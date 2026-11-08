El estremecedor nocaut en una pelea de boxeo sin guantes que recorre el mundo: “Cayó a la lona como una estatua”

Corey Chapman derrotó a Lewis Dixon por nocaut en el primer asalto. El impacto envió a Dixon a la lona, momento en el que el árbitro detuvo el enfrentamiento para solicitar asistencia médica.

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Cory Chapman noqueó a Lewis Dixon a los 40 segundos del primer asalto en una pelea de peso gallo disputada en el OVO Hydro de Glasgow, Escocia. El combate formó parte de la cartelera de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la promotora de boxeo a puño limpio.

La definición llegó antes de que el cruce encontrara un desarrollo táctico. Tras la orden de “Toe the line”, Chapman avanzó sobre Dixon y conectó una combinación de uno-dos que terminó con un gancho de izquierda a la mandíbula.

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Dixon cayó sobre la lona sin margen para responder y totalmente tieso. El árbitro interrumpió la pelea de inmediato y decretó la victoria de Chapman al ver que su rival no podía reaccionar por sí mismo. La secuencia generó comentarios en redes sociales y entre medios especializados por la forma en la que el británico quedó tendido en el área de combate.

El sitio especializado MMA Fighting calificó el desenlace como un nocaut “escalofriante”, a partir de la rigidez que mostró Dixon después del impacto, The Sun por su parte, tituló: “Un luchador de boxeo a puño limpio es brutalmente noqueado y cae a la lona como una estatua”. Algunos aficionados describieron su caída “como un árbol cortado”.

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El ganador publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras el combate

“Quiero agradecerles a todos los que me felicitaron. Les responderé a todos, denme tiempo, mi celular está que arde. Dejaré que se me pase el calor primero”, publicó Chapman en sus redes sociales tras el combate. “Le deseo a Lewis una pronta recuperación. Un chico encantador con un futuro brillante. Tener la oportunidad de mostrar mi talento en este deporte es una cosa, pero hacerlo delante de más de 10.000 personas en directo, millones en todo el mundo por PPV en un evento tan histórico con tan solo 22 años fue un sueño hecho realidad”, sentenció.

Con el triunfo en BKFC 96, Cory “El Chapo” Chapman elevó su récord a 2-0 en la compañía. Las dos victorias llegaron antes del límite por nocaut. El peleador, oriundo de Hartlepool, Inglaterra, tiene 22 años y había debutado en agosto de 2026 con una victoria sobre Jack Blair en Newcastle. En Glasgow sumó su segundo triunfo consecutivo mediante una definición en el primer asalto.

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Las dos presentaciones de Chapman en BKFC terminaron por nocaut. El resultado ante Dixon lo ubica entre los competidores de peso gallo que buscan avanzar dentro de las categorías iniciales de la empresa.

El luchador noqueó a su rival en el primer round

La pelea mostró una diferencia de ritmo desde el comienzo. Chapman tomó la iniciativa apenas comenzó el asalto, redujo la distancia y encontró el golpe que resolvió el combate con una sucesión breve de ataques. La izquierda final impactó de lleno en Dixon, quien no alcanzó a recuperar una posición defensiva. El árbitro no permitió que la acción continuara después de la caída.

Lewis Dixon, de 25 años, llegaba al combate con antecedentes en formatos británicos de boxeo modificado en jaula. Había participado en eventos regionales como Battle of Bolton antes de su presentación en la cartelera de Glasgow.

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El cruce ante Chapman representaba una oportunidad para conseguir un resultado que le permitiera ampliar su exposición fuera del circuito regional. Sin embargo, el nocaut sufrido en los primeros 40 segundos truncó ese objetivo. El combate quedó resuelto en menos de un minuto, sin intercambios prolongados ni una fase de estudio entre los dos competidores. El impacto del gancho de izquierda definió una pelea que tuvo una duración breve, pero concentró buena parte de la atención de la jornada.

Cabe recordar que la Bare Knuckle Fighting Championship fue fundada en 2018 por David Feldman y se consolidó como una de las principales promotoras dedicadas al boxeo a puño limpio. Su propuesta se distingue por peleas sin guantes convencionales, una característica que también alimentó debates sobre la dureza de los combates y las lesiones visibles que pueden producirse.

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La organización recibió una mayor atención mediática en abril de 2024, cuando Conor McGregor se convirtió en copropietario a través de McGregor Sports and Entertainment. La incorporación del peleador irlandés de artes marciales mixtas situó a la empresa frente a un público más amplio dentro de los deportes de combate. BKFC también alcanzó acuerdos globales de transmisión, entre ellos una alianza con la plataforma DAZN. Ese crecimiento acompañó la expansión de la promotora desde sus primeros eventos hacia una presencia más visible en el mercado internacional.