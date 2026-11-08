Deportes

Lanús visitará a Central Córdoba con la obligación de ganar para clasificar a la Sudamericana 2027: hora, TV y formaciones

El Granate y el Ferroviario se enfrentarán en Santiago del Estero. Desde las 19:30 con televisación de TNT Sports

Lanús vs Central Córdoba
Lanús se enfrentará a Central Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Central Córdoba y Lanús serán los encargados de bajar el telón de la Fase Regular del Torneo Clausura este domingo desde las 19:30 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El árbitro del compromiso será Álvaro Carranza, el VAR estará a cargo de Fernando Echenique y la transmisión será de TNT Sports.

“El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución”, comunicó el Ferroviario en la antesala a este duelo en condición de local. El ex técnico de Vélez había dejado su trabajo en Deportivo Garcilaso de Perú para reemplazar a Lucas Pusineri al frente del primer equipo y tuvo un auspicioso comienzo con dos victorias en sus primeros tres partidos, pero fueron sus únicos triunfos y encadenó una racha de 11 encuentros sin ganar. Registró 2 triunfos, 4 empates y 8 derrotas en 14 compromisos. Nunca superó los 30 cotejos de corrido en sus cuatro experiencias como entrenador.

PUBLICIDAD

El conjunto santiagueño quedó a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras, quienes serán los encargados de darle cierre al flojo año del cuadro blanco y negro. Central Córdoba fue antepenúltimo sobre 15 equipos de la Zona A en el Apertura, y ahora ocupa la última posición con 10 puntos sobre 45 posibles en el Clausura. Es el cuarto peor promedio de la categoría y el cuarto con menos puntos del año. Las pésimas campañas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi lo mantuvieron lejos del descenso.

En distinta sintonía, el Granate arribó a la parte final del año en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y está obligado a sumar una victoria para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El campeón de ese torneo en 2025 tuvo una floja participación a nivel continental en el presente calendario porque quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos y, al acabar como tercero de su zona, bajó nuevamente a la Sudamericana, en la que cayó en los Playoffs contra Cienciano de Perú.

PUBLICIDAD

Además, en caso de ganar, Lanús se quedará con el cuarto lugar de la zona, superará a Defensa y Justicia y evitará a River en los octavos de final (jugará ante Barracas como local).

Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, José Gómez, Alejandro Maciel, Juan Pablo Cáceres; Matías Vera, Lucas González; Luis Angulo, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19:30

Estadio: Único Madre de Ciudades

TV: TNT Sports

Temas Relacionados

LanúsCentral Córdoba de Santiago del EsteroTorneo ClausuraLiga Profesional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un ex jugador de la selección argentina estalló de furia por tener que dar una entrevista en medio de un partido

Tras hablar con la prensa de forma obligada, Pablo Maffeo utilizó sus redes sociales para explicar lo que sucedió durante el duelo entre Valencia y Real Madrid

Un ex jugador de la selección argentina estalló de furia por tener que dar una entrevista en medio de un partido

La secuencia en la cancha de Rosario Central que desató el festejo fallido en medio del título de Boca: “Lo anuló, es un cuento de Fontanarrosa”

Durante la definición en La Bombonera, un grito equivocado provocó una celebración en el Gigante de Arroyitó que terminó en tristeza

La secuencia en la cancha de Rosario Central que desató el festejo fallido en medio del título de Boca: “Lo anuló, es un cuento de Fontanarrosa”

“No me siento bien”: el momento en que la número 1 del mundo del tenis Elena Rybakina abandonó una entrevista de TV en vivo

Tras sufrir ese episodio la kazaja anunció su retiro de las WTA Finals

“No me siento bien”: el momento en que la número 1 del mundo del tenis Elena Rybakina abandonó una entrevista de TV en vivo

Lionel Messi logró un nuevo récord en su carrera en el fútbol tras marcar 26 goles para el Inter Miami en la MLS

El astro rosarino se quedó por segunda temporada consecutiva con el Botín de Oro como el máximo artillero de la competición en los Estados Unidos

Lionel Messi logró un nuevo récord en su carrera en el fútbol tras marcar 26 goles para el Inter Miami en la MLS

Detienen a un hombre por acoso fuera de la casa de LeBron James en Los Ángeles: decía ser su hijo

El intruso fue detectado por las cámaras de seguridad de la residencia en Brentwood y quedó detenido por acoso grave, mientras el basquetbolista jugaba en Cleveland con los Filadelfia 76ers

Detienen a un hombre por acoso fuera de la casa de LeBron James en Los Ángeles: decía ser su hijo

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand impidió que la fiscalía mencionara a Katy Perry durante su juicio por violación

Russell Brand impidió que la fiscalía mencionara a Katy Perry durante su juicio por violación

Gisele Bündchen celebró el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente: “Qué afortunada soy”

Justin Timberlake desmiente por primera vez que "What Goes Around" trate sobre su ex Britney Spears

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

INFOBAE AMÉRICA

Régimen acusa a las estaciones portátiles de agravar las averías en transformadores eléctricos

Régimen acusa a las estaciones portátiles de agravar las averías en transformadores eléctricos

De los contenedores de banano a las entregas en alta mar: así evolucionaron los métodos del narcotráfico desde Ecuador

Un panameño espera la ratificación del organismo para seguir al frente de la Organización Marítima Internacional desde el 2027

Superintendencia de Bancos reporta más de USD 2 millones en operaciones electrónicas no reconocidas en Guatemala

A 17 años de la tormenta Ida: el desastre que dejó 199 muertos y 76 desaparecidos en El Salvador