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Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

La estrella de "Los juegos del hambre" habló sin rodeos sobre los cambios físicos irreversibles que le dejó la maternidad

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence abordó las secuelas físicas del posparto y reveló qué partes de su cuerpo ya no son las mismas que antes. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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Jennifer Lawrence sorprendió con una confesión sin filtros en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, sobre su cuerpo tras convertirse en madre

La ganadora del Oscar aseguró que su vagina logró recuperarse después de los partos, pero que su ano “nunca volvió a estar como antes”.

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“Tu vagina vuelve a la normalidad; tu ano, no”, le dijo Lawrence a Cooper durante la entrevista en el podcast.

La presentadora del segmento, quien espera su primer hijo con Matt Kaplan, quedó desconcertada ante la respuesta.

Al preguntar qué le ocurriría exactamente a su ano tras el parto, ella respondió entre risas que prefería explicarlo en un lugar más cálido que el estudio de grabación: “Te lo diré. Te lo diré cuando pueda estar en un lugar con calefacción. Te lo mostraré”.

Jennifer Lawrence sentada en un sillón rosado frente a un micrófono con el rótulo del pódcast Call Her Daddy
Durante una entrevista en el podcast 'Call Her Daddy', Lawrence atravesó un cuadro de depresión posparto y ansiedad severa tras el nacimiento de su segundo hijo. (Captura de video: YouTube/@callherdaddy)

Ante la insistencia de Cooper para que al menos describiera qué esperar en el posparto, la artista de Hollywood fue tajante: “No hay vuelta atrás. Eso sale”.

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La actriz no entró en mayores detalles, aunque sus palabras hacen referencia a los problemas físicos comunes tras el embarazo, como hemorroides, fisuras anales, sobrecarga en el suelo pélvico y en el esfínter.

Jennifer Lawrence y su esposo Cooke Maroney son padres de dos hijos: Cy, de 4 años, y un segundo niño nacido a principios de 2025.

Más allá de los cambios físicos, habló sobre las dificultades emocionales que enfrentó. Tras el nacimiento de su segundo hijo, Lawrence atravesó una depresión posparto que describió con crudeza.

“Recuerdo que cuando tuve una depresión posparto fuerte con mi segundo, entré al ascensor y una de las mamás me preguntó si estaba bien. Y no lo estaba. Le dije: ‘Estoy muy asustada. Cada día tengo mucha ansiedad. Siento que me persigue un tigre’”, relató en el podcast.

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La actriz conformó una familia junto a Cooke Maroney con la llegada de sus dos hijos en 2021 y a inicios de 2025. (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group)

Fue la comunidad de madres que conoció en clases para bebés la que le tendió una mano en ese momento. Una de ellas la escuchó, la abrazó y le dio su número de teléfono.

En cuanto a la crianza, Lawrence reconoció que la maternidad la obligó a reorganizar su vida. “Nunca antes necesité tiempo estructurado. Nunca tuve que organizar mi tiempo”, afirmó.

“Cuando tienes hijos, tienes que ser muy consciente de cuántas horas dedicas a cada cosa, cómo y dónde, o no vas a lograr nada y vas a fallar en ambos frentes”.

La celebridad también admitió que la culpa es una compañera constante: “Creo que nunca me he ido a dormir pensando: ‘Dios mío, soy una buena madre’. Y sé que lo soy. Pero es difícil darte una palmada en la espalda, porque este trabajo es muy importante y amas tanto a tus hijos”.

La maternidad obligó a la intérprete a estructurar sus horarios diarios para equilibrar sus actividades personales y profesionales. (REUTERS/Daniel Cole)
La maternidad obligó a la intérprete a estructurar sus horarios diarios para equilibrar sus actividades personales y profesionales. (REUTERS/Daniel Cole)

Jennifer Lawrence vuelve como Katniss Everdeen

En la misma conversación con Cooper, Jennifer Lawrence confirmó su regreso al papel de Katniss Everdeen en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva entrega de la franquicia que llega a los cines el 19 de noviembre.

La estrella de cine no interpretaba al personaje desde Sinsajo - Parte 2, estrenada en 2015.

“Fue increíble. Fue una locura, porque era el mismo equipo. Los mismos camarógrafos, el mismo asistente de dirección con quien he trabajado un millón de veces”, describió en el podcast.

Su participación es un cameo compartido con Josh Hutcherson, quien interpreta a Peeta Mellark, y Woody Harrelson, en el papel de Haymitch Abernathy.

“Josh y yo no caminábamos al baño sin los brazos alrededor del otro. Fue muy hermoso”, dijo Lawrence.

"Los juegos del hambre" (Lionsgate)
La actriz confirmó su regreso al rol de Katniss Everdeen en la película 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lionsgate)

Sobre Harrelson, añadió con humor: “Woody obviamente entró por la ventana de mi habitación de hotel, sin ser invitado, porque no sería lo mismo si respetara los límites y usara una puerta”.

Los rumores sobre la reaparición de Katniss y Peeta en la nueva película circulaban desde finales de 2025.

Amanecer en la cosecha sigue a un Haymitch Abernathy de 16 años en el Distrito 12, desde la mañana de la cosecha para los 50° Juegos del Hambre —conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco— hasta su entrada a la arena, donde comienza a desafiar el control del Capitolio bajo el mando del presidente Snow.

El reparto incluye a Joseph Zada como la versión joven de Haymitch, Elle Fanning como Effie Trinket, Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin como Caesar Flickerman y Glenn Close como Drusilla Sickle.

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