Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

'Un trabajo maldito' sigue a Byeon Hyeok-jun, un desempleado que acepta labores en la Agencia de Empleo Spider para saldar sus deudas. (Netflix)

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La primera temporada de Un trabajo maldito —conocida en inglés como Dead-End Job— culminó con su historia dejando en suspenso una decisión que podría definir el rumbo de una eventual segunda entrega.

La serie de Netflix, ambientada en el Seúl contemporáneo, sigue a Byeon Hyeok-jun, un treintañero desempleado y endeudado que acepta trabajos de medio tiempo ofrecidos por la Agencia de Empleo Spider a salarios de hasta 200 veces el mínimo legal.

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Lo que ignora, al principio, es que esos empleos lo colocan en zonas fronterizas entre el mundo humano y el sobrenatural.

A lo largo de los ocho episodios, el personaje interpretado por Lee Jae-wook —conocido por Alquimia de almas— descubre la lógica que sostiene el negocio de Spider.

Según explica el señor S., interpretado por Lee Hee-joon —de Cazadores en tierra inhóspita—, esas zonas de trabajo existen donde la frontera entre el yang humano y el yin sobrenatural es más delgada.

Los trabajadores enviados por la Agencia Spider actúan como sacrificios en los puntos donde se debilita el límite entre el mundo humano y el sobrenatural. (Netflix)

Los trabajadores enviados allí actúan como sacrificios para mantener esa división. Hyeok-jun, pese a no cumplir siempre la tarea, sobrevive donde sus compañeros mueren.

El interés inicial de Hyeok-jun por el dinero se convierte en algo personal cuando descubre que su padre, desaparecido hace dos décadas tras caer en deudas, también fue captado por la agencia.

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En el penúltimo episodio se revela que Yeon-joo —interpretada por Go Min-si, de Tastefully Yours— no es una investigadora, sino un monstruo del otro mundo.

Su historia tiene raíces concretas: hace aproximadamente 40 años, era una obrera de fábrica en una Corea del Sur que se modernizaba a ritmo acelerado.

Cuando ella y sus compañeras protestaron contra las condiciones laborales, fueron reprimidas con violencia. Yeon-joo quedó atrapada en un casillero que resultó ser un portal al otro mundo, y al salir encontró el Seúl moderno en el lugar donde antes estaba su fábrica.

El argumento incorpora hechos históricos de Corea del Sur como la inmolación de Jeon Tae-il en 1970 y el desalojo policial del Sindicato YH en 1979. (Netflix)

Su historia remite a episodios reales: en 1970, el activista Jeon Tae-il se inmoló para denunciar el trato que recibían las obreras textiles, sometidas a acoso sexual, bajos salarios y brutalidad policial.

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En 1979, mujeres del Sindicato YH organizaron una sentada en la sede del Nuevo Partido Democrático en protesta por el cierre de una fábrica de pelucas; la sindicalista Kim Kyoung-sook murió en el desalojo policial.

Yeon-joo no representa a ninguna figura histórica específica, sino a ese período de transformación económica y social, y al papel que las trabajadoras y organizadoras sindicales tuvieron en él.

¿Qué significa abrir la puerta y quién controla a Spider?

Yeon-joo atrae a Hyeok-jun de vuelta a Spider con una promesa: su padre puede encontrarse al otro lado del portal, dentro del Parque de Diversiones NeoCity, levantado donde antes estaba la fábrica.

Cuando Ji-yoon —la hermana del protagonista, interpretada por Kim Min-ha de Pachinko— descubre lo ocurrido, confronta al señor S., quien advierte que Yeon-joo está usando a Hyeok-jun como instrumento para abrir el portal y desatar una invasión de criaturas del otro mundo.

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(Netflix)

Hyeok-jun decide abrir la puerta de todos modos. No comprende del todo el alcance de su acto, pero tampoco confía en el señor S., a quien vio enviar a personas desesperadas a morir por trabajo.

Al abrirse el portal, una tormenta de energía oscura absorbe a Yeon-joo y al señor S.

Dentro de ese vórtice, Hyeok-jun logra ver y hablar con su padre: un hombre consumido, aferrado a unas pocas monedas que esperaba entregar a su familia, imagen de lo que él mismo podría volverse si dejara que la obsesión con la deuda lo definiera todo.

Antes de que la oscuridad lo reclame, Ji-yoon jala a su hermano del umbral y juntos cierran la puerta, conteniendo —al menos por ahora— el apocalipsis.

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Tras los eventos de la temporada, Hyeok-jun logró saldar sus deudas con el dinero de Spider, pero retomó la precariedad del trabajo a tiempo parcial.

La escena poscréditos vincula a la corporación Kyung-il Group con la fábrica clausurada y la administración de la Agencia Spider. (Netflix)

En el puente donde comenzó la serie, encuentra a una mujer a punto de suicidarse; la detiene, aunque admite que no tiene una razón contundente para darle, más allá de que él estuvo en el mismo lugar. Ella decide seguir.

El giro final llega cuando Hyeok-jun recibe un mensaje de Spider y regresa a la oficina abandonada. Allí, un audio pregrabado por el señor S. le ofrece el cargo de gerente de la agencia, con la pregunta de si tomará decisiones distintas.

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Para el señor S., la muerte de algunos era el precio de la supervivencia del resto. Las noticias del momento mencionan incendios inexplicables y restos de otro mundo, señales de que abrir el portal tuvo consecuencias que aún no se conocen del todo. Hyeok-jun abre la boca para responder, pero los créditos cortan la escena.

En una secuencia a mitad de créditos, Ji-yoon recibe un mensaje de Kyung-il Group —empresa ligada tanto a la fábrica de Yeon-joo como al parque de diversiones—, lo que plantea si esa corporación también controla a Spider.

La posibilidad de una segunda temporada depende del desempeño de la primera en la plataforma. De concretarse, habría que esperar: Lee Jae-wook cumple actualmente el servicio militar obligatorio y se espera que reciba la baja en noviembre de 2027.

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