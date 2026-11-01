9 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca ante River: del “merecimos el triunfo” al “todavía no ganamos nada”

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Rodolfo Arruabarrena analizó la victoria de Boca Juniors sobre River Plate en el Superclásico en conferencia de prensa. En diálogo con los medios, el Vasco puntualizó sobre el desarrollo del partido, la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Millonario y las chances de consagrarse como campeón de la Tabla Anual la fecha que viene.

“Seguimos con nuestros objetivos, peleando en todos los torneos que estamos participando, ha sido un partido complicado en muchos aspectos. Creo que desde el inicio se vio la intención de ambos equipos, la expulsión nos llevó a tener más dominio de pelota, tuvimos nuestras situaciones y nos pusimos en ventaja. No fue un partido tan friccionado para tener siete amonestaciones y dos expulsiones, en líneas generales creo que fuimos merecedores, lo importante es seguir enfocándonos, mañana empezaremos a entrenar para pensar en Defensa y Justicia y tratar de terminar arriba en la Tabla Anual”, arrancó el DT.

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El partido tuvo su punto de inflexión a los ocho minutos de juego cuando el juez Nicolás Ramírez, a través del VAR, le mostró la roja a Martínez Quarta por una falta sobre Miguel Merentiel, quien se iba derecho al arco y el Vasco se expresó sobre esa situación: “Aprovechamos la expulsión, si bien esos minutos nosotros veíamos que íbamos a tener control del balón, lo único que teníamos que tener era la paciencia y buscar por afuera. Esto es fútbol y lo importante era sumar de a tres”.

El Vasco analizó la victoria de Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)

“Seguro que va a ser un clásico muy hablado. Ya se habló demasiado durante toda la semana. Es complicado para los referís, para todos, uno va también a otra intensidad de lo normal, pero es el clásico. Después, cada uno tirará agua para su molino. La gente nuestra ha venido a ver una victoria y se lo hemos podido dar. No hemos ganado absolutamente nada todavía”, añadió.

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“Tratamos de no hacer caso a lo que digan, sea River, el periodismo o el periodismo de Boca. Tratar de aislarnos y eso es lo que hemos hablado, pero tratar de enfocarnos en lo nuestro. Y eso es lo que hicimos. La verdad que los chicos dejan todo, seguimos peleando todos los torneos, mañana los meto a trabajar y no dicen nada, están contentos”, indicó sobre la previa con declaraciones cruzadas.

Con este triunfo, el Xeneize llegó a 60 puntos en la Tabla Anual y es, a falta de una fecha, el líder. En la próxima jornada, deberá recibir a Defensa y Justicia, con la posibilidad de sumar una nueva estrella.

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MÁS FRASES DEL VASCO ARRUABARRENA TRAS LA VICTORIA DE BOCA EN EL SUPERCLÁSICO.

El cambio de Ayrton Costa por Facundo Herrera y el planteo: “La salida de Facu fue porque teníamos a Di Lollo a él y a Paredes amonestados. Ya había una expulsión de ellos y el partido estaba entreverado. En cuanto a lo táctico, teníamos dos premisas: presionar arriba o estar en bloque no tan bajo, pero no intermedio, porque ellos tenían jugadores que con espacios nos pueden crear. Lo tuvimos claro, ellos jugaban largo y nos benefició porque ganábamos la segunda pelota”.

Cómo están físicamente y sus sensaciones por el pase a la Copa Libertadores: “Terminaron todos bien, algunos cansados más que otros. Leandro me hizo señas, pero está bien. La Libertadores era un objetivo que teníamos de antemano, es un premio para este grupo. Esperamos no conformarnos”.

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El desarrollo del partido y las declaraciones de River: “Desde el primer momento, mal o bien, vieron todos de qué se trataba el partido. No tenemos otra forma de jugar. Es cierto que la expulsión, que la he visto y es expulsión a mi entender, nos benefició en lo territorial. Cuando olés sangre hay que tratar de terminar de matar y nos costó eso. Tuvimos más ocasiones en el primer tiempo que en el segundo. En cuanto a lo que digan, nosotros enfocados en lo nuestro y las boludeces las dejamos de lado”.

¿Podrá recuperar jugadores? “Algún jugador podemos recuperar, con la parte médica no me llevo bien (risas). Hoy Toto (Belmonte) estuvo en banco, hizo dos o tres días intensos. Adam (Bareiro) está en un proceso más largo, pero está muy bien y Tomi (Aranda) va bien, creemos que mañana o pasado puede estar en el grupo”.

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Semana especial: “Tenemos que pensar en presente hasta que llegue el partido. Nos hemos acostumbrado en estos meses a jugar partidos importantes y saber cómo jugarlos. Con Defensa va a ser en nuestra cancha y con nuestro público, pero es un equipo complicado, está haciendo un gran torneo. Obviamente que nos daría un gusto muy importante conseguir un título, pero hay que estar tranquilos, tendremos 90 minutos muy duros”.

Jugadores convocados a sus selecciones antes de la semifinal de Copa Argentina con Banfield: “La verdad que no sé, pero ya saben cómo me manejo yo y cómo se maneja el club, jugador que esté convocado irá con la selección, no voy a interrumpir ninguna citación, sea de la selección que sea, no hablaría bien de mí si trato de aprovechar o insistir en que se quede un jugador, no podría mirarlo a la cara. La selección de un país es lo más importante, no sé a quién me van a convocar, espero que no sean muchos”.

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Sebastián Villa y todo lo que se habló en la previa: “Sebastián ha jugado, con todo lo que se ha hablado, porque mi familia está en España, porque si mi familia estaba acá (no lo ponía) así Román no venía y me quedaba con los palcos (risas). Ha jugado bien, ha utilizado bien los espacios, estoy contento con él. Tengo que insistir en algunas situaciones de cuando tenemos el marcador adelante y el rival está diezmado hay terminar de matar y eso nos ha costado”.

Milton Delgado: “Es un motor, ha evolucionado muchísimo, es un chico con mucho carácter, el rendimiento no viene solo, viene del esfuerzo y del trabajo. Me pone contento porque para nosotros significa mucho dentro del equipo y fuera también. Aunque lo ves muy callado, habla. Es un chico de las inferiores que seguramente tarde o temprano se nos va a ir”.

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El ambiente en la Bombonera: “Sentimos el apoyo de la gente, en la entrada en calor, cuando salís al campo, durante los partidos. Nosotros vemos que están ilusionados y muchas veces va de la mano de lo que el equipo muestra en el campo. Tenemos que tratar que esa ilusión venga con calma y tanto ellos como nosotros esperamos a fin de año poder festejar algún título”.