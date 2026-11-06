‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

Yellowjackets presenta un nuevo tráiler.

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Paramount+ lanzó el jueves 5 de noviembre el tráiler oficial de la cuarta y última temporada de Yellowjackets, que se estrenará el 20 de noviembre. La serie creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson cerrará su historia con el rescate de las jóvenes futbolistas y el regreso de las sobrevivientes adultas, todavía marcadas por lo ocurrido 25 años antes.

Qué anticipa el tráiler de la temporada final

La ficción nominada al Emmy sigue a un equipo de jugadoras de fútbol de secundaria cuyo avión se estrella en una zona salvaje y remota del norte. A partir del accidente, las adolescentes deben organizarse para sobrevivir mientras las tensiones, los secretos y la violencia modifican las relaciones dentro del grupo.

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El adelanto de la cuarta temporada confirma que las jóvenes finalmente serán rescatadas. Los nuevos episodios mostrarán cómo dejan el bosque y regresan a la sociedad después de todo lo que vivieron durante el aislamiento. Ese cambio abre una etapa distinta para la historia: sobrevivir ya no dependerá únicamente de conseguir refugio o alimento, sino de ocultar o enfrentar las decisiones tomadas lejos de sus familias.

El rescate también acerca la trama del pasado al punto de partida conocido desde la primera temporada. Desde el comienzo, la serie dejó claro que algunas integrantes del equipo lograron volver, aunque evitó revelar de inmediato quiénes sobrevivieron, qué ocurrió con las demás y cuáles fueron las circunstancias exactas de su regreso.

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Dos épocas conectadas por el mismo trauma

La temporada final mantendrá la estructura de dos líneas temporales. Una seguirá a las futbolistas jóvenes durante su salida del bosque y su readaptación, mientras la otra continuará con las protagonistas 25 años después. En el presente, las sobrevivientes adultas todavía cargan con las consecuencias de los meses posteriores al accidente.

Ese relato paralelo permite que cada revelación del pasado explique conflictos, decisiones y vínculos de la etapa adulta. La cuarta temporada deberá conectar ambos períodos y resolver los interrogantes que la serie mantuvo abiertos sobre el grupo, el rescate y los acuerdos que permitieron guardar silencio durante décadas.

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La historia llegará a su conclusión con esta entrega. Paramount+ presentó el avance como el cierre definitivo de la serie, por lo que los episodios tendrán que completar el recorrido de las versiones jóvenes y adultas de sus protagonistas.

Yellowstone (Captura de tráiler oficial)

El reparto que regresa a Yellowjackets

La última temporada volverá a contar con Melanie Lynskey, Christina Ricci y Tawny Cypress. También regresarán Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton y Liv Hewson, integrantes centrales del reparto que interpreta las distintas etapas de las sobrevivientes.

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El elenco se completa con Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess y Hilary Swank. Sus personajes formarán parte de los acontecimientos que conectarán el regreso de las jóvenes con los conflictos desarrollados décadas más tarde.

Los episodios finales también incluirán participaciones especiales de June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun y Dulé Hill. Paramount+ todavía no detalló qué personajes interpretarán todos los invitados ni cuánto peso tendrán dentro del desenlace.

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La cuarta y última temporada de Yellowjackets estará disponible en Paramount+ desde el 20 de noviembre.