MAGES. revela la fecha de ‘Seeker Eye’, el nuevo horror de los autores de ‘Steins;Gate’

Seeker Eye presenta su tráiler.

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MAGES. anunció que Seeker Eye, su nueva novela visual de suspenso sobrenatural, se lanzará el 25 de febrero de 2027 en Japón para PlayStation 5, Switch 2 y Switch. El estudio también publicó la película de apertura, confirmó por primera vez la versión para la nueva consola de Nintendo y actualizó el calendario previo, que ubicaba el estreno durante el invierno japonés de 2026.

Una historia de fantasmas que invade al jugador

La trama sigue a un editor de una revista dedicada al ocultismo. Durante su trabajo encuentra un relato llamado La historia de fantasmas de la casa del techo rojo, centrado en la exploración de una vivienda abandonada. Aunque el texto parece una narración convencional, hay algo en sus detalles que despierta las sospechas del protagonista.

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Después de conocer a una joven, el editor comienza a investigar si los hechos narrados son una obra de ficción o si tienen una base real. La búsqueda lo acerca a una serie de muertes sospechosas que parecen reproducir los acontecimientos del relato. A partir de ese momento, el caso deriva hacia fenómenos sobrenaturales cada vez más peligrosos.

La casa del techo rojo tiene un origen anterior al videojuego. Según MAGES., el relato comenzó a publicarse en su canal de YouTube en 2024 y funciona como detonante de toda la historia. La propuesta busca que el jugador deje de ser un observador distante: la lectura de esa historia permite que la presencia sobrenatural atraviese la pantalla e involucre a quien está jugando.

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MAGES. define el proyecto como una obra de suspenso de no ciencia. El término marca una diferencia frente a Science Adventure, la serie que incluye títulos como STEINS;GATE y CHAOS;CHILD, donde los misterios suelen estar relacionados con la lógica, la tecnología y explicaciones científicas. Seeker Eye cambia ese enfoque por sucesos que, dentro de su historia, no pueden resolverse mediante la ciencia.

Cómo funciona el modo Seeker Eye

Seeker Eye mantiene la estructura tradicional de una novela visual: el jugador avanza por la narración mediante textos, conversaciones e imágenes. La principal variación aparece cuando los acontecimientos llegan a las horas nocturnas y se activa una modalidad especial que lleva el mismo nombre del juego.

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En ese modo, el jugador adopta la mirada de un ser sobrenatural. Desde esa perspectiva puede observar la vida privada de las personas relacionadas con La historia de fantasmas de la casa del techo rojo. El cambio permite seguir tanto a quienes investigan el caso como a las presencias que los persiguen.

La identidad de esa mirada forma parte del misterio central. El juego plantea quién ocupa realmente el lugar del jugador, qué entidad observa a los personajes y quién está detrás de las muertes que imitan el relato. MAGES. anticipa que las respuestas estarán vinculadas con el funcionamiento de Seeker Eye y con el vínculo entre el observador y los hechos que aparecen en pantalla.

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El apartado visual incluirá más de 1.000 imágenes, una cantidad superior a la habitual dentro del formato según la descripción oficial. Esas ilustraciones acompañarán los cambios de perspectiva entre los seres sobrenaturales y sus víctimas, además de las pistas distribuidas a lo largo de la investigación. La intención es que ciertos detalles adquieran otro significado cuando el jugador conozca más información sobre la casa y las muertes.

Seeker Eye, de MAGES.

Equipo creativo, música y ediciones

El proyecto reúne a varios integrantes relacionados con Science Adventure. El guion está a cargo de Ryou Yasumoto, quien trabajó en CHAOS;CHILD y en la adaptación televisiva animada de STEINS;GATE 0. La música será compuesta por Takeshi Abo, responsable de bandas sonoras de STEINS;GATE y Memories Off.

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La dirección y la dirección artística corresponden a Fumihiro Kitahara, quien también trabajó como director de arte en Science Adventure. El tema principal es interpretado por Kanako Ito, cantante vinculada con varias producciones de la misma serie. Parte de ese trabajo puede escucharse en la película de apertura difundida junto con el anuncio de la fecha.

Seeker Eye tendrá una edición estándar de 6.380 yenes y una limitada de 9.680 yenes. La versión más cara incluirá un DVD con la banda sonora y un libro de arte. MAGES. no confirmó en la información publicada si el juego contará con traducciones o con un lanzamiento fuera del mercado japonés.

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Las ediciones físicas estarán restringidas a PlayStation 5 y Switch 2, mientras que la primera Switch recibirá el juego sin una copia física anunciada. En Switch 2 se distribuirá mediante una game-key card, una tarjeta que funciona como llave para descargar los archivos necesarios del juego desde internet.