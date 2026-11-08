Lanús visitará a Central Córdoba con la obligación de ganar para clasificar a la Sudamericana 2027: hora, TV y formaciones

Lanús se enfrentará a Central Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Central Córdoba y Lanús serán los encargados de bajar el telón de la Fase Regular del Torneo Clausura este domingo desde las 19:30 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El árbitro del compromiso será Álvaro Carranza, el VAR estará a cargo de Fernando Echenique y la transmisión será de TNT Sports.

“El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución”, comunicó el Ferroviario en la antesala a este duelo en condición de local. El ex técnico de Vélez había dejado su trabajo en Deportivo Garcilaso de Perú para reemplazar a Lucas Pusineri al frente del primer equipo y tuvo un auspicioso comienzo con dos victorias en sus primeros tres partidos, pero fueron sus únicos triunfos y encadenó una racha de 11 encuentros sin ganar. Registró 2 triunfos, 4 empates y 8 derrotas en 14 compromisos. Nunca superó los 30 cotejos de corrido en sus cuatro experiencias como entrenador.

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El conjunto santiagueño quedó a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras, quienes serán los encargados de darle cierre al flojo año del cuadro blanco y negro. Central Córdoba fue antepenúltimo sobre 15 equipos de la Zona A en el Apertura, y ahora ocupa la última posición con 10 puntos sobre 45 posibles en el Clausura. Es el cuarto peor promedio de la categoría y el cuarto con menos puntos del año. Las pésimas campañas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi lo mantuvieron lejos del descenso.

En distinta sintonía, el Granate arribó a la parte final del año en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y está obligado a sumar una victoria para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El campeón de ese torneo en 2025 tuvo una floja participación a nivel continental en el presente calendario porque quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos y, al acabar como tercero de su zona, bajó nuevamente a la Sudamericana, en la que cayó en los Playoffs contra Cienciano de Perú.

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Además, en caso de ganar, Lanús se quedará con el cuarto lugar de la zona, superará a Defensa y Justicia y evitará a River en los octavos de final (jugará ante Barracas como local).

Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, José Gómez, Alejandro Maciel, Juan Pablo Cáceres; Matías Vera, Lucas González; Luis Angulo, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19:30

Estadio: Único Madre de Ciudades

TV: TNT Sports