Dos mujeres fueron asesinadas a tiros por sus exparejas este fin de semana en República Dominicana, una frente a sus hijas

La Policía Nacional arrestó a Francisco Rosendo Moya Tavares a bordo de una yipeta tras el homicidio de su expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 36 años fue violentamente asesinada a tiros tras aceptar una invitación a cenar, las autoridades determinaron que el crimen ocurrió a manos de su expareja, al interior de un apartamento residencial de San Juan de la Maguana, República Dominicana. Las hijas de la pareja habrían sido testigos de la escena ocurrida la madrugada del sábado 7 de noviembre.

La víctima fue identificada como Jocelyn Ceballo Matrillé, oriunda de San Francisco de Macorís. De acuerdo con la información preliminar, había viajado junto a sus dos hijas tras recibir una supuesta invitación para compartir una cena en Santo Domingo.

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Por razones que aún investigan las autoridades, la mujer y las menores llegaron al residencial Caonabo Tower, ubicado en la entrada de San Juan de la Maguana. Allí se produjo el ataque.

Jocelyn Ceballo Matrillé murió a causa de heridas de arma de fuego en un residencial de San Juan de la Maguana. En la imagen junto a Jocelyn se encuentra Moya Tavares. (Foto cortesía redes sociales)

La expareja de la víctima fue identificado como Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, fue detenido por las autoridades poco después del hecho. La Policía Nacional informó que el hombre se movilizaba en una yipeta Chevrolet cuando integrantes de la Subdirección Regional Oeste de Investigación lo arrestaron en flagrante delito.

Las autoridades confirmaron que las dos niñas permanecían en el apartamento en el momento del crimen.

Medios locales señalaron que la pareja se había separado por presuntos episodios de violencia atribuidos a la expareja de la víctima. Ambos tenían una hija en común.

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Las autoridades locales detallaron que Ceballo Matrillé murió por un shock hemorrágico causado por heridas de proyectil de arma de fuego.

Las dos hijas de la víctima permanecían en el apartamento durante el momento del ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía ocupó una pistola y casquillos en el apartamento

Técnicos de la Policía Científica recolectaron en la escena una pistola marca Alfa, calibre 9 milímetros, con un cargador y seis cápsulas. También ocuparon casquillos, un proyectil mutilado y otros elementos que integran la investigación.

Moya Tavares permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público. Las pesquisas buscan establecer la secuencia del crimen, el vínculo entre la supuesta invitación y el encuentro en el residencial, además de determinar si existían antecedentes que revelaran una situación de riesgo para Ceballo Matrillé.

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Un segundo caso de violencia contra las mujeres se registró este fin de semana en la provincia de Valverde, República Dominicana. Una mujer de 47 años murió tras recibir varios disparos que, según las informaciones preliminares, fueron efectuados por su expareja, quien intentó quitarse la vida en la escena.

Rosanny del Carmen Almonte Molina falleció tras recibir impactos de bala en el municipio de Esperanza. (Foto cortesía redes sociales)

La víctima fue identificada como Rosanny del Carmen Almonte Molina. El hecho ocurrió cerca de las 14:20 del sábado en el sector El Paraíso, del municipio de Esperanza. La información disponible señala que el hombre señalado por el ataque es Leonalfry Torres Hernández, conocido como “Leo”.

Un familiar de la víctima en Valverde reveló la vigencia de una orden de alejamiento contra el atacante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los disparos, Torres Hernández se ocasionó lesiones y fue trasladado a un centro de salud de Esperanza. Hasta el momento, no se ha informado su condición médica ni si quedó bajo custodia policial.

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Un familiar de Almonte Molina afirmó que la mujer había atravesado episodios previos de violencia en la relación y que existía una orden de alejamiento contra su pareja.

Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acudieron al lugar para iniciar las diligencias. Los investigadores buscan establecer la secuencia del ataque.