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Una leyenda del boxeo argentino visitó a Lionel Messi en el entrenamiento de Inter Miami: el show de Rodrigo De Paul con los guantes

El Chino Maidana compartió una jornada especial con dos referentes de la selección argentina, antes del cierre de la temporada regular de la MLS

El histórico boxeador estuvo en el entrenamiento de Inter Miami

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Marcos Chino Maidana se reunió con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el centro de entrenamientos del Inter Miami, donde compartieron una charla distendida luego de la práctica de los argentinos. La visita del exboxeador permitió reunir a figuras de trayectorias internacionales en disciplinas diferentes, en la previa de una nueva presentación del equipo estadounidense por la MLS. Las imágenes de la jornada mostraron fotografías, risas y un intercambio de regalos que acercó el universo del boxeo a la rutina futbolística del plantel.

El santafesino llegó al predio con dos pares de guantes de boxeo para los campeones del mundo. Rodrigo De Paul recibió unos de color blanco y Lionel Messi otros rojos, en un gesto que marcó el tono informal del encuentro. El mediocampista decidió colocarse los guantes de inmediato y ensayó algunos movimientos ante Maidana, quien participó de la demostración con complicidad en una breve escena que circuló en redes sociales.

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El Chino Maidana se reunió con Lionel Messi y Rodrigo De Paul
El Chino Maidana se reunió con Lionel Messi y Rodrigo De Paul

De Paul cerró la secuencia con una simulación de golpe hacia el ex campeón mundial, que siguió el juego y actuó como si hubiera recibido el impacto. Messi presenció el momento entre risas y disfrutó de una situación que interrumpió por unos minutos la preparación habitual del Inter Miami. El capitán no se puso los guantes, aunque permaneció junto a sus compañeros durante la charla y participó de las fotos que dejaron una postal entre referentes argentinos del fútbol y del boxeo.

La escena contó además con la presencia de Cristian Kily González, entrenador argentino de las Garzas, que siguió de cerca el encuentro. Maidana tampoco se retiró con las manos vacías: recibió una camiseta de la selección argentina firmada. El intercambio completó una visita en la que el exboxeador y los futbolistas compartieron tiempo, mientras que Messi y De Paul trabajan con el equipo para el próximo desafío de la temporada.

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El capitán del Inter Miami compartió una charla con el boxeador histórico
El capitán del Inter Miami compartió una charla con el boxeador histórico

El encuentro se produjo antes del partido que Inter Miami disputará contra Charlotte FC este sábado 7 de noviembre en el NU Stadium, por la fecha 34 de la MLS 2026. El conjunto de Miami ya aseguró su presencia en la siguiente fase y buscará sostener el segundo puesto de la Conferencia Este. El compromiso comenzará a las 18.00 (hora argentian) y formará parte de la recta final de la etapa regular para el equipo en el que juegan los dos integrantes de la selección argentina.

La presencia de Maidana también volvió a poner el foco sobre sus actividades fuera de la competencia profesional. El excampeón mundial superligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo se mantiene vinculado al deporte de los puños, aunque comenzó a desarrollar tareas relacionadas con el fútbol. En ese nuevo camino, relató que participa en la representación de jugadores y que avanza de forma gradual en un ambiente que conoce desde otra perspectiva.

El exboxeador santafesino recibió un obsequio especial de parte de Messi y De Paul durante su visita al entrenamiento de las Garzas
El exboxeador santafesino recibió un obsequio especial de parte de Messi y De Paul durante su visita al entrenamiento de las Garzas

Me estoy dedicando al fútbol, estoy manejando jugadores. Estamos junto a unos amigos suyos con Carlos ‘Cocoliso’ González, actualmente en Independiente del Valle de Ecuador, pero con un paso reciente por Newell’s. Me gusta, todavía me estoy metiendo de a poquito, voy paso a paso”, reveló Maidana a TyC Sports. El exboxeador se refirió así a su participación en la carrera del delantero, que juega en el club ecuatoriano tras su etapa reciente en el fútbol argentino.

El santafesino conserva, a la vez, una tarea dentro del boxeo. Maidana prepara al exfutbolista Brian Sarmiento para su combate frente a Polaco, que se realizará en el evento Párense de Manos 4. La pelea está prevista para el viernes 18 de diciembre en el estadio Vicente López y representará otra de las actividades que mantienen al ex campeón cerca de los cuadriláteros, mientras amplía su presencia en el fútbol.

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