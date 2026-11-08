La respuesta de Pierre Gasly sobre la “presión” de los fanáticos argentinos de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1

Pierre Gasly bromeó sobre el apoyo que tiene Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Franco Colapinto se siente en casa en el Gran Premio de Brasil. Miles de argentinos están presentes en el trazado de Interlagos, que es el escenario más cercano a una competencia local que tiene el pilarense en la Fórmula 1. Ante la multitud que lo acompaña, Pierre Gasly defendió el respaldo de los aficionados y volvió a referirse a los ataques que recibió en redes sociales tras el Gran Premio de España.

El piloto francés consideró que la cercanía geográfica explica la magnitud de esa convocatoria. “Creo que tenemos argentinos por todo el mundo. Diría que probablemente más en Brasil porque está más cerca. Definitivamente se puede sentir el apoyo y eso es lo que decía Franco. Para él, se siente como lo más cercano a la carrera de casa”, afirmó en relación al ambiente especial que se vive en Alpine por el apoyo de los aficionados.

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Consultado sobre la posibilidad de que la cantidad de fanáticos argentinos le genere presión, Gasly respondió con una broma sobre su recorrido en la categoría y bajó la tensión sobre las polémicas que se generaron en los últimos meses. “Llevo 10 años en la F1 y, una vez que lidias con Helmut Marko, ¡cualquier otra cosa no es presión!”, comentó entre risas el francés, en referencia al histórico formador de Red Bull.

Franco Colapinto y Pierre Gasly mantienen una gran relación fuera de la pista (REUTERS/Jakub Porzycki)

“Sé lo que tengo que hacer como mi trabajo y me concentro en eso. Creo que, en general, es la belleza de la F1 y en realidad obtengo bastante buena energía en este tipo de momentos. Me gusta que me provoquen y ser alguien que responde. Siempre doy lo mejor de mí cuando estoy en pista. Brasil es un lugar donde recibo mucho apoyo, así que también es muy buena energía para mí”, completó Gasly.

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La presencia argentina en las tribunas de Interlagos se volvió habitual desde 2024, cuando Colapinto terminó con una espera de 23 años sin pilotos del país en la parrilla de la Fórmula 1. Aunque continúan las gestiones para que el país vuelva a recibir un gran premio, numerosos seguidores cruzan la frontera para verlo competir en Sao Paulo.

Durante la rueda de prensa oficial del jueves, Colapinto volvió a ser consultado sobre la situación y percibió una mejora desde la difusión de su mensaje. “Sí, mejoró. Creo que todos vimos que mejoró, así que es un esfuerzo colectivo, no solo mío. Pero sí, ya hablé sobre el tema, y creo que obviamente, como comunidad, tenemos que seguir mejorando, pero creo que todo está un poco más encaminado”, afirmó.

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Pierre Gasly se sorprendió del apoyo que tiene Colapinto en Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

El fuerte acompañamiento a Colapinto también tuvo expresiones agresivas en redes sociales. Algunas cuentas identificadas con seguidores del joven de 23 años insultaron a pilotos rivales y a integrantes de Alpine, y Gasly fue uno de los destinatarios de esos mensajes después de su llegada al equipo.

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem, reveló semanas después que Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte a través de redes sociales. “Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte, ¡13.000! Si luchamos solos, fracasaremos; no podemos hacerlo solos”, declaró. El dirigente no precisó el contenido de los mensajes ni el contexto de las agresiones.

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La situación alcanzó su mayor dimensión tras el Gran Premio de España, disputado a comienzos de septiembre, cuando Gasly no cedió de inmediato su posición a Colapinto. El francés intentaba mantenerse por delante de Oscar Piastri, quien conducía un McLaren con neumáticos más nuevos y un rendimiento superior.

Pierre Gasly recordó su tiempo en Red Bull y la presión que Helmut Marko ejercía sobre los pilotos (REUTERS/Mark Peterson)

Colapinto también intervino para pedir una modificación en el comportamiento de una parte de su comunidad. El bonaerense, de 23 años, publicó un video en el que exhortó a sus seguidores a no atacar a otros competidores, a sus mecánicos, ingenieros ni a su propio equipo. “Hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día”, expresó.

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El argentino advirtió que esas reacciones no representan una defensa de su carrera: “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos”.

También pidió un esfuerzo colectivo para detener los mensajes violentos. “Tenemos que intentar mejorar como sociedad, y para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos”, señaló.