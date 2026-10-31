Canelo Álvarez vs Christian Mbilli EN VIVO: sigue minuto a minuto la pela por el título mundial

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato” El peleador mexicano quiere recuperar el cinturón del CMB ante Mbilli, es su única preocupación en torno a la contienda

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato” (X/ @Turki_alalshikh)

En tan solo tres días, Saúl Canelo Álvarez subirá al cuadrilátero después de una larga ausencia que se prolongó por más de un año desde que perdió los cinturones ante Terence Crawford. El mexicano ya está en Riad, Arabia Saudita para protagonizar la cartelera México contra el Mundo. Y es que, la atención se ha concentrado en los conflictos que rodea a medio oriente.