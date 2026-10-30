HoYoverse lanzará ‘Petit Planet’ gratis en PC y móviles el 4 de diciembre

Petit Planet presenta su tráiler.

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HoYoverse anunció que Petit Planet, su nuevo simulador de vida con ambientación espacial, se lanzará el 4 de diciembre en PC, iOS y Android. La versión para computadoras podrá descargarse desde Epic Games Store y el cliente propio del estudio, mientras que en todas las plataformas tendrá un modelo free-to-play con microtransacciones: el acceso inicial será gratuito, pero incluirá compras opcionales dentro del juego.

Un planeta diseñado por cada jugador

Petit Planet propone crear y transformar un pequeño planeta que funciona como hogar del jugador. Las herramientas de personalización permitirán decorar la casa, diseñar sus alrededores y modificar diferentes elementos del terreno, entre ellos el paisaje y la costa. También será posible alterar el aspecto del cielo para acompañar estilos naturales, coloridos o deliberadamente extravagantes.

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El planteamiento tiene puntos en común con Animal Crossing, especialmente por su ritmo relajado, la decoración de espacios y la relación cotidiana con un grupo de habitantes. Es un terreno diferente para HoYoverse, conocido principalmente por juegos de rol como Genshin Impact y Honkai: Star Rail.

Los vecinos serán viajeros espaciales que recorren el llamado Starsea en busca de un lugar donde vivir. Cada personaje tendrá una personalidad, costumbres y una historia propia. Esos relatos se desbloquearán al pasar tiempo con ellos y participar en actividades compartidas.

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Las formas de fortalecer esos vínculos incluirán prestar ayuda, entregar regalos, compartir comidas y salir a caminar. De esta manera, la llegada de nuevos residentes estará conectada con pequeñas tareas y encuentros, en lugar de funcionar únicamente como una opción de decoración para poblar el escenario.

Agricultura, pesca y viajes a otros planetas

La rutina diaria incluirá agricultura, pesca, captura de insectos, cocina y recolección de objetos en la playa. Los jugadores podrán cosechar cultivos, combinar ingredientes para descubrir recetas y encontrarse con pequeñas criaturas que aparecerán durante las actividades habituales.

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La exploración se extenderá fuera del planeta principal. Cuando el jugador decida viajar, podrá navegar por el Starsea acompañado por sus ayudantes peludos, visitar otros lugares y recoger materiales útiles. Esos recorridos también servirán para descubrir criaturas y conocer personajes.

La obtención de recursos en otros planetas estará relacionada con la construcción y personalización del hogar. HoYoverse no detalló todavía cómo se organizarán los tiempos de cultivo, la disponibilidad de materiales ni la progresión de las herramientas, sistemas que suelen determinar el ritmo de los simuladores de vida.

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El juego busca que cada persona avance a su propio paso. Las fuentes disponibles no mencionan combates ni desafíos competitivos; las actividades presentadas se concentran en recolectar, fabricar, decorar, cocinar y relacionarse con los vecinos.

Petit Planet, de HoYoverse.

Un espacio social y un lanzamiento multiplataforma

Petit Planet también tendrá un punto de reunión llamado Galactic Bazaar. Allí, los jugadores podrán encontrarse con otros cuidadores de planetas para comerciar, jugar, crear objetos o pasar el tiempo. HoYoverse lo presenta como una zona social separada de la tranquilidad del hogar personal, pensada para quienes quieran interactuar con otras personas.

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Este componente permitirá alternar entre una experiencia individual y actividades compartidas. El jugador podrá permanecer en su planeta junto a los vecinos, salir a buscar recursos o visitar el bazar cuando quiera compañía. El estudio todavía no especificó el límite de participantes, las funciones de comunicación ni las condiciones de los intercambios.

El modelo comercial será otro punto importante. Petit Planet podrá descargarse gratis, pero tendrá microtransacciones. HoYoverse no informó qué artículos estarán a la venta, cuánto costarán ni si las compras estarán vinculadas con elementos cosméticos, personajes, materiales o tiempos de espera.

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El anuncio llegó acompañado por un nuevo tráiler que muestra la personalización, las actividades diarias y los viajes espaciales. Petit Planet estará disponible desde el 4 de diciembre mediante Epic Games Store y el cliente de HoYoverse en PC, junto con versiones para iOS y Android.