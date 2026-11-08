República Dominicana

¿Cuántas personas esperan un trasplante de órgano en República Dominicana?

La lista de espera para trasplantes en República Dominicana reúne a pacientes que ya están preparados para recibir un órgano compatible, según informó la coordinadora general del INCORT

Unas 570 personas con condiciones médicas previas esperan un trasplante de órgano en República Dominicana.
Unas 570 personas con condiciones médicas previas esperan un trasplante de órgano en República Dominicana.
Guardar

Unas 570 personas esperan un trasplante de un órgano compatible en República Dominicana, según informó la coordinadora general del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT), Wanda Rodríguez.

La lista incluye a pacientes que ya están preparados para la intervención, pero deja fuera a quienes todavía atraviesan el proceso para incorporarse al registro, de acuerdo con Listín Diario.

PUBLICIDAD

La mayoría de las personas en espera padece falla renal crónica o insuficiencia cardíaca congestiva. Rodríguez, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología, precisó que el dato corresponde a quienes ya cumplieron las condiciones previas requeridas.

Esos pacientes son solamente los que están preparados para el trasplante”, afirmó la especialista a Listín Diario.

La lista reúne a pacientes que ya pueden recibir el procedimiento

El registro de 570 personas no contempla a los pacientes que aún completan el proceso necesario para ingresar a la lista de trasplantes. El material disponible no detalla la cantidad de personas que atraviesan esa instancia.

Rodríguez pidió a quienes desean donar sus órganos que comuniquen esa voluntad a sus familiares. Cuando ocurre el fallecimiento de una persona, la familia es consultada durante el proceso de donación y su decisión es respetada.

PUBLICIDAD

La coordinadora del INCORT señaló que las experiencias de pacientes trasplantados pueden aportar información sobre la donación. Según indicó, con los cuidados médicos requeridos, un trasplante puede permitir el retorno a actividades cotidianas, familiares y laborales.

La falla renal crónica y la insuficiencia cardíaca congestiva afectan a la mayoría de los pacientes en lista de espera. (Europa Press/ ARCHIVO)
La falla renal crónica y la insuficiencia cardíaca congestiva afectan a la mayoría de los pacientes en lista de espera. (Europa Press/ ARCHIVO)

La disponibilidad de donantes influye en las posibilidades de atender a quienes se encuentran a la espera de un órgano compatible. Cada procedimiento también depende de la evaluación médica correspondiente.

Un registro contabilizó 6,000 pacientes en diálisis

La Sociedad Dominicana de Nefrología registró 6,000 pacientes en terapia de diálisis en República Dominicana durante un corte realizado en 2026. El número reúne a personas que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Rodríguez señaló que la cifra aumentó desde 2020 durante una entrevista con el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, emitido por RNN Canal 27, citado por Listín Diario.

La nefróloga indicó ante el canal que el incremento de pacientes representa una demanda para el sistema de salud. La hipertensión arterial y la diabetes figuran entre las principales causas de enfermedad renal en quienes requieren estas terapias.

Aproximadamente el 70% de las personas en diálisis presenta hipertensión, diabetes o ambas enfermedades. Estas patologías pueden afectar la función renal y derivar en la necesidad de un tratamiento sustitutivo.

Operación de trasplante de órganos. (EUROPA PRESS)
La voluntad de donar órganos requiere la consulta y autorización de los familiares tras el fallecimiento del paciente. (EUROPA PRESS)

La especialista recomendó a las personas con hipertensión o diabetes que consulten con profesionales de nefrología. La atención en etapas iniciales puede identificar alteraciones renales antes de que el deterioro avance.

La atención preventiva puede identificar alteraciones renales

La detección temprana de problemas renales puede frenar el deterioro, mejorar determinadas condiciones y postergar la necesidad de diálisis, según explicó Rodríguez. Esperar a que aparezcan síntomas puede retrasar la consulta médica.

Los controles preventivos también pueden identificar compromisos renales relacionados con enfermedades sistémicas. Entre ellas se encuentran algunas afecciones reumatológicas y metabólicas.

La especialista explicó que existen daños directos en las células renales que pueden requerir terapia sustitutiva de la función de esos órganos. Las uropatías, las obstrucciones, los cálculos y ciertos cánceres también pueden derivar en la necesidad de tratamiento.

Algunos pacientes llegan a diálisis por lesiones vinculadas con obstrucciones, cálculos o neoplasias. Los tumores de próstata, útero y otros órganos abdominales pueden afectar los riñones por compresión u obstrucción.

Trasplante de órganos donación
República Dominicana acumula más de 5,800 trasplantes con predominio de intervenciones de córnea y riñón.

República Dominicana acumula más de 5,800 trasplantes

El país registra más de 4,000 trasplantes de córneas y más de 1,700 de riñón. El acumulado también contempla cerca de 97 trasplantes de hígado y tres de corazón.

Los procedimientos de córnea representan la mayor parte del registro mencionado. Las cifras incluyen intervenciones realizadas sobre distintos órganos y tejidos.

Rodríguez planteó la necesidad de ampliar las oportunidades de donación para las personas que permanecen en la lista de espera. La decisión de donar, la consulta familiar y la compatibilidad médica forman parte de los factores que intervienen en esos procesos.

Temas Relacionados

República DominicanaDonación de órganosSalud renalDiálisis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miss República Dominicana sufre accidente vehicular antes de viajar a Puerto Rico para Miss Universo 2026

La representante dominicana a Miss Universo 2026, Melissa Núñez, y la preparadora Magali Febles permanecen ingresadas en observación médica tras sufrir un accidente vehicular en Santo Domingo

Miss República Dominicana sufre accidente vehicular antes de viajar a Puerto Rico para Miss Universo 2026

Arrestan a Kiko en República Dominicana por ofrecer premios y bendiciones a cambio de bienes

El sospechoso, conocido como Kiko o La 14, fue ubicado en la avenida Charles de Gaulle tras una pesquisa sobre engaños a transeúntes, según explicó el vocero Diego Pesqueira de la institución

Arrestan a Kiko en República Dominicana por ofrecer premios y bendiciones a cambio de bienes

Una dominicana recibió 27 meses de prisión por fraude a programas de desempleo creados durante pandemia en EE.UU.

La mujer, de nacionalidad dominicana, participó en una red que presentó solicitudes falsas de ayudas de desempleo entre junio de 2020 y marzo de 2021. El grupo logró retirar más de USD 550,000

Una dominicana recibió 27 meses de prisión por fraude a programas de desempleo creados durante pandemia en EE.UU.

La Constitución dominicana cumple 182 años, tiene 40 reformas desde su proclamación de 1844

El magistrado del Tribunal Constitucional pronunció la advertencia en el marco de los 182 años de la Constitución dominicana. También recordó que la norma fundamental prohíbe expresamente la justicia por mano propia

La Constitución dominicana cumple 182 años, tiene 40 reformas desde su proclamación de 1844

República Dominicana registra 3,100 nuevos diagnósticos de VIH entre 2025 y marzo de 2026

Unos 60 mil pacientes diagnosticados con VIH en la República Dominicana acceden actualmente a terapia antirretroviral gratuita provista por el Estado, un esquema que permite reducir la carga viral a niveles indetectables e impedir la transmisión del virus a otras personas

República Dominicana registra 3,100 nuevos diagnósticos de VIH entre 2025 y marzo de 2026

TECNO

Ver Barcelona vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa expone contraseñas a ciberdelincuentes

Ver Barcelona vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa expone contraseñas a ciberdelincuentes

Cómo encontrar un celular perdido que está en modo silencio

Apple quiere que Siri actúe por su cuenta y podría lograrlo desde el año próximo

Mantener el celular actualizado y no usar redes WiFi públicas: Cómo evitar que te espíen a través de la cámara

Los equipos de agentes de IA logran más resultados que uno solo, pero toman decisiones menos éticas

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

Así celebró Sally Field sus 80 años

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

“Fue un proceso agotador”: Bill Skarsgård contó cómo consiguió el papel de Pennywise en "It" después de ocho audiciones

El gesto de Jamie Lee Curtis hacia los hijos de Rob y Michele Reiner tras la muerte de la pareja

MUNDO

Trump dijo que es “altamente improbable” que EEUU vuelva a atacar a Irán si avanzan las negociaciones nucleares

Trump dijo que es “altamente improbable” que EEUU vuelva a atacar a Irán si avanzan las negociaciones nucleares

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Un científico alteró la forma de las alas de polillas con compuestos químicos y cambió lo que se sabía sobre su evolución

Un partido árabe israelí votaría a favor de un gobierno de Eisenkot aun sin acuerdo de coalición

Rusia atacó a rescatistas que buscan sobrevivientes bajo los escombros de una escuela subterránea que fue bombardeada en Zaporizhzhia