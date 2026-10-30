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‘Leaf Blower Co.’ llegará a consolas con campaña, mejoras y juego libre

Forklift Interactive y LifT Games anunciaron que el simulador llegará a consolas el 13 de noviembre

Leaf Blower Co. presenta su tráiler.
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Leaf Blower Co. llegará a PlayStation 5 y Xbox Series el 13 de noviembre, según anunciaron la editora Forklift Interactive y el estudio LifT Games. El simulador de limpieza propone retirar hojas y otros residuos de distintos escenarios, cobrar por cada trabajo y reinvertir las ganancias en herramientas, mejoras y opciones visuales. El anuncio está acompañado por un nuevo tráiler dedicado al lanzamiento en consolas.

Un negocio construido entre hojas

Leaf Blower Co. convierte una tarea cotidiana en el centro de un simulador laboral de ritmo tranquilo. El jugador dirige un negocio de limpieza y debe completar encargos para generar dinero, comprar equipos más eficientes y desbloquear habilidades que faciliten los trabajos posteriores.

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La campaña tiene una historia completa centrada en recuperar espacios cubiertos por hojas y objetos fuera de lugar. Cada encargo entrega una recompensa económica que puede utilizarse para adquirir nuevas herramientas, aplicar mejoras o cambiar la apariencia del personaje mediante cosméticos, elementos visuales que no alteran necesariamente el funcionamiento del equipo.

El progreso está ligado al crecimiento del negocio. Esto significa que limpiar cada escenario permite acceder a mejores recursos y afrontar tareas bajo condiciones más exigentes. La propuesta busca que la satisfacción surja del cambio visible entre el estado inicial de una zona y el resultado final después de retirar todo lo que sobra.

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La versión de PC fue publicada mediante Steam el 17 de noviembre de 2025. El material proporcionado para el anuncio de consolas fija el 13 de noviembre como fecha de estreno, aunque no precisa el año en el extracto difundido. Tampoco se informaron el precio ni posibles diferencias de contenido entre las ediciones.

Más de 20 niveles con clima variable

El juego incluye más de 20 niveles y ubicaciones diferentes. Los encargos cambian según el lugar, el momento del día y las condiciones climáticas. Entre los ejemplos presentados aparecen un patio escolar bajo la lluvia, una cancha de tenis afectada por una tormenta de nieve y el jardín del alcalde durante una limpieza nocturna de último momento.

Estas variaciones modifican la presentación de cada trabajo y permiten utilizar el soplador en contextos distintos. Las zonas están diseñadas para recorrerlas con calma, identificar los sectores pendientes y reunir los residuos antes de terminar la tarea. El catálogo de herramientas y habilidades desbloqueables amplía las opciones disponibles a medida que avanza la campaña.

Cada ubicación también ofrece objetivos adicionales y easter eggs, referencias o elementos escondidos que recompensan la exploración. Encontrarlos exige revisar rincones alejados de la ruta principal y aprovechar las funciones de las herramientas adquiridas. Esos desafíos son opcionales, por lo que completar el encargo básico sigue siendo suficiente para avanzar en la historia.

La combinación de tareas principales, secretos y mejoras busca dar motivos para regresar a niveles ya superados. Un equipo desbloqueado más adelante puede facilitar la búsqueda de elementos que resultaban difíciles de alcanzar durante la primera visita.

Leaf Blower Co. , de LifT Games
Leaf Blower Co. , de LifT Games

Campaña y juego libre en consolas

Después de terminar la campaña, Leaf Blower Co. permite continuar las partidas mediante el modo Free Play. Esta modalidad elimina la progresión lineal de la historia y deja elegir la ubicación, el clima y la hora del día antes de comenzar cada sesión.

El modo libre permite crear combinaciones que no dependen de los encargos originales. Los jugadores pueden limpiar una playa durante una mañana nevada, recorrer un parque al atardecer o regresar a cualquier escenario con las condiciones que prefieran. Las herramientas y opciones obtenidas durante el progreso quedan disponibles para experimentar sin seguir un objetivo narrativo.

Forklift Interactive y LifT Games no detallaron funciones exclusivas para PS5 o Xbox Series ni informaron si existirá alguna ruta de actualización desde otras plataformas. El contenido confirmado para consolas incluye la campaña, los niveles con objetivos opcionales, las mejoras de equipo, los cosméticos y el modo Free Play con selección de escenario, clima y momento del día.

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