¿Cuántas personas esperan un trasplante de órgano en República Dominicana?

Unas 570 personas con condiciones médicas previas esperan un trasplante de órgano en República Dominicana.

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Unas 570 personas esperan un trasplante de un órgano compatible en República Dominicana, según informó la coordinadora general del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT), Wanda Rodríguez.

La lista incluye a pacientes que ya están preparados para la intervención, pero deja fuera a quienes todavía atraviesan el proceso para incorporarse al registro, de acuerdo con Listín Diario.

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La mayoría de las personas en espera padece falla renal crónica o insuficiencia cardíaca congestiva. Rodríguez, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología, precisó que el dato corresponde a quienes ya cumplieron las condiciones previas requeridas.

“Esos pacientes son solamente los que están preparados para el trasplante”, afirmó la especialista a Listín Diario.

La lista reúne a pacientes que ya pueden recibir el procedimiento

El registro de 570 personas no contempla a los pacientes que aún completan el proceso necesario para ingresar a la lista de trasplantes. El material disponible no detalla la cantidad de personas que atraviesan esa instancia.

Rodríguez pidió a quienes desean donar sus órganos que comuniquen esa voluntad a sus familiares. Cuando ocurre el fallecimiento de una persona, la familia es consultada durante el proceso de donación y su decisión es respetada.

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La coordinadora del INCORT señaló que las experiencias de pacientes trasplantados pueden aportar información sobre la donación. Según indicó, con los cuidados médicos requeridos, un trasplante puede permitir el retorno a actividades cotidianas, familiares y laborales.

La falla renal crónica y la insuficiencia cardíaca congestiva afectan a la mayoría de los pacientes en lista de espera. (Europa Press/ ARCHIVO)

La disponibilidad de donantes influye en las posibilidades de atender a quienes se encuentran a la espera de un órgano compatible. Cada procedimiento también depende de la evaluación médica correspondiente.

Un registro contabilizó 6,000 pacientes en diálisis

La Sociedad Dominicana de Nefrología registró 6,000 pacientes en terapia de diálisis en República Dominicana durante un corte realizado en 2026. El número reúne a personas que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal.

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Rodríguez señaló que la cifra aumentó desde 2020 durante una entrevista con el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, emitido por RNN Canal 27, citado por Listín Diario.

La nefróloga indicó ante el canal que el incremento de pacientes representa una demanda para el sistema de salud. La hipertensión arterial y la diabetes figuran entre las principales causas de enfermedad renal en quienes requieren estas terapias.

Aproximadamente el 70% de las personas en diálisis presenta hipertensión, diabetes o ambas enfermedades. Estas patologías pueden afectar la función renal y derivar en la necesidad de un tratamiento sustitutivo.

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La voluntad de donar órganos requiere la consulta y autorización de los familiares tras el fallecimiento del paciente. (EUROPA PRESS)

La especialista recomendó a las personas con hipertensión o diabetes que consulten con profesionales de nefrología. La atención en etapas iniciales puede identificar alteraciones renales antes de que el deterioro avance.

La atención preventiva puede identificar alteraciones renales

La detección temprana de problemas renales puede frenar el deterioro, mejorar determinadas condiciones y postergar la necesidad de diálisis, según explicó Rodríguez. Esperar a que aparezcan síntomas puede retrasar la consulta médica.

Los controles preventivos también pueden identificar compromisos renales relacionados con enfermedades sistémicas. Entre ellas se encuentran algunas afecciones reumatológicas y metabólicas.

La especialista explicó que existen daños directos en las células renales que pueden requerir terapia sustitutiva de la función de esos órganos. Las uropatías, las obstrucciones, los cálculos y ciertos cánceres también pueden derivar en la necesidad de tratamiento.

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Algunos pacientes llegan a diálisis por lesiones vinculadas con obstrucciones, cálculos o neoplasias. Los tumores de próstata, útero y otros órganos abdominales pueden afectar los riñones por compresión u obstrucción.

República Dominicana acumula más de 5,800 trasplantes con predominio de intervenciones de córnea y riñón.

República Dominicana acumula más de 5,800 trasplantes

El país registra más de 4,000 trasplantes de córneas y más de 1,700 de riñón. El acumulado también contempla cerca de 97 trasplantes de hígado y tres de corazón.

Los procedimientos de córnea representan la mayor parte del registro mencionado. Las cifras incluyen intervenciones realizadas sobre distintos órganos y tejidos.

Rodríguez planteó la necesidad de ampliar las oportunidades de donación para las personas que permanecen en la lista de espera. La decisión de donar, la consulta familiar y la compatibilidad médica forman parte de los factores que intervienen en esos procesos.

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