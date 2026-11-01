Tras la caída ante Boca: qué necesita River Plate para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

La derrota ante Boca complicó el camino de River Plate hacia la Copa Libertadores (Foto: FOTOBAIRES)

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La derrota por 1 a 0 ante Boca Juniors en La Bombonera dejó a River Plate sin margen de error en la pelea por la Copa Libertadores 2027. El equipo de Núñez quedó octavo en la Tabla Anual con 52 puntos y, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, hoy ocupa una plaza para la Copa Sudamericana. Para llegar al principal torneo continental necesita conquistar el Clausura o quedar atado a una combinación de resultados que incluye dos títulos de su clásico rival.

El gol de Lautaro Di Lollo definió el Superclásico de la fecha 15 y modificó el panorama de los dos equipos. Boca alcanzó los 60 puntos, recuperó el liderazgo de la clasificación anual y aseguró su ingreso a la Libertadores por esa vía. River, en cambio, quedó a cinco unidades de Argentinos Juniors, que por ahora ocupa el tercer lugar, último puesto de acceso al certamen continental desde la tabla acumulada.

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La caída también dejó al Millonario sin posibilidades de alcanzar uno de los tres cupos de Libertadores que entrega la Tabla Anual. Con una jornada por disputarse, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio puede llegar como máximo a 55 unidades, mientras que Argentinos ya suma 57, aunque al momento del Superclásico aún tenía pendiente su partido de la fecha.

La alternativa que depende exclusivamente de River Plate es ganar el Torneo Clausura. El campeón del certamen obtendrá uno de los seis boletos argentinos previstos para la Copa Libertadores 2027, junto con Belgrano, ganador del Apertura; el campeón de la Copa Argentina; y los tres primeros de la Tabla Anual que no hayan ingresado por otra vía.

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Tras perder ante Boca, quedó cuarto en la Zona B, dentro de los 16 equipos que avanzan a los playoffs. El último compromiso de la etapa regular será ante Aldosivi, en Mar del Plata. Ganar los playoffs del Clausura le daría a River una clasificación directa a la Libertadores, sin importar su ubicación definitiva en la Tabla Anual.

Ese camino cobra una dimensión mayor porque River ya no tiene otros torneos nacionales o internacionales que le permitan obtener un cupo. El equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, y había perdido la final del Apertura ante Belgrano. Por eso, el Clausura aparece como la única vía autónoma para regresar a la competencia continental.

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Si River no consigue el título del Clausura, deberá aspirar a un escenario más complejo. El Millonario necesita terminar en la quinta posición de la Tabla Anual y que Boca libere dos plazas: una por ganar la Copa Sudamericana y otra por conquistar el Torneo Clausura.

El Xeneize ya aseguró su ingreso a la Libertadores a través de la clasificación anual, pero todavía puede obtener otros pasajes. El equipo jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre, en Barranquilla, y también permanece en carrera por el Clausura. Si gana ambos torneos, sus cupos se redistribuirían mediante la Tabla Anual.

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Para River, el primer obstáculo de esta posibilidad está en su propia ubicación. Al cierre del Superclásico, está octavo con 52 puntos, detrás de Vélez, Instituto, Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente Rivadavia, además de Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors. La victoria en la última fecha y resultados favorables de sus rivales directos son indispensables para escalar al quinto puesto.

La situación tiene matices porque varios equipos que lo preceden aún debían completar la fecha 15. Instituto y Gimnasia sumaban 54 puntos; Independiente Rivadavia, 53. River puede alcanzar 55 unidades si vence a Aldosivi, pero necesita que la combinación de marcadores le permita superar a suficientes equipos. Vélez, cuarto con 56, ya está fuera de su alcance.

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La organización de los cupos también abre la puerta a que haya más representantes argentinos en la Libertadores. Belgrano ya obtuvo una plaza por haber sido campeón del Apertura. Restan definirse el ganador del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores de la Tabla Anual que no estén clasificados por alguno de esos títulos.

Además, Boca puede ingresar como campeón de la Sudamericana y Estudiantes de La Plata como ganador de la Libertadores, ya que disputará la final ante Palmeiras. Si esos clubes también terminan dentro de los puestos de clasificación de la Anual, sus lugares se liberarán y beneficiarán a otros equipos de la tabla. En ese caso, Argentina podría tener hasta ocho participantes en la Copa Libertadores 2027.

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Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual