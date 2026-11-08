Crimen y Justicia

La Justicia le concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en la causa por presuntas lesiones a su hija Francesca

El juez de Garantías de Tigre Orlando Díaz hizo lugar a un pedido de la defensa del futbolista y dispuso que se presente ante el juzgado en un plazo de cinco días. La resolución no deja sin efecto la prohibición de acercamiento que se conoció ayer

mauro icardi wanda nara
Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia contra su hija mayor
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La Justicia bonaerense le concedió este domingo la eximición de prisión a Mauro Icardi en el marco de la causa en la que se investigan presuntas lesiones leves agravadas contra su hija Francesca. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, luego de una presentación realizada por la defensa del futbolista.

La resolución, a la que accedió Infobae, se conoció un día después de que la Justicia dictara una medida cautelar que le prohíbe al delantero acercarse y mantener contacto con la menor durante 45 días.

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El nuevo fallo no modifica esa restricción, sino que resuelve la situación procesal de Icardi frente a una eventual detención, mientras avanza la investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género del distrito de Tigre.

Noticia en desarrollo...

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