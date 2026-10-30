Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

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Estalló la guerra de pilotos en la Fórmula 1 tras las críticas de Fernando Alonso a un sector de la parrilla: “Espero que no nos crucemos en pista” Tras los dichos del español contra Alex Albon, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Carlos Sainz defendieron al corredor tailandés

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva Facundo Bertoglio brilló en Colón de Santa Fe y estuvo cerca de jugar el Mundial 2010. Emigró a Europa, retornó a Argentina y hoy se forma para ser entrenador

Vive en un pueblo de 300 habitantes y un gesto de Lionel Messi la convirtió en la pintora de la selección argentina: “Me cambió la vida” Entre pinceles y dedos manchados de óleo, Claudia Pérez construyó un vínculo único con los campeones del mundo. De vender su primer cuadro por Facebook a retratar a la Pulga, De Paul y Julián Álvarez, su historia cruzó fronteras hasta Qatar

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1 El piloto argentino detalló las relaciones con sus colegas y contó con quiénes tiene más llegada. Además, habló de la decisión de su equipo de cortar el desarrollo del auto de este año