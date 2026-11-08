República Dominicana

Dos mujeres fueron asesinadas a tiros por sus exparejas este fin de semana en República Dominicana, una frente a sus hijas

Los crímenes ocurrieron el sábado 7 de noviembre en San Juan de la Maguana y Valverde. En uno de los casos, dos niñas se encontraban dentro del apartamento donde su madre fue atacada

Contorno blanco de un cuerpo humano en el pavimento mojado de un callejón, con una rosa roja y un marcador de evidencia amarillo número 1.
La Policía Nacional arrestó a Francisco Rosendo Moya Tavares a bordo de una yipeta tras el homicidio de su expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una mujer de 36 años fue violentamente asesinada a tiros tras aceptar una invitación a cenar, las autoridades determinaron que el crimen ocurrió a manos de su expareja, al interior de un apartamento residencial de San Juan de la Maguana, República Dominicana. Las hijas de la pareja habrían sido testigos de la escena ocurrida la madrugada del sábado 7 de noviembre.

La víctima fue identificada como Jocelyn Ceballo Matrillé, oriunda de San Francisco de Macorís. De acuerdo con la información preliminar, había viajado junto a sus dos hijas tras recibir una supuesta invitación para compartir una cena en Santo Domingo.

PUBLICIDAD

Por razones que aún investigan las autoridades, la mujer y las menores llegaron al residencial Caonabo Tower, ubicado en la entrada de San Juan de la Maguana. Allí se produjo el ataque.

Jocelyn Ceballo Matrillé murió a causa de heridas de arma de fuego en un residencial de San Juan de la Maguana. En la imagen junto a Jocelyn se encuentra Moya Tavares. (Foto cortesía redes sociales)
Jocelyn Ceballo Matrillé murió a causa de heridas de arma de fuego en un residencial de San Juan de la Maguana. En la imagen junto a Jocelyn se encuentra Moya Tavares. (Foto cortesía redes sociales)

La expareja de la víctima fue identificado como Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, fue detenido por las autoridades poco después del hecho. La Policía Nacional informó que el hombre se movilizaba en una yipeta Chevrolet cuando integrantes de la Subdirección Regional Oeste de Investigación lo arrestaron en flagrante delito.

Las autoridades confirmaron que las dos niñas permanecían en el apartamento en el momento del crimen.

Medios locales señalaron que la pareja se había separado por presuntos episodios de violencia atribuidos a la expareja de la víctima. Ambos tenían una hija en común.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales detallaron que Ceballo Matrillé murió por un shock hemorrágico causado por heridas de proyectil de arma de fuego.

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
Las dos hijas de la víctima permanecían en el apartamento durante el momento del ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía ocupó una pistola y casquillos en el apartamento

Técnicos de la Policía Científica recolectaron en la escena una pistola marca Alfa, calibre 9 milímetros, con un cargador y seis cápsulas. También ocuparon casquillos, un proyectil mutilado y otros elementos que integran la investigación.

Moya Tavares permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público. Las pesquisas buscan establecer la secuencia del crimen, el vínculo entre la supuesta invitación y el encuentro en el residencial, además de determinar si existían antecedentes que revelaran una situación de riesgo para Ceballo Matrillé.

Un segundo caso de violencia contra las mujeres se registró este fin de semana en la provincia de Valverde, República Dominicana. Una mujer de 47 años murió tras recibir varios disparos que, según las informaciones preliminares, fueron efectuados por su expareja, quien intentó quitarse la vida en la escena.

Rosanny del Carmen Almonte Molina falleció tras recibir impactos de bala en el municipio de Esperanza. (Foto cortesía redes sociales)
Rosanny del Carmen Almonte Molina falleció tras recibir impactos de bala en el municipio de Esperanza. (Foto cortesía redes sociales)

La víctima fue identificada como Rosanny del Carmen Almonte Molina. El hecho ocurrió cerca de las 14:20 del sábado en el sector El Paraíso, del municipio de Esperanza. La información disponible señala que el hombre señalado por el ataque es Leonalfry Torres Hernández, conocido como “Leo”.

Calle nocturna mojada con cinta policial amarilla, un patrullero con luces rojas y azules, varias farolas, edificios y siluetas de personas.
Un familiar de la víctima en Valverde reveló la vigencia de una orden de alejamiento contra el atacante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los disparos, Torres Hernández se ocasionó lesiones y fue trasladado a un centro de salud de Esperanza. Hasta el momento, no se ha informado su condición médica ni si quedó bajo custodia policial.

Un familiar de Almonte Molina afirmó que la mujer había atravesado episodios previos de violencia en la relación y que existía una orden de alejamiento contra su pareja.

Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acudieron al lugar para iniciar las diligencias. Los investigadores buscan establecer la secuencia del ataque.

Temas Relacionados

FeminicidioRepública DominicanaViolencia contra las MujeresViolenciaViolencia contra las mujeresPolicía DominicanaSanto DomingoJocelyn Ceballo MatrilléMinisterio PúblicoRosanny del Carmen Almonte Molina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miss República Dominicana sufre accidente vehicular antes de viajar a Puerto Rico para Miss Universo 2026

La representante dominicana a Miss Universo 2026, Melissa Núñez, y la preparadora Magali Febles permanecen ingresadas en observación médica tras sufrir un accidente vehicular en Santo Domingo

Miss República Dominicana sufre accidente vehicular antes de viajar a Puerto Rico para Miss Universo 2026

Arrestan a Kiko en República Dominicana por ofrecer premios y bendiciones a cambio de bienes

El sospechoso, conocido como Kiko o La 14, fue ubicado en la avenida Charles de Gaulle tras una pesquisa sobre engaños a transeúntes, según explicó el vocero Diego Pesqueira de la institución

Arrestan a Kiko en República Dominicana por ofrecer premios y bendiciones a cambio de bienes

Una dominicana recibió 27 meses de prisión por fraude a programas de desempleo creados durante pandemia en EE.UU.

La mujer, de nacionalidad dominicana, participó en una red que presentó solicitudes falsas de ayudas de desempleo entre junio de 2020 y marzo de 2021. El grupo logró retirar más de USD 550,000

Una dominicana recibió 27 meses de prisión por fraude a programas de desempleo creados durante pandemia en EE.UU.

La Constitución dominicana cumple 182 años, tiene 40 reformas desde su proclamación de 1844

El magistrado del Tribunal Constitucional pronunció la advertencia en el marco de los 182 años de la Constitución dominicana. También recordó que la norma fundamental prohíbe expresamente la justicia por mano propia

La Constitución dominicana cumple 182 años, tiene 40 reformas desde su proclamación de 1844

República Dominicana registra 3,100 nuevos diagnósticos de VIH entre 2025 y marzo de 2026

Unos 60 mil pacientes diagnosticados con VIH en la República Dominicana acceden actualmente a terapia antirretroviral gratuita provista por el Estado, un esquema que permite reducir la carga viral a niveles indetectables e impedir la transmisión del virus a otras personas

República Dominicana registra 3,100 nuevos diagnósticos de VIH entre 2025 y marzo de 2026

TECNO

Ver Barcelona vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa expone contraseñas a ciberdelincuentes

Ver Barcelona vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa expone contraseñas a ciberdelincuentes

Cómo encontrar un celular perdido que está en modo silencio

Apple quiere que Siri actúe por su cuenta y podría lograrlo desde el año próximo

Mantener el celular actualizado y no usar redes WiFi públicas: Cómo evitar que te espíen a través de la cámara

Los equipos de agentes de IA logran más resultados que uno solo, pero toman decisiones menos éticas

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

Así celebró Sally Field sus 80 años

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

“Fue un proceso agotador”: Bill Skarsgård contó cómo consiguió el papel de Pennywise en "It" después de ocho audiciones

El gesto de Jamie Lee Curtis hacia los hijos de Rob y Michele Reiner tras la muerte de la pareja

MUNDO

Trump dijo que es “altamente improbable” que EEUU vuelva a atacar a Irán si avanzan las negociaciones nucleares

Trump dijo que es “altamente improbable” que EEUU vuelva a atacar a Irán si avanzan las negociaciones nucleares

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Un científico alteró la forma de las alas de polillas con compuestos químicos y cambió lo que se sabía sobre su evolución

Un partido árabe israelí votaría a favor de un gobierno de Eisenkot aun sin acuerdo de coalición

Rusia atacó a rescatistas que buscan sobrevivientes bajo los escombros de una escuela subterránea que fue bombardeada en Zaporizhzhia