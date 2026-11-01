Guatemala

La Travesía del bambú: una jornada entre machetes que une dos pueblos para construir los Barriletes Gigantes en Guatemala

Desde las 3:00 de la madrugada, artistas, agricultores y artesanos parten hacia la Costa Sur para seleccionar la materia prima de una tradición declarada Patrimonio Cultural Intangible. Lo que sucede en el bosque antes de que las estructuras vuelen es la parte que pocos conocen.

Los barriletes gigantes se elevan en Sumpango y Santiago Sacatepéquez cada 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos.
Santiago Sacatepéquez y Sumpango conmemorarán 127 años de la tradición de los barriletes gigantes el 1 de noviembre. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)
Guardar

El 1 de noviembre, Santiago Sacatepéquez y Sumpango celebran el festival de barriletes gigantes, una tradición de 127 años vinculada al Día de Todos los Santos que reúne exhibiciones, talleres, gastronomía y recorridos turísticos en ambos municipios de Sacatepéquez.

La preparación de las estructuras comenzó desde la madrugada del 20 de septiembre con la Travesía del bambú, una jornada comunitaria en la que integrantes de la Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez viajaron a una finca de Escuintla para seleccionar y cortar las varas que sostendrán las piezas.

PUBLICIDAD

Más de 100 participantes se concentraron desde las 3:00 frente al parque de Santiago Sacatepéquez para trasladarse en autobús hacia la aldea El Rodeo, en Escuintla. Jóvenes agricultores, artistas y artesanos formaron los grupos encargados de buscar la materia prima en el bosque.

El bambú como estructura de los gigantes voladores

Antes del corte se realizó una ceremonia maya entre la bruma del bosque. Los asistentes encendieron una hoguera, quemaron incienso y colocaron velas de colores, azúcar y alcohol como ofrendas para pedir permiso a la Madre Tierra y protección al “corazón del cielo”.

Santiago Sacatepéquez y Sumpango conmemorarán 127 años de la tradición de los barriletes gigantes el 1 de noviembre.
Los artesanos piden permiso a la madre tierra para utilizar los bambú que unirán a los vivos con los muertos. (Asociación de Barrileteros Santiago Sacatepéquez)

Héctor Pec, secretario de la Asociación Santiaguense para el Desarrollo Cultural, explicó que la elección de la finca responde a la necesidad de trabajar en un sitio que permita manipular la madera con seguridad.

PUBLICIDAD

“La razón por la cual venimos a esta finca es porque buscamos lugares accesibles que permitan manipular sin mucho esfuerzo la madera cortada, para que ninguno de los que participa resulte herido o con algún daño por la manipulación de las piezas”.

Cerca de las 8:00, tras recibir el permiso ceremonial, los grupos ingresaron al bosque con machetes y lazos. Unos siete equipos, integrados por entre 10 y 20 personas, cortaron y arrastraron los troncos bajo las altas temperaturas de la Costa Sur.

Santiago Sacatepéquez y Sumpango conmemorarán 127 años de la tradición de los barriletes gigantes el 1 de noviembre.
Cada uno de los grupos carga su bambú seleccionado. (Asociación de Barrileteros Santiago Sacatepéquez)

Las varas elegidas deben medir al menos 17 metros y tener la resistencia necesaria para formar el armazón de los barriletes. El bambú también se utiliza en la construcción de viviendas, pero en esta celebración sostiene las enormes estructuras que serán montadas y exhibidas en noviembre.

Una cancha polideportiva funcionó como centro de acopio temporal. Allí se almacenaron las piezas antes de cargarlas en la plataforma que las trasladó de regreso a Santiago Sacatepéquez, donde fueron aseguradas para evitar accidentes durante el recorrido.

Santiago Sacatepéquez y Sumpango conmemorarán 127 años de la tradición de los barriletes gigantes el 1 de noviembre.
Más de 100 personas integraron la Travesía del bambú hacia Escuintla para recolectar el material de las estructuras. (Asociación de Barrileteros Santiago Sacatepéquez)

Del bosque de Escuintla al cementerio de Santiago

La jornada incluyó la preparación de alimentos para los participantes. Las mujeres del grupo de barrileteros cocinaron carne asada, arroz y tortillas de maíz amarillo para quienes trabajaron durante horas en la selección y el corte de los troncos.

Al caer la tarde, las camionetas que transportaban a los artistas y el bambú ingresaron al municipio adornadas con globos, serpentinas y mantas. Vecinos de Santiago Sacatepéquez salieron a recibir a los grupos, mientras algunos jóvenes viajaban sobre los vehículos sujetos con una cuerda.

Santiago Sacatepéquez y Sumpango conmemorarán 127 años de la tradición de los barriletes gigantes el 1 de noviembre.
Las varas de bambú seleccionadas para sostener los barriletes deben medir un mínimo de 17 metros de largo. (Asociación de Barrileteros Santiago Sacatepéquez)

Una vez en el municipio, los colectivos comienzan a ensamblar las estructuras. Por las dimensiones de las piezas, algunos grupos trabajan directamente en el cementerio general, escenario de la exhibición que atrae a visitantes nacionales y extranjeros desde las primeras horas del Día de Todos los Santos.

Cada barrilete presenta una temática que se mantiene reservada hasta la jornada de exposición. Las obras pueden proponer reflexiones sobre el cuidado del medioambiente o la preservación de la conexión ancestral.

El Festival de Barriletes Gigantes fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación el 17 de febrero de 2022. La tradición nació como una forma de comunicarse con los seres queridos fallecidos y expresar que permanecen en la memoria de sus familias.

Los barriletes gigantes se elevan en Sumpango y Santiago Sacatepéquez cada 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos.
La tradición entrelaza elementos de la cosmovisión maya Kaqchikel con la liturgia católica introducida en el siglo XVI. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)

El Instituto Guatemalteco de Turismo invitó a la población y a los visitantes a asistir a las actividades. Mario Maldonado, director de Desarrollo del Producto Turístico del Inguat, señaló que esta expresión cultural se convirtió en uno de los símbolos más representativos de Guatemala.

La programación incluirá talleres para conocer la elaboración artesanal de los barriletes, propuestas gastronómicas locales y recorridos por ambos municipios. También habrá señalización y personal de apoyo para orientar a los asistentes sobre los estacionamientos y la logística de las actividades.

Temas Relacionados

GuatemalaBarriletes GigantesDía de Todos los SantosFestivalesMayasPatrimonio Cultural IntangibleSantiago SacatepéquezSumpango

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

La iniciativa pretende prolongar las estadías y aumentar el desembolso de quienes visitan el departamento, mediante experiencias comunitarias, gastronomía maya y circuitos arqueológicos alejados del principal parque nacional del país

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

Policía Nacional Civil de Guatemala rescata a un piloto retenido y recupera una cisterna en Masagua, Escuintla

El conductor de 38 años fue localizado atado en el camarote del transporte pesado, sin lesiones, tras una alerta ciudadana que permitió ubicar el predio de la aldea Centro Urbano

Policía Nacional Civil de Guatemala rescata a un piloto retenido y recupera una cisterna en Masagua, Escuintla

Guatemala cierra la temporada de lluvias con 23 fallecidos y más de 225.000 personas afectadas

La CONRED atendió 2.377 incidentes entre el 19 de abril y el 31 de octubre, un período que además dejó una persona desaparecida, 44 lesionados y 30 hospitalizados, según el balance oficial

Guatemala cierra la temporada de lluvias con 23 fallecidos y más de 225.000 personas afectadas

En un ataque armado hieren a dos militares en el límite entre Ixchiguán y Tajumulco en Guatemala

El Ministerio de la Defensa Nacional reportó que los uniformados, alcanzados durante tareas de vigilancia el viernes 30 de octubre, fueron evacuados y permanecen estables, fuera de peligro tras recibir disparos

En un ataque armado hieren a dos militares en el límite entre Ixchiguán y Tajumulco en Guatemala

El fiambre de Guatemala, el banquete de Todos los Santos que une a vivos y muertos

Con más de 50 ingredientes y varios días de preparación, esta receta ceremonial reúne a las familias cada primero de noviembre para recordar a sus seres queridos en los cementerios

El fiambre de Guatemala, el banquete de Todos los Santos que une a vivos y muertos

TECNO

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo limpiar la caché de tu PC y por qué puede ayudar a liberar espacio y resolver errores

Truco de restauración fotográfica con Gemini: cómo devolver el color y el detalle a retratos históricos

Epic Games Store regala cuatro juegos para PC: cómo reclamarlos antes de que terminen las ofertas

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova

El jefe electoral de Israel aseguró que la investigación por presunta injerencia extranjera no cambiará el resultado de los comicios

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel

Irán dijo que una nueva guerra con Estados Unidos podría durar más que la anterior y condicionó la reapertura de Ormuz