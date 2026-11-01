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El llanto desconsolado de Kimi Antonelli tras consagrarse campeón de la Fórmula 1 y el inesperado gesto de Hamilton

El piloto de Mercedes no logró contener la emoción ni siquiera durante la vuelta final en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El heptacampeón británico fue el primero en acercarse para saludarlo, antes que Verstappen, Russell y Toto Wolff. El video emotivo de la F1

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Andrea Kimi Antonelli rompió en llanto al bajar de su monoplaza en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de sellar el título de la Fórmula 1 como el campeón más joven de la historia de la categoría, con apenas 20 años. La emoción se mantuvo intacta incluso durante la vuelta de la consagración, antes de que el piloto de Mercedes descendiera del coche para recibir las primeras felicitaciones de sus rivales.

En la transmisión oficial mostraron un video muy especial que le dedicó la Fórmula 1 a Antonelli con un recorrido desde sus primeros pasos en el automovilismo. Las imágenes mostraron al piloto de niño, junto a su padre Marco, en los momentos posteriores a sus primeras victorias en karting. En una de las escenas, un joven Antonelli pedía un saludo a Hamilton, años antes de convertirse en su compañero de equipo en Mercedes.

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El material incluyó además un abrazo entre el piloto y Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, junto con una sucesión de imágenes de sus festejos con trofeos, desde las categorías menores hasta su consagración en la Máxima.

La llegada a meta y la celebración de Kimi Antonelli a bordo de su monoplaza Mercedes. El piloto italiano no puede contener las lágrimas de emoción

Lewis Hamilton fue el primero en acercarse al italiano apenas este bajó del auto. El heptacampeón, que finalizó segundo en la carrera a bordo de su Ferrari, le dedicó un gesto de reconocimiento que se replicó después con Max Verstappen, ganador de la competencia con Red Bull, y con George Russell, compañero de equipo de Antonelli en Mercedes. El último en saludarlo fue Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, quien lo abrazó y lo levantó en el aire en medio de los festejos.

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El piloto de Bolonia dedicó sus primeras declaraciones a quienes lo acompañaron en el proceso que lo llevó a lo más alto del automovilismo mundial. “Muchas gracias, es un día que me lo voy a acordar por siempre, gracias a mi equipo, mi familia y amigos, a todos los que me apoyaron, simplemente muy agradecido”, expresó.

Antonelli destacó además el rendimiento técnico que lo acompañó durante la temporada. “Teníamos un auto muy fuerte, éramos muy consistentes, teníamos buenas performance, estoy contento de que lo logramos”, señaló el piloto, que sumó nueve victorias en 19 carreras disputadas a lo largo del campeonato.

Sobre los planes inmediatos tras la consagración, el italiano adelantó cómo compartirá el momento con su entorno. “Lo voy a celebrar con mis amigos, familia y equipo, disfrutarlo, es un momento muy especial. Lo voy a recordar por siempre”, afirmó.

Antonelli cerró sus declaraciones con un pasaje en su idioma natal, dirigido a los seguidores que siguieron su carrera desde Italia. “A los tifosi, para todos los que están en casa apoyándome, gracias por todo el apoyo, lo hemos hecho, estoy muy contento y vamos a seguir ganando para llevar a Italia a lo más alto”, expresó el piloto, que se convirtió en el primer corredor de su país en ganar la Máxima en 73 años, desde el título de Alberto Ascari en 1953.

La consagración se definió en el Gran Premio de la Ciudad de México, donde a Antonelli le alcanzó con el tercer puesto para asegurar la corona antes de las últimas cuatro fechas del calendario. Verstappen se quedó con la victoria en el trazado mexicano, mientras que Franco Colapinto terminó octavo y volvió a sumar puntos para Alpine.

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