Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el GP de México

Franco Colapinto finalizó en el octavo puesto del Gran Premio de México de la Fórmula 1 y completó un buen fin de semana corriendo en el autódromo Hermanos Rodríguez. El corredor de Alpine había comenzado en el undécimo puesto y pudo ir avanzando a lo largo de las 71 vueltas que duró la carrera. Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo a bordo de su Mercedes.
El piloto argentino venía de abandonar en el Gran Premio de Estados Unidos, y en la Sprint y la carrera principal del GP de Singapur. La última vez que había cruzado la meta bajo la bandera a cuadros fue cuando completó una gran recuperación en Malasia (GP de Baréin) tras partir desde el fondo de la grilla (21°) y llegar en el puesto 13 de la carrera.
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La próxima parada para la Fórmula 1 será una muy especial para Colapinto: el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos. La actividad comenzará, como es habitual, con las tres prácticas libres, la clasificación y la carrera el domingo 8 de noviembre con inicio a las 14 (hora de Argentina).
En la edición de 2024 del Gran Premio de Brasil, el bonaerense protagonizó un accidente que lo sacó de carrera y en 2025 finalizó en el puesto 15.
EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026
1- 14° en el Gran Premio de Australia
2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China
3- 10° en el Gran Premio de China
4- 16° en el Gran Premio de Japón
5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)
6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami
7- 7° en el Gran Premio de Miami
9- 6° en el Gran Premio de Canadá
10- 15° en el Gran Premio de Mónaco
11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo
12- 15° en el Gran Premio de Austria
13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña
14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña
15- 10º en el Gran Premio de Bélgica
16- 15° en el Gran Premio de Hungría
17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos
18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos
19- 9° en el Gran Premio de Italia
20- 7° en el Gran Premio de España
21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán
22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)
23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur
24- Abandonó el Gran Premio de Singapur
25- Abandonó en el Gran Premio de Estados Unidos
26- Octavo en el Gran Premio de México
27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00
29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00
* HORARIOS DE ARGENTINA
**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint
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