Así celebró Sally Field sus 80 años

Sally Field celebró sus 80 años con una publicación en Instagram desde la cocina de su casa el 6 de noviembre de 2026. (REUTERS/Instagram/@sallyfield)

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Sally Field celebró sus 80 años con una copa de vino en la mano y una foto publicada en Instagram que, fiel a su estilo, no buscó grandilocuencia.

Descalza en su cocina, con pantalón de chándal arremangado, camiseta negra y camisa de jean, posó junto a una botella de vino tinto y una copa vacía.

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“Hasta ahora, los 80 se sienten como los 79... pero con mucho más vino”, escribió la actriz al pie de la imagen, el 6 de noviembre de 2026.

La ganadora del Oscar no reveló mayores detalles sobre cómo festejó la fecha, aunque tiempo antes había bromeado con la posibilidad de “escalar el Everest” en honor a su cumpleaños número 80.

La fotografía —inusual para una actriz que en general mantiene su vida privada alejada de las redes— mostró también un bowl de ensalada sobre la encimera, en una escena de cotidianidad deliberada.

La actriz bromeó antes de la fecha con la posibilidad de escalar el Everest en homenaje a su cumpleaños número 80. (Instagram/@sallyfield)

La publicación recibió mensajes de figuras del mundo del espectáculo.

El comediante y conductor Ross Mathews escribió: “Tan linda. ¡Feliz cumpleaños!”.

Andy Cohen, productor y presentador de Bravo, dejó su propio comentario: “Feliz cumpleaños a la mejor vecina que tuve ❤️”.

Field y Cohen fueron vecinos durante años en el barrio neoyorquino de West Village.

Meses antes, en una entrevista con USA Today, Field había reflexionado sobre la paradoja de ser una celebridad de décadas que, sin embargo, puede moverse con relativa discreción en su vida cotidiana.

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Field relató a USA Today que suele pasar desapercibida en Nueva York y California cuando pasea a su perro con ropa deportiva. (Instagram/@sallyfield)

“Estoy en Nueva York, donde paso mucho tiempo, en mi pequeño apartamento, y ya sea allí o en el sur de California, parezco simplemente una señora mayor”, dijo la actriz.

Y agregó: “Generalmente llevo mi gorra de los Dodgers y trenzas y cola de caballo y mis viejos sweats, paseando a mi perro”.

“Generalmente no me encuentro con una avalancha de gente que se me acerque”, continuó la protagonista de Norma Rae en declaraciones a USA Today.

Y añadió: “Quizás me reconocen, pero he sido una celebridad toda mi vida, desde los 17 años. Cuando eso te pasa, quedas algo apartada de la raza humana, por así decirlo. No puedo ser una persona normal en la sección de verduras. Tengo la costumbre de no mirar a la gente a la cara, porque si lo haces, ellos te miran a ti”.

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La trayectoria artística de Sally Field comenzó a mediados de los años 60 con la serie Gidget e incluye dos premios Oscar. (REUTERS/Danny Moloshok)

La trayectoria, estilo y vigencia de una leyenda de Hollywood

La carrera de Sally Field comenzó en la televisión de mediados de los años 60, con el papel protagónico en la serie Gidget, y derivó en una filmografía que incluye títulos como Norma Rae, Steel Magnolias, Forrest Gump y Mrs. Doubtfire, además de dos premios de la Academia.

En la última ceremonia de los Emmy, Field se alzó con el galardón a mejor actriz principal en miniserie o película para televisión, presentándose en la alfombra roja con un vestido de lentejuelas azul royal de la firma Akris, con cuello redondo, mangas de tres cuartos y largo hasta el piso. Llevó el cabello gris peinado con secador y mantuvo sus anteojos puestos.

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A lo largo de las décadas, su sentido de la moda acompañó los tiempos sin perder coherencia propia: de los accesorios para el pelo de los años 60 a los sacos con hombreras de los 80, del vestido de corset en blanco y negro de la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en 1995 al traje de terciopelo rojo con mocasines brillantes que eligió para el estreno de 80 for Brady en 2023.

“Cuando gané mis Oscar en los años 80, fui a un negocio y compré un vestido”, recordó en declaraciones a USA Today. “¡Lo pagué yo! Eso era todo. Todo esto ha cambiado. De una manera enorme. Tengo estos maravillosos diseñadores que me preguntan si quieren hacerme un vestido. Me siento abrumada. Me siento como una chica".

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La estrella de cine como Miranda Hillard en 'Mrs. Doubtfire' (1993), junto a Robin Williams. (20th Century Fox)

Ahora, con 80 años cumplidos y una carrera que abarca más de seis décadas, Field cerró su publicación de cumpleaños sin mayores ceremonias, fiel a la imagen que ella misma cultiva: la de una actriz que, a pesar de la fama, prefiere el pantalón cómodo, la gorra de béisbol y el vino en casa.