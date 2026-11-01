Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el GP de México

Colapintó terminó octavo en el GP de México (REUTERS/Daniel Becerril)

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Franco Colapinto finalizó en el octavo puesto del Gran Premio de México de la Fórmula 1 y completó un buen fin de semana corriendo en el autódromo Hermanos Rodríguez. El corredor de Alpine había comenzado en el undécimo puesto y pudo ir avanzando a lo largo de las 71 vueltas que duró la carrera. Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo a bordo de su Mercedes.

El piloto argentino venía de abandonar en el Gran Premio de Estados Unidos, y en la Sprint y la carrera principal del GP de Singapur. La última vez que había cruzado la meta bajo la bandera a cuadros fue cuando completó una gran recuperación en Malasia (GP de Baréin) tras partir desde el fondo de la grilla (21°) y llegar en el puesto 13 de la carrera.

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La próxima parada para la Fórmula 1 será una muy especial para Colapinto: el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos. La actividad comenzará, como es habitual, con las tres prácticas libres, la clasificación y la carrera el domingo 8 de noviembre con inicio a las 14 (hora de Argentina).

En la edición de 2024 del Gran Premio de Brasil, el bonaerense protagonizó un accidente que lo sacó de carrera y en 2025 finalizó en el puesto 15.

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Abandonó en el Gran Premio de Estados Unidos

26- Octavo en el Gran Premio de México

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint