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Canelo Álvarez vs Christian Mbilli EN VIVO: sigue minuto a minuto la pela por el título mundial

El mexicano vuelve al ring tras más de un año de inactividad con la meta de volver a ser campeón del mundo

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Canelo Álvarez vuelve a pelear por un título mundial tras su derrota con Crawford (REUTERS)
Canelo Álvarez vuelve a pelear por un título mundial tras su derrota con Crawford (REUTERS)
16:05 hsHoy

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi

El boxeador tapatío ya está en Riad para pelear por el título del Consejo Mundial de Boxeo ante Christian Mbilli este fin de semana

El boxeador mexicano llegó a Riad para enfrentar a Christian Mbilli por el título CMB (Imagen Ilustrativa Infobae)
El boxeador mexicano llegó a Riad para enfrentar a Christian Mbilli por el título CMB (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saúl Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita para enfrentar al franco-camerunés, Christian Mbilli, por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del peso supermediano, en las 168 libras tras un año fuera de los cuadriláteros.

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16:01 hsHoy

Primer triunfo mexicano de la noche en Arabia Saudita. Emiliano Rojo vence por nocaut técnico a Flavius Biea.

15:57 hsHoy

La espera terminó y el enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli quedó oficialmente encaminado. Los dos pugilistas cumplieron con el primer desafío antes de subir al cuadrilátero: superar el pesaje oficial para disputar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una de las funciones más esperadas del calendario boxístico.

15:56 hsHoy

Canelo Álvarez lanza guiño sobre los invitados de lujo que asistirán a su pelea contra Mbilli; Julián Quiñones y Critiano Ronaldo figuran

Ambos pugilistas quedaron por debajo del límite de la división supermediana para disputar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo este sábado 31 de octubre

El boxeador tapatío vuelve a disputar una corona tras más de un año fuera del ring, luego de la derrota ante Terence Crawford en septiembre en Arabia Saudita. (Especial)
El boxeador tapatío vuelve a disputar una corona tras más de un año fuera del ring, luego de la derrota ante Terence Crawford en septiembre en Arabia Saudita. (Especial)

La báscula marcó 167.6 libras, los mariachis sonaron en Riad y Saúl “Canelo” Álvarez quedó listo para volver por un campeonato mundial.

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15:50 hsHoy

Cartelera completa de México vs El Mundo

Canelo no será el único mexicano que verá actividad este día, Jaime Munguía, Divino Espinoza y David Picasso también pelan en tierras árabes .

  • Canelo Álvarez vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB
  • Jaime Munguía vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB
  • Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB
  • Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB
  • David Picasso vs Carl Jammes Martin | supergallo
  • Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi | peso pluma
  • Carlos Emilio Rojo vs Flavius Biea | peso mediano
  • Héctor Aguirre vs Brayan León | peso supermediano
  • Erick Villegas vs Sultan Almohammed | peso superpluma
  • Marcos Vázquez vs Bek Nurmaganbet | peso supermediano
15:47 hsHoy

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato”

El peleador mexicano quiere recuperar el cinturón del CMB ante Mbilli, es su única preocupación en torno a la contienda

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato” (X/ @Turki_alalshikh)
Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato” (X/ @Turki_alalshikh)

En tan solo tres días, Saúl Canelo Álvarez subirá al cuadrilátero después de una larga ausencia que se prolongó por más de un año desde que perdió los cinturones ante Terence Crawford. El mexicano ya está en Riad, Arabia Saudita para protagonizar la cartelera México contra el Mundo. Y es que, la atención se ha concentrado en los conflictos que rodea a medio oriente.

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15:45 hsHoy

David Benavidez pronostica nocaut de Canelo Álvarez sobre Mbilli: “Es un gran boxeador, pero no está al nivel”

El mexico-estadounidense considera que, pese al talento del rival, el tapatío tiene todo para llevarse el triunfo durante la gala en Medio Oriente

El pugilista dejó de lado la rivalidad y reconoció las ventajas que tiene el mexicano para este encuentro. (Especial)
El pugilista dejó de lado la rivalidad y reconoció las ventajas que tiene el mexicano para este encuentro. (Especial)

Durante años, David Benavidez representó la voz más crítica y desafiante frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El pugilista mexicoamericano, conocido en los encordados internacionales como el ‘Monstruo Mexicano’ o ‘Bandera Roja’, persiguió incansablemente una contienda frente al tapatío en la división de los supermedianos.

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15:37 hsHoy

Mbilli un rival invicto y peligroso

Christian Mbilli nació en Yaundé, Camerún, se formó como boxeador en Francia y fijó su principal base de preparación en Montreal, Canadá. Llega invicto, con 29 victorias, poder de nocaut y una racha inicial de triunfos antes del límite.

Su combate más reciente acabó en empate dividido ante Lester Martínez, dentro de la cartelera de Canelo vs. Crawford. Los jueces puntuaron 97-93, 96-94 y 95-95.

Su estilo se apoya en la presión constante, la resistencia al castigo sin ceder terreno y un ritmo elevado para erosionar a sus oponentes. En su historial figuran triunfos frente a Sergiy Derevyanchenko, Rohan Murdock y Carlos Góngora.

Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Christian M'billi poses during the weigh in REUTERS/Stringer
Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Christian M'billi poses during the weigh in REUTERS/Stringer
15:36 hsHoy

¿Cómo llega Canelo a la pelea por el título mundial?

Canelo afronta su próximo combate con un solo objetivo: volver a ser campeón mundial, después de perder ante Terence Crawford los cuatro cinturones de la división el año pasado, en la tercera derrota de su carrera.

A esa derrota se añade un período de inactividad superior a un año por la operación de codo que atravesó, la cual obligó a aplazar su regreso previsto para mayo y septiembre, los meses en los que suele subir al ring.

Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez during the weigh in REUTERS/Stringer
Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez during the weigh in REUTERS/Stringer
15:33 hsHoy

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli EN VIVO: sigue minuto a minuto la pela por el título mundial

El mexicano vuelve al ring tras más de un año de inactividad con la meta de volver a ser campeón del mundo

Canelo Álvarez vuelve a pelear por un título mundial tras su derrota con Crawford (REUTERS)
Canelo Álvarez vuelve a pelear por un título mundial tras su derrota con Crawford (REUTERS)
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