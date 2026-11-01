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La felicidad de Colapinto tras volver a sumar puntos en México: el desafío al campeón Antonelli

El piloto argentino completó una buena actuación y finalizó octavo: “Estoy contento, se disfrutó”

Franco Colapinto destacó su octava posición en México (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Franco Colapinto destacó su octava posición en México (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Franco Colapinto volvió a los puntos con un octavo puesto en el Gran Premio de México de Fórmula 1, una carrera en la que el argentino construyó su resultado desde la largada. El piloto de Pilar partió desde el 11° lugar y, en los primeros metros, concretó cuatro adelantamientos para instalarse séptimo. Después perdió algunas posiciones y cayó hasta el décimo puesto, aunque las paradas de los demás pilotos le devolvieron terreno antes de su ingreso a boxes.

La detención de Colapinto no salió según lo previsto y lo dejó en el 13° puesto, por detrás de Pierre Gasly. El francés lo dejó pasar más adelante, lo que permitió que el argentino retomara su progresión. La competencia también tuvo una bandera roja tras el accidente de Valtteri Bottas en la vuelta 45, cuando se rompió la suspensión delantera izquierda de su Cadillac. En el reinicio, el piloto argentino superó a Oscar Piastri, pero el australiano recuperó el octavo lugar con su McLaren. Un posterior choque de Arvid Lindblad contra el muro, luego de un toque de Piastri, motivó otra neutralización con el Safety Car.

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Fue muy buena la largada. Pasé a Norris, a Pierre y algún otro más. Fue una muy buena carrera. Ejecuté todo perfecto. Maximicé lo que podíamos hoy. Falta mucho grip atrás comparado con los Racing Bulls, ya que ellos traccionan mejor y nosotros patinamos en todos los sectores. Después, en las rectas nos defendemos”, expresó Colapinto finalizada la carrera para ESPN.

El argentino valoró el resultado antes de la próxima fecha en Brasil: “Hubo muchos momentos para cometer errores o que podían costar e hice todo perfecto. Estoy contento con la performance y volvimos adonde teníamos que estar. Fue un buen primer paso. Ahora, Brasil”, expresó el argentino y agregó: “Estoy contento, se disfrutó, cuando estás ahí luchando por la carrera, cuando peleás con los de adelante con Norris, Piastri y Lindblad, que iba muy rápido...”. También destacó su vínculo con el circuito mexicano: “Son los primeros puntos en México, que también es la carrera de casa para mí junto con Brasil. Amo México y me encanta correr acá”.

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La jornada concluyó con el triunfo de Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, resultado que consagró al italiano como campeón del mundo. Colapinto celebró ese logro y planteó su objetivo para la temporada siguiente: “Contento por él. Felicitaciones. Es increíble salir campeón a esa edad. Con la edad que tiene, haber liderado un campeonato desde casi el inicio de la temporada es muy complicado, sobre todo mantenerse carrera tras carrera. La velocidad sabemos que la tiene, pero lo más importante es lo de la consistencia. Mucha presión encima de él. Se lo merece. Intentaremos ganarle el año que viene”.

El trazado azteca significó un impulso anímico para el piloto de Alpine, que llegará fortalecido al GP de Brasil (REUTERS/Daniel Becerril)
El trazado azteca significó un impulso anímico para el piloto de Alpine, que llegará fortalecido al GP de Brasil (REUTERS/Daniel Becerril)

De este modo, Franco Colapinto dejó atrás una serie de cuatro fines de semana adversos que había comenzado en Azerbaiyán. En Bakú, el argentino intentó avanzar con una maniobra por el interior, pero chocó de lleno contra su compañero Pierre Gasly y también sacó de pista a Lando Norris. El episodio condicionó su siguiente presentación en el Gran Premio de Baréin, disputado en Malasia, donde debió correr con sanciones derivadas de aquel incidente y con un cambio de unidad de potencia.

Pese a esas dificultades, Colapinto completó en Baréin una recuperación de ocho posiciones, desde el 21° hasta el 13° puesto, luego de partir desde el penúltimo lugar de la grilla. El argentino mostró un ritmo competitivo en esa carrera, aunque la seguidilla negativa continuó en Singapur: abandonó por una falla técnica en su monoplaza cuando circulaba 14°. Antes de México, también tuvo un paso complicado por el Circuito de las Américas, donde dejó el Gran Premio de Estados Unidos por daños en su Alpine tras un toque con Arvid Lindblad.

El octavo puesto en el Gran Premio de la Ciudad de México, correspondiente a la 19ª fecha de la temporada, puso fin a ese tramo de contratiempos y devolvió a Colapinto a la zona de puntos de la Fórmula 1. La actuación del piloto argentino le permitió recuperar sensaciones luego de carreras marcadas por accidentes, sanciones y problemas mecánicos. El próximo desafío será el Gran Premio de Brasil, donde contará con el respaldo de miles de fanáticos argentinos que viajarán al país vecino.

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