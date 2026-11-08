Política

“Nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme”: el embajador de EEUU ratificó el apoyo al país tras la derrota electoral de Trump

El diplomático estadounidense ratificó el respaldo de Washington al programa económico de Javier Milei, pese al cambio previsto en el equilibrio parlamentario norteamericano y a las críticas opositoras contra futuras operaciones financieras

Hombre de perfil derecho con traje azul y corbata estampada, barba y bigote, con la boca abierta frente a dos micrófonos negros. El fondo es oscuro con luces azules
El embajador Peter Lamelas ratificó el respaldo de Estados Unidos a la gestión de Javier Milei tras las elecciones legislativas.
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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó este domingo el respaldo de Washington al gobierno de Javier Milei tras la derrota republicana en las elecciones legislativas de medio término, aunque la futura mayoría demócrata en el Congreso podría elevar los controles sobre una nueva asistencia financiera. “Ya pasaron las elecciones en Estados Unidos, pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme”, escribió el diplomático en X.

Lamelas vinculó esa continuidad con la relación entre Donald Trump y Milei. En el mensaje difundido luego de los comicios, afirmó: “Con los presidentes Trump y Milei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos”.

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La ratificación del embajador se produjo mientras legisladores demócratas promovían al menos tres proyectos contra el rescate de USD 20.000 millones que el Tesoro estadounidense instrumentó en 2025 mediante el Exchange Stabilization Fund. Dos iniciativas apuntan a impedir que ese fondo financie a la Argentina a través de swaps, compra de pesos, deuda soberana u otros créditos.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales del perfil verificado de Peter Lamelas con un mensaje en español y banderas
La relación bilateral entre Donald Trump y Javier Milei busca afianzar acuerdos con resultados económicos concretos.

La iniciativa No Argentina Bailout Act propone vedar el uso del fondo para respaldar financieramente a la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2027, cuando finaliza el mandato de Milei. La American Farmers First Act, a su vez, plantea redirigir a productores agropecuarios estadounidenses los recursos recuperados de eventuales acuerdos con el país.

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Lamelas presentó la inversión y el empleo como resultados de la alianza bilateral

El embajador describió los objetivos económicos que atribuyó al vínculo entre ambos gobiernos. “Más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer”, sostuvo en su publicación.

También reivindicó una idea de soberanía asociada con la actividad productiva y la autonomía económica. “La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie”, señaló Lamelas.

Como informó Infobae, los demócratas cuestionan que el respaldo estadounidense pueda beneficiar a inversores privados y a la Argentina mientras productores rurales y familias de Estados Unidos atraviesan dificultades económicas. También reclaman mayor transparencia sobre las condiciones del swap.

El embajador Peter Lamelas asoció la alianza estratégica con la llegada de inversiones y el crecimiento del empleo. (REUTERS/Al Drago)
El embajador Peter Lamelas asoció la alianza estratégica con la llegada de inversiones y el crecimiento del empleo. (REUTERS/Al Drago)

La derrota republicana en las elecciones del 3 de noviembre habilitaría una mayoría demócrata en ambas cámaras desde enero. Esa correlación no otorgaría al Congreso la capacidad automática de bloquear una asistencia futura, porque Trump conservaría su facultad de veto, aunque sí podría impulsar investigaciones, pedidos de información y mayores exigencias para el Tesoro.

En su mensaje, el embajador definió el papel que asignó a Estados Unidos frente al programa argentino. “Los Estados Unidos están acá para ser un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo”, afirmó.

“¡Vamos adelante, nunca para atrás! El momento: ¡ Es ahora!”, cerró.

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