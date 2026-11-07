El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

Friday the 13th (2009)

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Los 2000, como toda década, tuvieron una ideología que la definió, y si tuviéramos que definirla lo más cercano a esto podría ser la generación de la adrenalina. Desde el pop punk, Jackass, MTV y las comedias adolescentes, los 2000 se destacaron por presentar una versión más energética, grosera y “estúpida” de la vida, dejando de lado cualquier tipo de sutileza presente en décadas anteriores.

Esto se trasladó obviamente a todo medio posible, sobre todo en el que nos interesa hoy, el cine de terror.

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La Matanza De Texas: El Origen

El terror de los 2000 fue calificado por algunos de los directores más respetados del género como la peor década de su historia, y se hizo conocido por ser extremadamente vulgar, oscuro y sobre todo, contar con una cantidad exagerada de remakes de franquicias ya conocidas como Viernes 13, La Masacre de Texas o Halloween, siendo esta última la que comienza una riña entre John Carpenter, director de la película original, y Rob Zombie, director encargado de esta readaptación.

Con esta introducción ya tenemos el primer nombre para esta discusión. El cantante de White Zombie convertido en director de cine, Rob Zombie, fue una de las caras estrella de esta generación de terror. La casa de los mil cadáveres, una idea que se le ocurrió mientras diseñaba una atracción para los parques de Universal, se terminaría convirtiendo en su primera película, una que si bien no tuvo una buena crítica cuando se estrenó (dato curioso: la primera proyección de la película fue en el Festival de Cine de Mar del Plata en Argentina), tuvo un moderado éxito en taquilla y en recepción del público.

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House of 1000 Corpses

Esto le permitió desarrollar una secuela varios años después, Los renegados del diablo, para algunos mejor que la primera pero que sería muy importante para el futuro de su carrera, ya que fue por el éxito de esta película que Rob Zombie terminó siendo contactado para dirigir y escribir la próxima entrega de Halloween, la icónica saga de Michael Myers.

Pero antes de que siquiera saliera la secuela de la familia de locos asesinos, hubo una película que también fue vital para esta era del terror, y fue el remake de La Masacre de Texas estrenado en 2003.

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Halloween (2007)

Esta película ignoraba por completo toda la continuidad de la saga (nada extraño para el enmascarado de piel) y propuso una versión completamente nueva del personaje y su mundo, la cual era mucho más oscura visualmente y aún más cargada de gore. La recepción de la misma no fue para nada buena, pero como sucedió con La casa de los mil cadáveres, el éxito en taquilla y público fue descomunal, impulsando a los estudios a seguir la fórmula de readaptar a la modernidad a los slashers de los 80.

Mientras tanto, la franquicia del Michael Myers se encontraba en crisis tras el fracaso de Halloween: Resurrection un par de años antes, por lo que el estudio Dimension Films empezó a buscar nuevas ideas desesperadamente, pero entre crossovers con Hellraiser o continuar la historia de la anterior película, ninguna idea convenció a los estudios.

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A Nightmare on Elm Street (2010)

Fue entonces cuando decidieron contactar a Rob Zombie para que escribiera, dirigiera y produjera una nueva entrega, pero lo que propuso el director fue comenzar la historia de Halloween desde cero, ignorando todos los filmes y en lugar de eso, centrarse en la historia de Michael Myers y cómo se volvió el monstruo imparable que conocemos, ya que para Rob, el personaje de Michael, así como Jason o Freddy Krueger, ya habían perdido su fuerza frente al público, y contar su origen podía conseguir que volviera a dar miedo.

El resultado fue nuevamente un éxito en taquilla pero no en crítica, y esta fue la gota que colmó el vaso en lo que a remakes se refiere. De ahí en adelante los estudios volcarían su foco en adaptar personajes viejos del cine al terror moderno, como Jason Voorhees en 2009 o Pesadilla en la calle Elm en 2010.

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Saw XI quedó cancelada pese a tener su estreno anunciado para septiembre de 2024. (Corazón Films)

Aun así, nos falta un último título para entender por qué el terror de los 2000 fue como fue. En los años 2000, unos jóvenes James Wan y Leigh Whannell estaban pensando en ideas simples pero originales que fácilmente se pudieran adaptar a la gran pantalla con poco presupuesto. La iniciativa no estaba dando frutos, hasta que un día Wan llamó desesperadamente a Leigh por teléfono contándole algo que se le acababa de ocurrir: dos hombres que despertaban atrapados en un baño sucio sin salida. En el medio se encontraba un cadáver con una pistola y una casetera que les daba instrucciones hechas por un asesino desquiciado para poder salir. Durante el filme tendríamos pistas de cómo los dos personajes terminaron en este juego mortal, así como también quién es el responsable de todo esto. Pero el giro final de la película sería que el asesino era el cadáver de la habitación, y que nunca había estado muerto.

Whannell pensaría en la idea de James y posteriormente se le ocurriría el nombre Saw.

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Saw VI fue la cinta con mejores críticas de la franquicia, pero la que menos ganancias tuvo en taquilla. (Escena de Saw VI)

Saw es quizás la película más importante del terror de los 2000, siendo la más exitosa de las franquicias de su época, revolucionando por su crudeza y estilo a la hora de editar y dirigir, además de presentar una trama policial y un asesino que, lejos de ser una copia de Jason o Freddy Krueger, tenía una identidad y creencias propias originadas por su diagnóstico de cáncer.

Estos fueron los componentes que crearon un monstruo de la taquilla y una de las últimas sagas monumentales del terror, contando con entregas que salieron a lo largo de toda la década y nunca pararon de llenar salas de cine alrededor del mundo gracias a su sangre y creatividad a la hora de crear trampas.

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Hostel (2005)

Después de Saw, todos quieren su pedazo de la torta de órganos creada por Wan y Leigh, por lo que varios clones empezaron a salir por todos lados, siendo el caso más conocido la saga Hostel, creada por Eli Roth.

Entonces, estas son las tres películas que a mi parecer definieron el terror de los 2000, una década que como ya hemos visto no estuvo limpia de críticas, como las del famoso John Carpenter, director de películas como la primera entrega de Halloween y La Cosa, el cual ha hablado mal de los remakes de esta era más de una vez, sobre todo con enfado hacia Rob Zombie, gracias al rumor difundido por este último de que Carpenter le faltó el respeto cuando lo llamó para decirle que iba a rehacer su película, mientras que el director de la Halloween original afirma que solo le dijo que haga su propia versión sin decir nada ofensivo.

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El juego del miedo (2004) - Dir. James Wan

Para muchos, el terror de los 2000 es quizás una de las peores épocas de la historia del género, al no ofrecer contenido de gran calidad narrativa (salvo algunas excepciones), reciclar contenido viejo o simplemente explotar el éxito de Saw. Pero para muchas otras personas esta era evoca nostalgia y pasión por lo que, sin dudas, fue una época de gran experimentación, de la cual aún vemos sus consecuencias en el cine moderno.