La Travesía del bambú: una jornada entre machetes que une dos pueblos para construir los Barriletes Gigantes en Guatemala

Santiago Sacatepéquez y Sumpango conmemorarán 127 años de la tradición de los barriletes gigantes el 1 de noviembre. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)

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El 1 de noviembre, Santiago Sacatepéquez y Sumpango celebran el festival de barriletes gigantes, una tradición de 127 años vinculada al Día de Todos los Santos que reúne exhibiciones, talleres, gastronomía y recorridos turísticos en ambos municipios de Sacatepéquez.

La preparación de las estructuras comenzó desde la madrugada del 20 de septiembre con la Travesía del bambú, una jornada comunitaria en la que integrantes de la Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez viajaron a una finca de Escuintla para seleccionar y cortar las varas que sostendrán las piezas.

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Más de 100 participantes se concentraron desde las 3:00 frente al parque de Santiago Sacatepéquez para trasladarse en autobús hacia la aldea El Rodeo, en Escuintla. Jóvenes agricultores, artistas y artesanos formaron los grupos encargados de buscar la materia prima en el bosque.

El bambú como estructura de los gigantes voladores

Antes del corte se realizó una ceremonia maya entre la bruma del bosque. Los asistentes encendieron una hoguera, quemaron incienso y colocaron velas de colores, azúcar y alcohol como ofrendas para pedir permiso a la Madre Tierra y protección al “corazón del cielo”.

Los artesanos piden permiso a la madre tierra para utilizar los bambú que unirán a los vivos con los muertos. (Asociación de Barrileteros Santiago Sacatepéquez)

Héctor Pec, secretario de la Asociación Santiaguense para el Desarrollo Cultural, explicó que la elección de la finca responde a la necesidad de trabajar en un sitio que permita manipular la madera con seguridad.

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“La razón por la cual venimos a esta finca es porque buscamos lugares accesibles que permitan manipular sin mucho esfuerzo la madera cortada, para que ninguno de los que participa resulte herido o con algún daño por la manipulación de las piezas”.

Cerca de las 8:00, tras recibir el permiso ceremonial, los grupos ingresaron al bosque con machetes y lazos. Unos siete equipos, integrados por entre 10 y 20 personas, cortaron y arrastraron los troncos bajo las altas temperaturas de la Costa Sur.

Cada uno de los grupos carga su bambú seleccionado. (Asociación de Barrileteros Santiago Sacatepéquez)

Las varas elegidas deben medir al menos 17 metros y tener la resistencia necesaria para formar el armazón de los barriletes. El bambú también se utiliza en la construcción de viviendas, pero en esta celebración sostiene las enormes estructuras que serán montadas y exhibidas en noviembre.

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Una cancha polideportiva funcionó como centro de acopio temporal. Allí se almacenaron las piezas antes de cargarlas en la plataforma que las trasladó de regreso a Santiago Sacatepéquez, donde fueron aseguradas para evitar accidentes durante el recorrido.

Más de 100 personas integraron la Travesía del bambú hacia Escuintla para recolectar el material de las estructuras. (Asociación de Barrileteros Santiago Sacatepéquez)

Del bosque de Escuintla al cementerio de Santiago

La jornada incluyó la preparación de alimentos para los participantes. Las mujeres del grupo de barrileteros cocinaron carne asada, arroz y tortillas de maíz amarillo para quienes trabajaron durante horas en la selección y el corte de los troncos.

Al caer la tarde, las camionetas que transportaban a los artistas y el bambú ingresaron al municipio adornadas con globos, serpentinas y mantas. Vecinos de Santiago Sacatepéquez salieron a recibir a los grupos, mientras algunos jóvenes viajaban sobre los vehículos sujetos con una cuerda.

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Las varas de bambú seleccionadas para sostener los barriletes deben medir un mínimo de 17 metros de largo. (Asociación de Barrileteros Santiago Sacatepéquez)

Una vez en el municipio, los colectivos comienzan a ensamblar las estructuras. Por las dimensiones de las piezas, algunos grupos trabajan directamente en el cementerio general, escenario de la exhibición que atrae a visitantes nacionales y extranjeros desde las primeras horas del Día de Todos los Santos.

Cada barrilete presenta una temática que se mantiene reservada hasta la jornada de exposición. Las obras pueden proponer reflexiones sobre el cuidado del medioambiente o la preservación de la conexión ancestral.

El Festival de Barriletes Gigantes fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación el 17 de febrero de 2022. La tradición nació como una forma de comunicarse con los seres queridos fallecidos y expresar que permanecen en la memoria de sus familias.

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La tradición entrelaza elementos de la cosmovisión maya Kaqchikel con la liturgia católica introducida en el siglo XVI. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)

El Instituto Guatemalteco de Turismo invitó a la población y a los visitantes a asistir a las actividades. Mario Maldonado, director de Desarrollo del Producto Turístico del Inguat, señaló que esta expresión cultural se convirtió en uno de los símbolos más representativos de Guatemala.

La programación incluirá talleres para conocer la elaboración artesanal de los barriletes, propuestas gastronómicas locales y recorridos por ambos municipios. También habrá señalización y personal de apoyo para orientar a los asistentes sobre los estacionamientos y la logística de las actividades.