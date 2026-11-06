Canelo Álvarez dedica emotiva felicitación a Eddy Reynoso por su cumpleaños: “El mejor entrenador del mundo”

El boxeador felicitó a su instructor por su cumpleaños número 50 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saúl Álvarez celebró el cumpleaños número 50 de Eddy Reynoso con un mensaje que volvió a exponer el vínculo que mantienen desde sus inicios como boxeador profesional. El campeón mundial supermediano, en las 168 libras, dedicó el siguiente mensaje a su instructor y líder del Canelo Team:

“¡Feliz cumpleaños, apá! Eddy Reynoso. Más que el mejor entrenador del mundo. No tengo palabras para describir todo el agradecimiento que siento. Más que el mejor entrenador del mundo, eres mi familia. Gracias, gracias, gracias. ¡Que cumplas muchísimos más!“, compartió el Canelo en su cuenta oficial de Instagram.

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La publicación del pugilista no se limitó a reconocer el trabajo de Eddy Reynoso como su instructor de boxeo: usó una expresión familiar que el tapatío ha repetido durante una asociación que ya atraviesa más de dos décadas. Sus letras aparecen días después de la victoria de Álvarez Barragán sobre Christian Mbilli en Arabia Saudita para recuperar el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Eddy Reynoso acompaña a Canelo desde su llegada al gimnasio en Guadalajara

El peleador mexicano conquistó el cinturón CMB de las 168 libras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Saúl Álvarez y Eddy Reynoso se remonta al 2005, cuando el boxeador mexicano era un chico de 15 años con el deseo de construir su propio camino en su natal Guadalajara. En el gimnasio de Julián “Chepo” Reynoso, padre de Eddy, el Canelo encontró el sitio que lo arroparía para una carrera profesional marcada por victorias, títulos y negocios que convierten al peleador en uno de los deportistas mejor pagados en el mundo.

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Canelo Álvarez debutó en el box profesional el 29 de octubre de 2005 contra el púgil mexicano, Abraham González, en la Arena Chololo Larios, en Tonalá, Jalisco. Desde ese momento, el equipo de Eddy Reynoso se involucró en cada parte de su formación: el trabajo técnico, la planificación de peleas, el ascenso de categorías y la preparación para los grandes eventos.

Eddy Reynoso asumió un rol central junto a su padre en el desarrollo de Saúl Álvarez. Mientras Canelo cosechó triunfos en México, su instructor organizó un entrenamiento enfocado en los contragolpes, la defensa de cintura, los puñetazos al cuerpo y la adaptación a rivales de estilos opuestos.

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El dúo Canelo-Reynoso encaminó a los campeonatos en cuatro divisiones

El pugilista creyó en el líder del Canelo Team desde que tenía 15 años (canelo )

La primera vez que Canelo conquistó un cinturón fue en el año del 2011, cuando derrotó al británico Matthew Hatton para conquistar el título superwelter del CMB. En los años siguientes, Saúl Álvarez se consolidó entre los nombres más reconocidos del boxeo mexicano.

En noviembre del 2015, Álvarez Barragán derrotó al puertorriqueño, Miguel Cotto, que apostó el cinturón mediano del CMB. Luego enfrentó a Gennady Golovkin en tres peleas que definieron una parte de su carrera: empataron la primera en 2017 y Canelo ganó los dos compromisos restantes.

La dupla emprendió el salto al peso semipesado, en las 175 libras. En diciembre de 2019, Canelo noqueó a Sergey Kovalev y ganó el campeonato semipesado de la OMB. La conquista lo convirtió en campeón mundial en cuatro divisiones: superwelter, mediano, supermediano y semipesado.

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Canelo ha hecho historia en el peso supermediano con el equipo de Eddy Reynoso

Canelo reunió los cuatro títulos de los pesos supermedianos (caneloteam)

El punto más alto para el Canelo Team llegó en el peso supermediano, categoría en la que se convirtió en el primer mexicano en ser campeón indiscutido. Su capítulo más sólido como coleccionista de cinturones ocurrió entre diciembre del 2020 y noviembre del 2021.

Saúl Álvarez derrotó a Callum Smith y tomó los campeonatos AMB y CMB de las 168 libras. Luego obligó a Billy Joe Saunders a abandonar la pelea luego de ocho capítulos para ser adueñarse del título OMB y el 6 de noviembre de 2021 noqueó a Caleb Plant en el undécimo asalto y obtuvo el título FIB que le faltaba para reunir los cuatro organismos principales de la división supermediano.

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Eddy Reynoso recibió ese mismo año el reconocimiento de entrenador del año por parte de la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos, en medio de la cosecha de títulos de su discípulo, quien se transformó en el boxeador del año tras reinar en las 168 libras. Y para cerrar un año perfecto, el líder del Canelo Team vio campeón a su querido Atlas FC después de 72 años de sequía.

El mensaje de cumpleaños de Saúl Álvarez a Eddy Reynoso se produjo en una fecha que también sirve para medir la extensión de esa alianza. En 2025, cuando Canelo cumplió 20 años como profesional, su entrenador lo acompañó en las celebraciones de una trayectoria que nunca separó los resultados del boxeador con el trabajo de su esquina.

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Eddy Reynoso aseguró que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso (IG/ @caneloteam)

Después de su victoria contra Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, el boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, elevó su registro a 64 triunfos, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts y 25 por decisión, además de recibir una vez más el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), del peso supermediano, en las 168 libras.

Para el 2027 se estima que Canelo pacte hasta tres peleas profesionales. Será en los próximos meses en que sabremos cuántas veces Saúl Álvarez subirá al cuadrilátero y quiénes serán sus rivales en curso.