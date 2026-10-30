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Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino buscará ser protagonista en el Autódromo Hermanos Rodríguez

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 1 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

12:00 hsHoy

Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre del Gran Premio de México, ya que Alpine cederá su monoplaza al italiano Gabriele Mini para cumplir con la obligación reglamentaria de darles rodaje a pilotos novatos durante la temporada. El argentino volverá a subirse al auto en la segunda sesión del viernes, prevista para las 19:00 de Argentina, con el objetivo de preparar la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito condicionado por la altitud de la Ciudad de México.

El oriundo de Pilar volverá a competir este fin de semana luego de un nuevo paso adverso por Austin. El piloto de Alpine registró otro DNF (abandono) en la primera fecha de la serie de tres carreras consecutivas en América y buscará recuperarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue el tercer abandono de Colapinto en las últimas cuatro competencias. El argentino dejó la carrera en la vuelta 37, después de que el equipo le ordenara ingresar a boxes por los daños que presentaba uno de los laterales del monoplaza. Franco había partido desde el 20° puesto tras una sanción por incorporar una nueva unidad de control electrónico, por encima del límite reglamentario.

11:46 hsHoy

La prueba en el circuito mexicano tendrá 71 vueltas y recorrerá más de 305 mil kilómetros en tres jornadas de actividad con un formato clásico. El viernes se llevarán a cabo las primeras dos prácticas libres. Ya el sábado habrá doble acción: el último entrenamiento y la clasificación que definirá lo que será la grilla de partida de la competencia el domingo.

11:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto volverá a tener acción en el Gran Premio de México
Franco Colapinto volverá a tener acción en el Gran Premio de México

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