Teleshow

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo: “No tengo un peso para comprarme otro”

El estilista accedió a sus redes desde el teléfono de su pareja y compartió su angustia al contar que perdió recuerdos familiares y material laboral que tenía guardados

Luego de asistir a la Marcha del Orgullo, Emma Vich descubrió la ausencia de su celular y pidió que lo ayuden a encontrarlo (Instagram)
Guardar

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Emma Vich trasladó buena parte de su exposición a las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, sus proyectos laborales y los momentos que atraviesa junto a sus seres queridos. Sin embargo, durante las últimas horas, el exparticipante del reality vivió una situación inesperada en medio de la 35ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires. En plena movilización, le robaron el celular y tuvo que recurrir al dispositivo de su pareja, Nico Suar, para realizar un desesperado pedido que rápidamente llegó a sus seguidores.

Me robaron mi celular en la Marcha del Orgullo, por favor les pido que me lo devuelvan. Es mi herramienta de trabajo y además no pude hacer el respaldo, tengo videos de mis abuelos, que no están conmigo, y los veo cuando más los necesito”, escribió Emma en una publicación desde su cuenta de Instagram. “Háblenle a Nico, el que lo tenga, no va a pasar nada. No lo voy a denunciar. Tengo mucha información, videos de mis abuelos que fallecieron. Necesito mi celular”, reiteró Vich en otro de los mensajes que compartió durante la jornada.

PUBLICIDAD

“Ojalá pueda aparecer, estoy re triste. Voy a estar incomunicado, no tengo un peso para volver a comprarme ese celular, con el que yo trabajaba”, agregó.

El mal momento de Emma Vich luego de la Marcha del Orgullo
El posteo del estilista ante el robo de su celular durante la movilización del sábado (Instagram)

Más tarde, Vich realizó una nueva propuesta para intentar recuperar al menos los archivos familiares. “Les pido si no quieren devolver el celu, que me pasen los videos de mis abuelos que son del 2018 acá”, escribió junto a una dirección de correo electrónico. El pedido estaba dirigido a quien tuviera el teléfono y no quisiera devolverlo, pero pudiera enviarle el material que para él tenía un valor afectivo. Emma buscaba así recuperar una parte de esos recuerdos, aunque el dispositivo no regresara a sus manos.

PUBLICIDAD

La angustia del estilista también fue compartida por sus seguidores y colegas, que se sumaron al reclamo en los comentarios de la publicación. “¡Que lo devuelvan, por favor!”, “Qué lástima que ocurran estas cosas. Ojalá aparezca por los recuerdos”, “Espero que te lo devuelvan” y “Ojalá aparezca” fueron algunos de los mensajes que se destacaron. La preocupación no estaba relacionada únicamente con el costo del celular, sino con el contenido familiar que Vich había guardado allí y que no había podido respaldar.

El mal momento de Emma Vich luego de la Marcha del Orgullo
El desesperado pedido de Emma para recuperar algunos recuerdos de sus abuelos de su celular robado (Instagram)

El robo, además, no fue el único momento incómodo que Emma atravesó durante ese sábado. Antes de sumarse a la movilización, el estilista había expresado su malestar por no haber conseguido un lugar en una carroza para participar de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. “Estuve esperando la invitación para alguna carroza o a participar a la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Me cansé de insistir, pedí un montón para participar y no tuve respuesta por ningún lado”, sostuvo.

Después detalló las conversaciones que había tenido con distintos grupos: “Hablé con una: no había lugar. Hablé con otra carroza: no había lugar. En otra me querían cobrar 70 o 100 dólares para poder ingresar”. “Y duele, por ahí, que la misma comunidad no te tenga en cuenta para eso”, manifestó, al referirse a la falta de un lugar en una carroza pese a su participación en iniciativas vinculadas con las infancias trans. Vich había donado una casa para ese propósito y consideraba que ese antecedente formaba parte del vínculo que había construido con la comunidad.

El exparticipante de Gran Hermano se sinceró sobre su tristeza su malestar por no haber conseguido un lugar en una carroza para participar de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires (Instagram)

“Lo nombro a él porque fue mi gran compañero, mi gran hermano que me ayudó en esta causa solidaria”, dijo en relación con Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano y compañero suyo durante el programa. “Ahora yo mismo voy a ir a marchar, como todo ser humano, como toda persona común de la calle. Voy a ir a marchar”, afirmó, decidido a participar aunque no pudiera hacerlo desde un camión. Su pedido de contar con un lugar no estaba relacionado únicamente con una cuestión de comodidad o exposición, sino con la posibilidad de atravesar el recorrido en mejores condiciones.

“¿Por qué preciso un camión, yo como Bauti, para ir? Porque hay mucha gente que está con alcohol encima y no te deja marchar en paz”, explicó. Después, todavía molesto por la situación, cerró su descargo con una frase contundente: “Me duele todo esto por parte de la comunidad”.

Así, entre el reclamo por la falta de un espacio en una carroza y el robo de su celular, Emma Vich atravesó una jornada marcada por la frustración, la tristeza y la búsqueda de apoyo en las redes sociales.

Temas Relacionados

Emma VichEmmanuel VichGran HermanoMarcha del Orgullo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

El director de The Beatles Symphonic Fantasy habló con Teleshow, de las canciones que lo acompañan desde chico, la memoria de su padre y el vínculo íntimo que mantiene con la obra de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

La co-directora de Perfume cuenta cómo las cintas que la familia de la guitarrista conservó durante años dieron forma al documental que hicieron junto a Lucía Ruiz, recuerda la proyección privada con Charly García y habla de la marca personal que dejó su música cuando su papá la abandonó

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

La banda de Texas se presentará el 24 de noviembre en Buenos Aires como parte de The Big One!, una gira basada en los temas más conocidos de su repertorio clásico de blues y rock

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

La actriz contó en Podemos Hablar que alertó públicamente sobre el cirujano antes de que las víctimas salieran a la luz, cuando sus compañeras de teatro aún lo defendían. Lotocki cumple hoy una condena firme de ocho años de prisión y afronta un segundo juicio

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

La conductora de SQP publicó en sus historias las últimas noticias del caso, mientras Wanda salía de la Fiscalía de Género de Tigre tras declarar cuatro horas

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

AMÉRICA

¿Qué penas enfrentan los jóvenes que se niegan a cumplir el servicio militar obligatorio en Cuba?

¿Qué penas enfrentan los jóvenes que se niegan a cumplir el servicio militar obligatorio en Cuba?

Costa Rica registra un alza de sífilis en 2026: adultos jóvenes concentran más casos

Cinco alzas en un año: el gas propano en Guatemala vuelve a subir y acumula un encarecimiento del 41%

Mientras talaba árboles de pino junto a un grupo un rayo mató a un trabajador en Panamá

Motociclista salvadoreño fue capturado con 208° de alcohol y sin licencia tras atropellar a un peatón

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

DEPORTES

Se corre el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: Lando Norris lidera y Franco Colapinto marcha 10°

Se corre el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: Lando Norris lidera y Franco Colapinto marcha 10°

Video: el gol de Alexis Mac Allister en el triunfo del Liverpool, en medio de la incertidumbre sobre su futuro

La respuesta de Pierre Gasly sobre la “presión” de los fanáticos argentinos de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1

El estremecedor nocaut en una pelea de boxeo sin guantes que recorre el mundo: “Cayó a la lona como una estatua”

Lanús visitará a Central Córdoba con la obligación de ganar para clasificar a la Sudamericana 2027: hora, TV y formaciones