Cientos de familias visitan los cementerios de Guatemala para recordar a sus fallecidos en el Día de Todos los Santos

Los guatemaltecos acudieron a los cementerios del país para limpiar nichos, pintar tumbas y colocar flores en conmemoración del Día de Todos los Santos. (PNC de Guatemala)

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Cientos de guatemaltecos acudieron desde las primeras horas de este domingo 1 de noviembre a los cementerios del país para recordar a familiares fallecidos, limpiar nichos, pintar tumbas y colocar flores.

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó operativos preventivos en distintos departamentos ante la alta afluencia de visitantes.

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En el Cementerio Municipal de Suchitepéquez, vecinos llegaron con arreglos florales y materiales para acondicionar las sepulturas de sus seres queridos.

Imágenes divulgadas por la PNC mostraron a familias reunidas frente a los nichos, mientras agentes efectuaban recorridos y permanecían en puntos de vigilancia dentro del camposanto.

La institución indicó que el objetivo de estos operativos es brindar seguridad a las personas que acuden a los cementerios durante la jornada, cuando se incrementa la concentración de visitantes en los principales camposantos del país.

En la capital, la actividad comenzó desde el sábado 31 de octubre en el Cementerio General, ubicado en la zona 3.

La Policía Nacional Civil desplegó operativos preventivos en cerca de 1.600 camposantos del territorio guatemalteco. (PNC de Guatemala)

Familias llegaron para limpiar, pintar y decorar las tumbas con flores, fotografías, velas y otras ofrendas en memoria de sus parientes.

En los alrededores del cementerio se instalaron ventas de comida y antojitos típicos. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) distribuyó agentes en los accesos y las calles cerradas para ordenar la circulación y facilitar el ingreso peatonal.

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Según informó el subcomisario de la PMT de Guatemala, Giancarlo Orellana, más de 25 agentes fueron ubicados en puntos estratégicos del sector. Además, entre 125 y 150 puestos de venta ocuparon calles cercanas a la entrada principal del Cementerio General.

Las autoridades prevén una jornada de alta concurrencia. Administradores de cementerios públicos habían estimado que al menos 1 millón 680 mil personas podrían visitar los cuatro cementerios públicos de la capital este 1 de noviembre. El horario previsto para los visitantes es de 7 a 17 horas.

Tomas aéreas registradas con dron muestran la entrada y los pasillos del Cementerio General ubicado en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, donde se muestra la gran cantidad de visitantes durante el Día de Todos los Santos. (Video: PNC de Guatemala)

La PNC, la PMT y la Cruz Roja Guatemalteca activaron planes de prevención y atención en los sectores con mayor presencia de familias.

La Cruz Roja instaló un puesto de socorro dentro del Cementerio General, con personal preparado para atender emergencias y realizar controles de presión arterial y niveles de azúcar.

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La tradición reúne memoria familiar, flores y ofrendas cada 1 de noviembre

La visita a los cementerios forma parte de las costumbres más extendidas en Guatemala durante el Día de Todos los Santos. Las familias suelen preparar las tumbas desde la víspera: las limpian, las pintan y las decoran con flores, velas, fotografías y objetos asociados con la persona fallecida.

Las autoridades estimaron la afluencia de al menos 1 millón 680 mil personas a los cuatro cementerios públicos de la capital. (Cortesía para Infobae América)

La fecha tiene origen en la tradición cristiana, que dedica el 1 de noviembre a la conmemoración de todos los santos. En Guatemala, esa celebración religiosa se vinculó con prácticas familiares y comunitarias para recordar a los difuntos, mientras que el 2 de noviembre corresponde al Día de los Fieles Difuntos.

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En muchos camposantos, la visita también se convierte en un espacio de encuentro entre familiares. Algunas personas llevan alimentos que eran del gusto de quienes murieron, rezan frente a las tumbas o comparten anécdotas con hijos, nietos y otros parientes.

Los vecinos de Mixco llevaron arreglos florales y materiales para acondicionar las sepulturas en el cementerio municipal. (Municipalidad de Mixco)

La seguridad se extendió a Sacatepéquez, Baja Verapaz y Alta Verapaz

La presencia policial también se reforzó en el Cementerio de Santiago Sacatepéquez, donde se esperaba la llegada de turistas nacionales y extranjeros por el Festival de Barriletes Gigantes 2026. En ese lugar, agentes organizaron actividades con la población, como juegos de lotería y exhibiciones de vehículos institucionales.

Un grupo de personas recorre el Cementerio General de San Pedro Pinula, Jalapa en Guatemala. Al fondo música y personas caminando entre los mausoleos durante el Día de Todos los Santos. (Video: Cortesía para Infobae América)

En Rabinal y San Miguel Chicaj, Alta Verapaz, agentes de la Comisaría 52 mantuvieron vigilancia en los cementerios municipales. La PNC también informó sobre operativos preventivos en los camposantos de la aldea Santa Bárbara, en San Jerónimo, Baja Verapaz.

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El despliegue forma parte de un plan nacional que contempla cobertura policial en cerca de 1.600 cementerios del país durante las festividades de noviembre. Las autoridades recomendaron a los visitantes acordar puntos de encuentro, cuidar sus pertenencias y mantener cerca a niños y adultos mayores.