tema que nadie esconde. Con casi todas las butacas cerradas para el 2027, el corredor de 24 años transita una situación por demás particular: es el mejor piloto “del resto” por amplio margen, pero los rumores sobre la posibilidad de cederle su asiento al rookie Nikola Tsolov no cesan. En la conferencia de prensa previa al Gran Premio de San Pablo aceptó que vive un momento desesperante: “No sé qué más quieren que haga”.

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El Inter Miami de Messi recibirá a Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones Las Garzas cierran la temporada regular con la obligación de lograr un triunfo para consolidarse en el segundo lugar de la Conferencia Este. Desde las 18:00 con transmisión de Apple TV

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