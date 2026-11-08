Cultura

Jorge Drexler define a Estados Unidos como un “ventilador mediático cultural” que sigue siendo clave para la música iberoamericana

El cantautor uruguayo sostuvo que el país de América del Norte conserva su peso en la proyección internacional de los géneros iberoamericanos. “Si perdemos la diversidad cultural nos perdemos como humanidad”, aseguró

El artista uruguayo Jorge Drexler en París, Francia, en octubre de 2026 (Foto: EFE/ Luis Miguel Pascual)
El artista uruguayo Jorge Drexler en París, Francia, en octubre de 2026 (Foto: EFE/ Luis Miguel Pascual)
Guardar

El cantautor uruguayo Jorge Drexler afirmó este martes en Madrid que el papel de Estados Unidos como plataforma de difusión internacional de la cultura y música iberoamericanas sigue siendo crucial, pese al creciente protagonismo de la música y el idioma español, y lo definió como un “ventilador mediático cultural”.

“Hay un elemento que tienen en común todos los géneros que se han abierto camino en el siglo XX por el mundo, y es que en algún momento han pasado por el ventilador mediático cultural que es Estados Unidos”, dijo Drexler durante un conversatorio celebrado en la Casa de América de Madrid, tras visitar la exposición Ámame como soy. Iberoamericana en clave de arte, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que acoge la capital española.

PUBLICIDAD

Junto con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y la actriz portuguesa Sofia Alves, Drexler apuntó que, a pesar de que los países iberoamericanos tienen “un poderío enorme en materia prima cultural, la responsabilidad de la difusión de los géneros sigue viniendo todavía de Estados Unidos”.

Drexler lo comparó con la expansión internacional del rock and roll, el jazz, el blues o el rap, y en este sentido mencionó la creciente presencia de la música urbana en español en Estados Unidos, poniendo la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl como ejemplo.

PUBLICIDAD

Jorge Drexler, hombre canoso con barba y gafas, agachado y mirando a la izquierda. Viste camiseta marrón, pantalones a rayas y zapatos bicolor
"Hay un elemento que tienen en común todos los géneros que se han abierto camino en el siglo XX por el mundo, y es que en algún momento han pasado por el ventilador mediático cultural que es Estados Unidos", dijo Drexler

No obstante, el artista uruguayo subrayó que el propio país norteamericano está experimentando una transformación cultural y lingüística con una presencia cada vez mayor del español y destacó el “atractivo” que despierta la música iberoamericana y la reinterpretación de sus raíces culturales.

Además, consideró que la música iberoamericana atraviesa actualmente un momento “altísimo de difusión”: “Tú puedes ir a Ámsterdam o a Beirut y en cualquier lugar vas a escuchar un 30 o 40 % de música en español”, aseguró.

Más allá de la música, Drexler reivindicó la riqueza de la identidad iberoamericana, fruto de un proceso de interacción entre África, Europa y los pueblos originarios de América, que definió como un “experimento de 500 años”.

Y reconoció que esa historia compartida también estuvo marcada por episodios “muy duros”, para luego resaltar que Iberoamérica ha sido uno de los mayores regalos de su trayectoria profesional.

Primer plano de Jorge Drexler con cabello y barba gris, gafas negras y chaqueta rojiza. Su mano derecha, con anillo azul, toca su barbilla
"Si perdemos la diversidad cultural nos perdemos como humanidad", aseguró

“El principal regalo que me hizo a mí mi profesión, la música, fue Iberoamérica, poder sentirme en casa en Badajoz y en Temuco y en Guadalajara, en cualquiera de las dos Guadalajaras”, celebró.

Junto a él, Albares situó la cultura como un derecho humano que debe ser protegido: “No nos olvidemos que la cultura es un derecho humano. Está muy arriba en la lista de los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que defender ese derecho a la cultura iberoamericana en español y en portugués”, afirmó el ministro español.

Preguntado por cómo frenar el uso de la inteligencia artificial cuando ésta utiliza obras sin respetar los derechos de sus creadores, Albares aseguró que el desafío trasciende a Iberoamérica, ya que afecta al conjunto de la humanidad.

“Sin cultura no va a haber desarrollo, porque la cultura también es diversidad cultural y si lo perdemos, nos perdemos como humanidad”, sentenció.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

MadridIberoaméricaDiversidadCulturaMúsicaEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Llega NODO Neuquén, el circuito de arte que conecta galerías, museos y talleres de la Patagonia en tres jornadas gratuitas

Del 13 al 15 de noviembre, Meridiano lanza su primera edición nacional con inauguraciones, conversatorios y recorridos por el Alto Valle. Artistas regionales, coleccionistas y curadores de todo el país se darán cita para debatir el futuro del mercado del arte argentino

Llega NODO Neuquén, el circuito de arte que conecta galerías, museos y talleres de la Patagonia en tres jornadas gratuitas

Miguel Monforte, premiado con el Leonardo Favio a la Trayectoria en el Festival de Cine de Mar del Plata

Desde 1986, este cineasta construyó una carrera singular entre la docencia, la investigación y la preservación audiovisual. Sus documentales sobre excombatientes y soldados caídos forman parte de su legado más emotivo

Miguel Monforte, premiado con el Leonardo Favio a la Trayectoria en el Festival de Cine de Mar del Plata

Una rara obra de Leonora Carrington sale a subasta tras permanecer oculta por siete décadas

Una familia californiana guardó la pintura " Fil d’Or" durante 70 años y rechazó ofertas privadas en repetidas ocasiones. Ahora la obra sale a remate en Nueva York en pleno auge del surrealismo

Una rara obra de Leonora Carrington sale a subasta tras permanecer oculta por siete décadas

Pamela Stupia y su salto al dark romance: una periodista, un mafioso y una historia que juega con los límites

La escritora llegó al subgénero tras años buscando un tono más adulto para su obra. En conversación con Infobae, explicó cómo construyó una protagonista que no cede a su pasión y el proceso creativo de “Persuasiva y poética”

Pamela Stupia y su salto al dark romance: una periodista, un mafioso y una historia que juega con los límites

Abal Medina y el peronismo que viene: "Si está Milei es porque hicimos algo mal"

El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner reunió, junto al periodista Daniel Olivera, más de 50 voces para discutir la crisis, la renovación y el futuro del movimiento. Su diagnóstico combina autocrítica y confianza: “El peronismo es una víbora que cambia de piel”

Abal Medina y el peronismo que viene: "Si está Milei es porque hicimos algo mal"

DEPORTES

Se corre el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: Lando Norris lidera y Franco Colapinto marcha 13°

Se corre el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: Lando Norris lidera y Franco Colapinto marcha 13°

Video: el gol de Alexis Mac Allister en el triunfo del Liverpool, en medio de la incertidumbre sobre su futuro

La respuesta de Pierre Gasly sobre la “presión” de los fanáticos argentinos de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1

El estremecedor nocaut en una pelea de boxeo sin guantes que recorre el mundo: “Cayó a la lona como una estatua”

Lanús visitará a Central Córdoba con la obligación de ganar para clasificar a la Sudamericana 2027: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo: “No tengo un peso para comprarme otro”

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo: “No tengo un peso para comprarme otro”

La confesión de Hernán Drago sobre la importancia del amor en su vida: “No es una felicidad completa”

Thiago Medina lanzó un casting para buscar novia y reavivó la tensión con Daniela Celis: "Mis condiciones"

Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria y agradeció a quienes lo acompañan: “Me equivoqué”

María Becerra respondió las críticas por su último tema: “No hay que ser tan literales”

INFOBAE AMÉRICA

Dos mujeres fueron asesinadas a tiros por sus exparejas este fin de semana en República Dominicana, una frente a sus hijas

Dos mujeres fueron asesinadas a tiros por sus exparejas este fin de semana en República Dominicana, una frente a sus hijas

Abandonan un cadáver con las manos atadas envuelto en bolsas plásticas frente a una iglesia en Guatemala

¿Cuántas personas esperan un trasplante de órgano en República Dominicana?

Honduras identifica a 51 menores víctimas de trata, mendicidad forzada y trabajo infantil en 2026

¿Qué penas enfrentan los jóvenes que se niegan a cumplir el servicio militar obligatorio en Cuba?