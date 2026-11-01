Patrick Stewart acogió en su casa a víctimas de los incendios de Los Ángeles en el último año de su vida

Patrick Stewart y su esposa Sunny Ozell acogieron en su residencia al músico Mason Stoops tras la evacuación por el incendio de Eaton en 2025. (AP/EFE)

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Patrick Stewart acogió en su casa, sin dudarlo, a una pareja de amigos desplazada por los incendios que arrasaron el área de Los Ángeles en enero de 2025, un gesto que el músico Mason Stoops describió como transformador en una publicación de Instagram tras conocerse la muerte del actor, el 29 de octubre de 2026, a los 86 años.

Stoops y su esposa Brooks, junto a su perro Apple, habían tenido que evacuar su vivienda en Altadena, California, a causa del incendio de Eaton.

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Stewart y su esposa, la artista musical Sunny Ozell, los recibieron de inmediato. “Después de evacuar por el incendio de Eaton, Sunny y Patrick nos acogieron a Brooks, a Apple y a mí en su hogar sin la menor vacilación”, escribió Stoops en su publicación.

Lo que podría haber sido un año marcado por el desarraigo se convirtió, según el músico, en un periodo de calidez cotidiana.

“Un año que de otro modo habría estado consumido por el dolor, la confusión y la soledad estuvo en cambio lleno de su calidez, su amabilidad y su hospitalidad sin descanso. Nos convertimos en nuestra propia familia elegida”, relató.

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Mason Stoops, su esposa Brooks y su perro Apple pasaron el último año de vida de Patrick Stewart bajo el mismo techo que el actor y Sunny Ozell, tras perder su vivienda en el incendio de Eaton. (Instagram/@masonstoops)

Stoops describió la rutina compartida con la pareja: cócteles y dominó cada tarde, seguidos de las comidas que preparaba Ozell. “Momentos que sé que recordaremos el resto de nuestras vidas”, escribió.

Más allá de la convivencia, el músico destacó el peso de las conversaciones con el actor. “Patrick me enseñó mucho: sobre el arte, sobre la verdadera dedicación al oficio, y sobre la convicción de que tu mejor trabajo y tu mejor versión solo nacen de apoyar a las personas que te rodean”, escribió Stoops.

“Por encima de todo, me mostró cómo ser un compañero genuinamente amoroso, incluso en las circunstancias más difíciles”.

El vínculo se extendió hasta el casamiento de la pareja. Stewart colaboró en la elección del vestido de novia de Brooks, mientras que el propio Stoops lució el traje del actor el día de la boda, ceremonia que Ozell ofició.

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“Nunca dejó de estar presente para nosotros”, señaló el músico.

Patrick Stewart y Sunny Ozell, quienes abrieron su casa sin dudarlo a amigos desplazados por los incendios de Los Ángeles. (REUTERS/Peter Nicholls)

Ozell respondió al mensaje con una nota breve: “Te quería muchísimo, Mason. Eternamente agradecida por tu amistad y tu presencia, y la de Brooks”.

La muerte de Patrick Stewart fue comunicada a través de su cuenta oficial de Instagram. El comunicado, difundido en nombre de su familia y su representante, indicó que el actor falleció en su hogar de Los Ángeles, acompañado por su esposa, luego de atravesar “un breve y emotivo proceso” vinculado al alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Según el texto, sus últimos días transcurrieron junto a familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas y risas. “Siempre atesoraremos la serenidad y la reflexión en su rostro, un recordatorio permanente de su gracia invencible”, concluía.

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Uno de los mensajes finales de Patrick Stewart

En sus últimas apariciones públicas en redes sociales, Patrick Stewart dedicó su atención a William Shakespeare y a los 154 sonetos del dramaturgo inglés.

En mayo de 2026, publicó un video en el que explicó sus expectativas sobre Patrick Stewart Performs the Complete Sonnets of William Shakespeare, una colección de audio fruto de una iniciativa de Ozell, que nació a partir de la buena recepción de Sonnet-A-Day, una serie de publicaciones que el actor realizó durante la pandemia de COVID-19.

Patrick Stewart falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles tras un proceso vinculado al alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. (Reuters)

“Espero que haya brindado placer y curiosidad, pero, más que nada, quiero que haya comunicado todos los matices que puede tener el amor”, expresó Stewart en ese video.

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A finales de abril, con motivo del aniversario del nacimiento de Shakespeare, el actor publicó una recitación del Soneto 116, que describió como su favorito, e invitó a sus seguidores a sumarse: “He convencido a algunos de mis amigos para que se unan a esta causa, y espero que ustedes sean los siguientes”.

El proyecto hundía sus raíces en su formación. Stewart se incorporó a la Royal Shakespeare Company en 1966 y construyó durante décadas una trayectoria en el teatro clásico antes de alcanzar proyección internacional en Hollywood con franquicias como Star Trek y X-Men.

En octubre de 2026, el actor compartió su entusiasmo al saber que la editorial Simon & Schuster había postulado el audiolibro a los premios Grammy, en la categoría Best Audio Book, Narration and Storytelling Recording. “¡Creo que el Bardo amaría un Grammy!”, escribió.

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En julio de ese mismo año, Stewart había descartado la posibilidad de retirarse. “Seguiré siendo actor, ahora y para siempre”, declaró.

El artista grabó una colección con los 154 sonetos de William Shakespeare que derivó de las lecturas difundidas durante la pandemia. (REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

A lo largo de su carrera, recibió dos premios Olivier y un Grammy, y fue nombrado caballero en 2010 por sus servicios al teatro.