Malditos Nerds

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

La historia mostrará el rescate de las jóvenes y las consecuencias que persisten 25 años después

Yellowjackets presenta un nuevo tráiler.
Guardar

Paramount+ lanzó el jueves 5 de noviembre el tráiler oficial de la cuarta y última temporada de Yellowjackets, que se estrenará el 20 de noviembre. La serie creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson cerrará su historia con el rescate de las jóvenes futbolistas y el regreso de las sobrevivientes adultas, todavía marcadas por lo ocurrido 25 años antes.

Qué anticipa el tráiler de la temporada final

La ficción nominada al Emmy sigue a un equipo de jugadoras de fútbol de secundaria cuyo avión se estrella en una zona salvaje y remota del norte. A partir del accidente, las adolescentes deben organizarse para sobrevivir mientras las tensiones, los secretos y la violencia modifican las relaciones dentro del grupo.

PUBLICIDAD

El adelanto de la cuarta temporada confirma que las jóvenes finalmente serán rescatadas. Los nuevos episodios mostrarán cómo dejan el bosque y regresan a la sociedad después de todo lo que vivieron durante el aislamiento. Ese cambio abre una etapa distinta para la historia: sobrevivir ya no dependerá únicamente de conseguir refugio o alimento, sino de ocultar o enfrentar las decisiones tomadas lejos de sus familias.

El rescate también acerca la trama del pasado al punto de partida conocido desde la primera temporada. Desde el comienzo, la serie dejó claro que algunas integrantes del equipo lograron volver, aunque evitó revelar de inmediato quiénes sobrevivieron, qué ocurrió con las demás y cuáles fueron las circunstancias exactas de su regreso.

PUBLICIDAD

Dos épocas conectadas por el mismo trauma

La temporada final mantendrá la estructura de dos líneas temporales. Una seguirá a las futbolistas jóvenes durante su salida del bosque y su readaptación, mientras la otra continuará con las protagonistas 25 años después. En el presente, las sobrevivientes adultas todavía cargan con las consecuencias de los meses posteriores al accidente.

Ese relato paralelo permite que cada revelación del pasado explique conflictos, decisiones y vínculos de la etapa adulta. La cuarta temporada deberá conectar ambos períodos y resolver los interrogantes que la serie mantuvo abiertos sobre el grupo, el rescate y los acuerdos que permitieron guardar silencio durante décadas.

La historia llegará a su conclusión con esta entrega. Paramount+ presentó el avance como el cierre definitivo de la serie, por lo que los episodios tendrán que completar el recorrido de las versiones jóvenes y adultas de sus protagonistas.

Yellowstone (Captura de tráiler oficial)
Yellowstone (Captura de tráiler oficial)

El reparto que regresa a Yellowjackets

La última temporada volverá a contar con Melanie Lynskey, Christina Ricci y Tawny Cypress. También regresarán Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton y Liv Hewson, integrantes centrales del reparto que interpreta las distintas etapas de las sobrevivientes.

El elenco se completa con Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess y Hilary Swank. Sus personajes formarán parte de los acontecimientos que conectarán el regreso de las jóvenes con los conflictos desarrollados décadas más tarde.

Los episodios finales también incluirán participaciones especiales de June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun y Dulé Hill. Paramount+ todavía no detalló qué personajes interpretarán todos los invitados ni cuánto peso tendrán dentro del desenlace.

La cuarta y última temporada de Yellowjackets estará disponible en Paramount+ desde el 20 de noviembre.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-seriesseriesYellowjacketsParamount+

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

Su nueva presentación detalla la tienda de Alva, las mazmorras y los cambios entre dimensiones

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

Los miembros de PlayStation Plus tienen un 20% de descuento hasta el 20 de noviembre

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

El Free Starter Pack incluye la misión inicial completa y permite trasladar el progreso al juego

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

Charlie Hunnam y Emilia Clarke lideran ‘Criminal’, el nuevo thriller de Prime Video

La adaptación de las novelas gráficas seguirá a varias familias vinculadas por asesinatos, robos y secretos

Charlie Hunnam y Emilia Clarke lideran ‘Criminal’, el nuevo thriller de Prime Video

‘Hard West 2′ llegará a consolas con su estrategia al estilo XCOM en noviembre

El juego de Ice Code Games debutó en Steam en 2022 y acumula más de 2700 reseñas muy positivas

‘Hard West 2′ llegará a consolas con su estrategia al estilo XCOM en noviembre

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en el nuevo tráiler dirigido por David Fincher

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en el nuevo tráiler dirigido por David Fincher

Nicolas Cage regresa en el tráiler de ‘Señores de la Guerra’, secuela del clásico de 2005

John Constantine tendrá una nueva película de DC Studios escrita por Francis Galluppi

Arnold Schwarzenegger vuelve a la Navidad con el tráiler de ‘Misión Bolsa Mágica’

REVIEW | Wildwood: El Bosque Salvaje - La película más ambiciosa del estudio Laika

SERIES

Charlie Hunnam y Emilia Clarke lideran ‘Criminal’, el nuevo thriller de Prime Video

Charlie Hunnam y Emilia Clarke lideran ‘Criminal’, el nuevo thriller de Prime Video

Entrevistamos a Chandra Wilson, estrella de la serie Grey’s Anatomy

‘Samurái de ojos azules’ volverá a Netflix en 2027 y ya prepara una tercera temporada

Dafne Keen debuta como Artemisa en el tráiler de ‘Percy Jackson’ temporada 3

Debora Cahn continuará ‘La diplomática’ en Netflix con una quinta temporada