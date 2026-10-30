Deportes

Estalló la guerra de pilotos en la Fórmula 1 tras las críticas de Fernando Alonso a un sector de la parrilla: “Espero que no nos crucemos en pista”

Tras los dichos del español contra Alex Albon, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Carlos Sainz defendieron al corredor tailandés

Pilotos con monos de carreras de automovilismo conversan de pie en el área de garajes ante fotógrafos y miembros del equipo.
Fernando Alonso lanzó una dura crítica y Varios pilotos de Fórmula 1, entre ellos Alex Albon, Charles Leclerc, Checo Pérez, Pierre Gasly y Oliver Bearman salieron al cruce (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Fernando Alonso mantuvo en México sus cuestionamientos contra Alex Albon después del cruce que ambos protagonizaron en el Gran Premio de Estados Unidos. El español consideró que el incidente de Austin fue parte de un problema mayor en la zona media y trasera de la parrilla. Sin embargo, recibió una respuesta coincidente de varios pilotos, entre ellos el propio tailandés, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

El origen de la polémica estuvo en el contacto de la primera vuelta en el Circuito de las Américas. Albon intentó avanzar por el interior en la curva 11, donde Alonso también tenía a Esteban Ocon por fuera. El roce dañó el Aston Martin del bicampeón mundial, que acabó 16° y fuera de los puntos.

PUBLICIDAD

Tras aquella carrera, Fernando Alonso apuntó contra el nivel de algunos corredores de la grilla. “Creo que la calidad de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy baja”, declaró. También cuestionó la maniobra puntual de su rival: “Albon se olvidó de que la curva 11 estaba ahí y tenía que doblar a la izquierda”.

En la previa al Gran Premio de México, el piloto de Aston Martin profundizó su posición. Aclaró que no hablaba de una cantidad exacta de corredores, aunque sostuvo que los aludidos podían identificar el sentido de sus declaraciones. “No soy específico sobre el número, pero todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron afectados por ese comentario. Eso te lo dice todo”, expresó Alonso. El español insistió en que el incidente con Albon fue evitable. “Sigo pensando lo mismo. Fue un error que no hacía falta. Todavía me cuesta entender qué oportunidad vio Alex en ese momento”, afirmó.

PUBLICIDAD

También explicó que su crítica no se limitaba al episodio de Austin. “No es solo Austin. Por desgracia, estuve en esa parte de la carrera durante toda la temporada y veo cosas desde el auto que no puedo evitar”, agregó.

Alonso reconoció que competir en posiciones alejadas de la punta presenta otras dificultades por la menor adherencia y el tránsito de varios monoplazas. Aun así, descartó que ese contexto justifique contactos reiterados o daños en las primeras curvas. “No siento que todos los incidentes en la primera vuelta, todos los toques y todos los alerones delanteros que salen volando sean necesarios”, señaló. El asturiano vinculó esa situación con el límite presupuestario de la categoría. “Creo que se trata simplemente de un nivel de pilotaje muy bajo y de falta de talento. Cuando cometes errores repetidos durante toda la temporada, tienes accidentes y el 50% de tu carrera se decide en la primera vuelta, si yo fuera el director del equipo no estaría contento, pero si ellos están contentos, me parece bien”, completó.

El toque entre Fernando Alonso y Alex Albon que destapó una interna en la Fórmula 1

Alex Albon respondió durante la conferencia de prensa oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El piloto de Williams valoró la trayectoria de Alonso, pero dejó claro que no comparte la evaluación sobre el nivel de los competidores que pelean en la segunda mitad del pelotón.

“Le tengo un enorme respeto a Fernando. Es un gran piloto y alguien a quien admiré mucho de chico”, afirmó. Luego relativizó las palabras del español al considerar que surgieron poco después de la carrera. “Los comentarios posteriores a una carrera siempre llegan un poco en caliente, así que hay que tomarlos con cierta cautela”.

Sobre su duelo en Austin, Albon no percibió una maniobra fuera de los límites. “Pensé que fue una buena batalla. Tuvimos una buena pelea, así que claramente él no pensó lo mismo”, dijo. Respecto del contacto, añadió: “Incluso el incidente en sí, pensé que fue bastante 50-50 por la ubicación de los autos en la pista”.

Cuando le informaron que Alonso había reafirmado sus críticas, el corredor de Williams volvió a diferenciarse de su rival. “También voy a mantener lo que dije. Obviamente no es agradable escuchar esos comentarios cuando compites contra alguien a quien admirabas, pero no estoy de acuerdo. Es así de simple”, sostuvo.

Para Albon, la actual parrilla de Fórmula 1 tiene un estándar elevado en todas sus posiciones. “Creo que el nivel es fuerte de arriba abajo. Hace 10 o 15 años, la mitad trasera de la parrilla no era como es ahora. Ya no tenemos pilotos de pago”, remarcó.

El tailandés cerró el intercambio con una frase que reflejó la tensión entre ambos antes de la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez: “Espero que no nos crucemos en pista este fin de semana”.

Charles Leclerc salió en defensa de Alex Albon tras los dichos de Fernando Alonso (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Charles Leclerc salió en defensa de Alex Albon tras los dichos de Fernando Alonso (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Charles Leclerc, que compartió la conferencia con Albon, fue uno de los más enfáticos al defender a su colega. El monegasco recordó que ambos se enfrentaron desde las categorías formativas y destacó el recorrido del piloto de Williams.

“Creo que el nivel es muy alto, muy, muy alto”, aseguró Leclerc. “Alex estaba ahí arriba y, de hecho, era un piloto al que admiraba. Siempre estaba una o dos categorías por encima de mí, pero era excepcional”. El piloto de Ferrari atribuyó las diferencias de resultados al rendimiento de cada monoplaza. “Estoy seguro de que el nivel de la parrilla es súper alto, ya sea atrás, en el medio o adelante. Lo único que cambia es el auto que conducimos, pero el estándar es muy alto”, afirmó.

Sergio Checo Pérez coincidió con esa lectura. El mexicano también consideró que las expresiones de Alonso pudieron responder al contexto posterior a una carrera, y señaló que la competitividad depende en gran medida del material disponible. “En caliente todos decimos cosas que no queremos decir o que no sentimos”, planteó Pérez. “El nivel atrás es tan alto como adelante. Si intercambiáramos autos con los de adelante, tendríamos resultados muy similares, o al revés”.

El corredor de Cadillac resumió su postura con una referencia directa al peso que tienen los equipos en el campeonato: “En Fórmula 1 uno es tan bueno como su auto y su equipo. Cuando mirás los nombres que están atrás, el nivel es realmente alto”.

Pierre Gasly, de Alpine, evitó analizar en detalle el incidente entre Alonso y Albon porque no había visto la carrera del español. De todos modos, discrepó con la definición sobre la calidad de los pilotos. El francés señaló que, a partir de su experiencia, el presente ofrece una nómina más sólida. “El nivel de la grilla probablemente sea uno de los más altos con todos los pilotos que tenemos ahora. Cuando llegué, vi enfoques de manejo más alocados que los que veo hoy”, aseguró.

Oliver Bearman, de Haas, evaluó que la necesidad de asumir riesgos en la zona media puede explicar parte de los roces. “Es una conclusión un poco dura, coincido con Pierre en que el nivel de esta parrilla es muy alto”, dijo.

El británico sostuvo que las brechas de rendimiento obligan a aprovechar oportunidades escasas. “A veces tenés que ser muy oportunista, y eso puede terminar en un desastre, como nos pasó a Pierre y a mí la semana pasada”, explicó. Para Bearman, “no es una cuestión de calidad”, sino del intento por generar resultados cuando los ocho primeros puestos suelen quedar en manos de los cuatro equipos más fuertes.

Carlos Sainz, compañero de Albon en Williams, también salió al cruce de Alonso. “En la parte de atrás hay mucho más aire sucio y un efecto acordeón mayor. Hay más ocasiones en las que tres o cuatro autos llegan en paralelo a una curva, y las posibilidades de un incidente son más altas”, indicó.

El español, que atraviesa una temporada lejos de las posiciones de vanguardia, fue concluyente: “Llevo 12 años en la parrilla y, si hay un año en el que creo que está el mayor nivel de talento, es este. No puedo pensar en nadie que no esté a la altura de la Fórmula 1”.

La tensión entre Alonso y Albon volverá a tener un nuevo capítulo si ambos quedan cerca en pista durante el fin de semana en Ciudad de México, donde Williams y Aston Martin buscarán puntos en un tramo final de temporada marcado por una lucha cerrada en la zona media.

Temas Relacionados

Fórmula 1Fernando AlonsoAlex AlbonCharles LeclercPierre GaslyCheco PérezOliver BearmanCarlos SainzWilliamsAston MartinFerrariAlpineCadillacHaasF1GP de MéxicoGran Premio de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva

Facundo Bertoglio brilló en Colón de Santa Fe y estuvo cerca de jugar el Mundial 2010. Emigró a Europa, retornó a Argentina y hoy se forma para ser entrenador

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva

Vive en un pueblo de 300 habitantes y un gesto de Lionel Messi la convirtió en la pintora de la selección argentina: “Me cambió la vida”

Entre pinceles y dedos manchados de óleo, Claudia Pérez construyó un vínculo único con los campeones del mundo. De vender su primer cuadro por Facebook a retratar a la Pulga, De Paul y Julián Álvarez, su historia cruzó fronteras hasta Qatar

Vive en un pueblo de 300 habitantes y un gesto de Lionel Messi la convirtió en la pintora de la selección argentina: “Me cambió la vida”

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

El piloto argentino detalló las relaciones con sus colegas y contó con quiénes tiene más llegada. Además, habló de la decisión de su equipo de cortar el desarrollo del auto de este año

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

13 frases de Manu Ginóbili: el día que perdió su anillo de casamiento, las lágrimas en el Salón de la Fama y la Generación Dorada

El ex basquetbolista repasó los momentos más íntimos de su carrera y su vida personal en una entrevista televisiva

13 frases de Manu Ginóbili: el día que perdió su anillo de casamiento, las lágrimas en el Salón de la Fama y la Generación Dorada

Atento Boca Juniors: las dos bajas por lesión que sufrió el Atlético Mineiro, rival en la final de la Copa Sudamericana

Vitão, defensor de 18 años, se retiró en ambulancia y Reinier habría sufrido un desgarro. Los detalles

Atento Boca Juniors: las dos bajas por lesión que sufrió el Atlético Mineiro, rival en la final de la Copa Sudamericana

MALDITOS NERDS

‘Haunted Paws’ confirma su estreno para mayo de 2027 en consolas y PC

‘Haunted Paws’ confirma su estreno para mayo de 2027 en consolas y PC

‘My Arms Are Longer Now’ llegará en 2027 con sigilo, puzles y robos absurdos

‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ confirma su estreno en PlayStation 5 y Xbox Series

Taito anuncia ‘Taito Milestones 5′ con diez clásicos para Nintendo Switch

‘Orgullo y prejuicio’ vuelve con Emma Corrin y Jack Lowden en una miniserie de Netflix

ENTRETENIMIENTO

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte del actor

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El hijo de Michael Jackson impulsa una campaña para que “Thriller” alcance el número uno de las listas musicales

Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover

INFOBAE AMÉRICA

Arpones de piedra, canoas artesanales y 44.000 años de evolución: el desconocido origen de la caza de atún

Arpones de piedra, canoas artesanales y 44.000 años de evolución: el desconocido origen de la caza de atún

Por primera vez logran secuenciar el genoma completo de una araña subterránea en riesgo de desaparecer

El régimen de Irán afirmó que cuatro petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz

La ONU condenó el “mortífero” ataque ruso contra un tren en Ucrania que dejó 15 muertos y alertó sobre la seguridad de civiles

El presidente de Israel dialogará con los partidos y designará al próximo encargado de formar gobierno