República Dominicana envía equipos para la fuerza internacional desplegada en Haití

El viceministro dominicano Ramón Pérez Fermín y la jefa de la UNSOH, Daniela Kroslak, supervisan operaciones logísticas en las instalaciones de HIT. Durante el recorrido por el área portuaria, los representantes observan la carga de equipamiento internacional a bordo de una embarcación marítima.

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República Dominicana despachó desde el puerto de Haina un buque con suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo para la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, una operación destinada a facilitar la llegada del contingente de Bangladesh y reforzar la respuesta internacional frente a las bandas criminales, según EFE.

El envío ocurre mientras El Salvador desplegó una amplia operación para localizar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Los cuatro son aerotécnicos de las Fuerzas Armadas de El Salvador y, según el presidente Nayib Bukele, cumplían funciones de aviación, evacuación médica y asistencia, sin tareas de combate.

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Bangladesh ya mantenía a 50 militares de avanzada en Haití y proyectaba incorporar cerca de 1.600 militares y policías entre mediados de octubre y finales de noviembre, de acuerdo con Diario Libre. El contingente integrará la fuerza internacional de seguridad autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El contingente de Bangladesh y el límite de 5.500 integrantes

La fuerza contaba con 2.285 integrantes, según un cuadro de composición publicado el 29 de octubre. Su dotación máxima autorizada asciende a 5.500 militares y policías, incluidos los efectivos bangladesíes.

La República Dominicana envía equipos y armamento desde Haina para la fuerza internacional desplegada en Haití (Composición fotográfica Infobae)

El cargamento llegó a territorio dominicano con apoyo financiero de Alemania. Las autoridades locales, en coordinación con las Naciones Unidas, recibieron, almacenaron y movilizaron el equipamiento antes de su embarque hacia Haití.

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La subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, Daniela Kroslak, definió como “esencial” el respaldo logístico del Gobierno dominicano para las operaciones de seguridad. También agradeció la colaboración para trasladar equipos, suministros y personal, que alcanza a otras actividades del organismo en Haití.

El apoyo alemán y la logística dominicana

Miembros del ejército de Chad montan guardia mientras vehículos de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU, llegan a una base militar tras una patrulla, luego del despliegue de miles de tropas salvadoreñas en Haití, días después de la desaparición de cuatro miembros salvadoreños de la GSF en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

Durante la despedida del buque, el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín, destacó los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad haitiana. El funcionario reiteró que República Dominicana continuará colaborando con las iniciativas internacionales orientadas a mejorar la seguridad del país vecino.

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La embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por participar en la operación y agradeció a las autoridades dominicanas por facilitar el traslado del equipamiento. La diplomática reafirmó el compromiso alemán de mantener su respaldo a los esfuerzos internacionales para mejorar las condiciones de seguridad en Haití.

Vale rescaratar que República Dominicana no participará de forma directa en las operaciones militares contra las pandillas en Haití, aunque continuará con respaldo diplomático, humanitario y logístico a la fuerza multinacional desplegada en el país vecino, según el canciller Víctor “Ito” Bisonó.

La decisión responde a los principios de las misiones internacionales de paz de la Organización de las Naciones Unidas: consentimiento de las partes, imparcialidad y límites en el uso de la fuerza. Según indicó, la participación de tropas dominicanas podría abrir cuestionamientos sobre la neutralidad de la intervención debido a la historia compartida entre ambos países, según el canciller.

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