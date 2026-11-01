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Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Dos mujeres, una de ellas menor de edad, la acusan además de encubrir una agresión sexual ocurrida en una fiesta de su hijo

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega acusaciones de grooming
Sky Daily negó las acusaciones de grooming y atribuyó las denuncias judiciales al hostigamiento continuado de un acosador. (Instagram/@mrs.sky.hogan)
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Sky Daily, la viuda del luchador profesional Terry Bollea, conocido mundialmente como Hulk Hogan, negó públicamente las acusaciones de grooming y otros cargos que se le imputan en una demanda judicial presentada en días recientes.

En ese sentido, la mujer atribuyó el origen de las denuncias a un hombre que la acosa desde antes de su matrimonio con el deportista.

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Esta mentira comenzó a partir de un acosador que me ha perseguido durante años, incluso antes de que conociera a Terry”, afirmó Daily en un video publicado el sábado 1 de noviembre en sus redes sociales, en el que se dirigió por primera vez a la opinión pública tras conocerse la demanda.

Y agregó en las mismas declaraciones: “Simplemente no para de llamarme y enviarme mensajes a través de aplicaciones porque nunca le di mi número de teléfono, porque no lo conocía así”.

Dos mujeres identificadas como Jane Doe y Jane B. Doe presentaron demandas separadas contra Sky Daily —cuyo nombre completo es Melanie Sky Daily Bollea— y su hijo Hayden Hitt.

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Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega acusaciones de grooming
Dos mujeres presentaron demandas independientes contra Melanie Sky Daily Bollea y su hijo Hayden Hitt. (Instagram/@mrs.sky.hogan)

Ambas acciones legales apuntan a una fiesta celebrada el 28 de marzo en una vivienda ubicada en el bloque 100 de Devon Drive, en Clearwater Beach, Florida, mientras Daily asistía a un evento de Real American Wrestling.

La primera demanda, la de Jane B. Doe, una menor de edad, alega que fue víctima de una agresión sexual por parte de un menor identificado solo como John B. Doe, luego de tomar un sorbo de una bebida alcohólica que él le ofreció y perder la conciencia.

El documento señala que Hayden Hitt habría promovido la fiesta a través de un grupo de chat en términos denigrantes hacia la joven y habría conducido una supuesta “subasta” de acceso sexual a ella mientras se encontraba incapacitada.

Jane B. Doe afirma, además, que Sky Daily se deshizo de pruebas materiales del presunto crimen, entre ellas preservativos y sábanas con rastros de sangre.

La segunda demanda fue presentada por otra Jane Doe, quien asegura haber convivido con Hitt y Daily. Esta mujer afirma que Hitt ejerció violencia física reiterada contra ella y que Daily la instaba a perdonarlo.

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega acusaciones de grooming
Las acciones legales derivan de incidentes ocurridos en una fiesta celebrada el 28 de marzo en Clearwater Beach. (Instagram/@mrs.sky.hogan)

En la noche de la fiesta, Jane Doe le envió un mensaje de texto a Daily informándole que Hitt “la empujó desde la puerta hasta el perchero y cayó al suelo”.

La respuesta de Daily, según una captura de pantalla incluida en la demanda, fue: “Lo siento, está actuando mal. Ahora no es el momento de hablar con sensatez, siempre espera hasta la mañana”.

Tras llamar a la policía esa misma noche, Jane Doe alega que fue desalojada de inmediato del domicilio y que sus pertenencias fueron arrojadas al jardín.

Sky Daily desmiente ser miembro de la Iglesia de Cienciología

Más allá del proceso judicial, Sky Daily también rechazó de forma enfática las acusaciones que la vinculan a la Iglesia de Cienciología, señaladas en las demandas como factor determinante en el cierre prematuro de la investigación policial.

“No soy ciencióloga. Llevo casi 20 años siendo cristiana”, declaró en el video del sábado, en el que agregó que, si bien nació en el seno de esa institución, se alejó de ella al crecer para abrazar la fe episcopal de sus abuelos.

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega acusaciones de grooming
Jane B. Doe acusó a la viuda de Hulk Hogan de destruir pruebas del presunto delito, entre ellas sábanas con rastros de sangre. (Instagram/@mrs.sky.hogan)

“Ni siquiera dono mi propio dinero a la Iglesia porque no soy ciencióloga”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el programa de estudios al que inscribió a su hijo —señalado en la demanda como vinculado a Cienciología— “solo enseña cosas normales como biología y matemáticas”.

Esto me ha arrastrado, durante años, sobre esta mentira. Sé que me estoy desahogando, pero ha tomado alas y se ha ido a un territorio conspirativo”, declaró Daily, que también lamentó que la situación haya “diluido el mensaje cristiano de Terry, que era tan importante para él”.

“Cualquiera que siga perpetuando esto solo está ayudando a mi acosador a hacerme daño y acosarme”, añadió.

La Policía de Clearwater negó que la investigación haya concluido. “Las acusaciones estaban relacionadas con agresión sexual y suministro de alcohol a menores. Los detectives realizaron su investigación y la remitieron a la Fiscalía del Estado de Pinellas-Pasco para una posible acusación formal. El caso no está cerrado; los informes de los medios que indican lo contrario son inexactos”, señaló el departamento en un comunicado del sábado.

Daily cerró su intervención en redes sociales con un mensaje conciliador: “Voy a seguir siendo amable con la gente y no dejar que esto me endurezca. Solo diré: que Dios los bendiga y buenas noches”.

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega acusaciones de grooming
Sky Daily desmintió vínculos actuales con la Iglesia de Cienciología y ratificó su adhesión a la fe cristiana. (Instagram/@mrs.sky.hogan)

Hulk Hogan murió en julio de 2025 a los 71 años. Sky Daily había contraído matrimonio con el luchador en 2023.

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