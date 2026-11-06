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‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

Su nueva presentación detalla la tienda de Alva, las mazmorras y los cambios entre dimensiones

Acornia: Mirror Worlds presenta su tráiler.
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The Arcade Crew y el estudio Splashteam anunciaron que Acornia: Mirror Worlds llegará durante el 2027 a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC mediante Steam. El nuevo tráiler muestra cómo el juego alternará entre la gestión de una pastelería, las actividades de una aldea y el combate contra espíritus en una dimensión paralela.

Una pastelería entre dos dimensiones

La protagonista es Alva, una ardilla que regresa a Acornia para reabrir la tienda de postres de su familia. La aldea, anteriormente próspera, está en ruinas debido a la influencia de Duramen, una dimensión oscura habitada por espíritus hostiles.

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El cambio entre ambas dimensiones podrá realizarse en cualquier momento y lugar. En el lado luminoso, Alva deberá preparar dulces, llenar vitrinas, servir platos y atender a sus vecinos. En Duramen, esos mismos alimentos se convertirán en proyectiles para enfrentar enemigos.

Esa alternancia forma el ciclo principal de juego: la secuencia de actividades que el jugador repite para conseguir recursos, mejorar sus capacidades y acceder a nuevas tareas. La gestión permitirá cocinar distintas recetas, aumentar la reputación del negocio y modificar la apariencia de la tienda.

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Los clientes tendrán preferencias vinculadas con cada estación, por lo que adaptar el menú permitirá obtener mayores ganancias. También será posible contratar empleados y automatizar tareas cotidianas, una opción destinada a reducir parte del trabajo manual a medida que crezca el establecimiento.

Cultivos, animales y mazmorras

La tienda podrá abastecerse mediante agricultura y cría de animales. El tráiler incluye cultivos, decoración y celebraciones estacionales, además de la búsqueda de nuevas recetas. Estos sistemas estarán conectados con el calendario y con las necesidades comerciales de la pastelería.

Para obtener materiales, Alva tendrá que explorar las mazmorras de Duramen. Cada recorrido estará distribuido en varios pisos con trampas, enemigos y un jefe al final. La ardilla podrá esquivar ataques mediante una voltereta y disparar una sucesión de pasteles almacenados en sus carrillos.

La habilidad principal de Alva sirve tanto para transportar productos como para combatir. La protagonista puede guardar recetas y materiales en sus mejillas, servir los alimentos en un plato o lanzarlos contra los espíritus. Si se queda sin municiones, podrá tragarse enemigos completos y utilizarlos para derribar a los siguientes rivales.

La combinación une los recursos obtenidos en las mazmorras con el funcionamiento de la tienda. Las expediciones proporcionarán ingredientes y recetas, mientras que el negocio ofrecerá mejoras y ganancias para continuar con la reconstrucción de Acornia.

Acornia: Mirror Worlds, de Splashteam
Acornia: Mirror Worlds, de Splashteam

Habitantes y actividades de temporada

Acornia contará con más de 25 habitantes, cada uno con una historia, una función dentro de la aldea y una rutina diaria. Alva podrá conocerlos mediante misiones secundarias centradas en sus personalidades y en la relación que mantienen con la protagonista.

Algunos personajes aparecerán únicamente durante estaciones específicas. Los vecinos también organizarán actividades como captura de insectos y decoración con flores. Participar en esos eventos permitirá desbloquear recetas estacionales y conjuntos de muebles para personalizar la tienda.

El calendario afectará así a los visitantes, los productos solicitados y las recompensas disponibles. La información presentada hasta ahora incluye la posibilidad de cultivar hortalizas, criar animales, hornear, decorar el local y delegar labores en empleados.

The Arcade Crew todavía no comunicó un día exacto de lanzamiento ni detalló posibles diferencias entre versiones. Acornia: Mirror Worlds puede añadirse a la lista de deseos de Steam y su ventana de estreno permanece fijada para el 2027.

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