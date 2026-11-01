Cuba

Régimen cubano condena a 15 años a un hombre por tráfico de drogas

La sentencia, basada en la Ley 151 de 2022, incluyó la pérdida de derechos públicos, el decomiso de bienes y la prohibición de obtener pasaporte durante el cumplimiento de la pena

La madre de la menor fue quien alertó a las autoridades - crédito Colprensa / Sergio Acero
Imagen de referencia: Un hombre es llevado con esposas tras su condena. - crédito Colprensa / Sergio Acero
Guardar

El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, en el este de Cuba, impuso una condena de 15 años de prisión a un hombre acusado de tráfico de drogas, según informó este domingo 26, periódico estatal cubano, y retomó la agencia EFE.

Durante el proceso judicial, las autoridades expusieron que el acusado comercializaba marihuana, cannabinoides sintéticos y cocaína en el reparto México, dentro del municipio de Las Tunas. La investigación incluyó el uso de vigilancia electrónica, una técnica con la que, de acuerdo con el periódico 26, se comprobó la actividad atribuida al condenado.

PUBLICIDAD

El tribunal calificó el juicio como “ejemplarizante” e impuso también medidas accesorias. El sentenciado perderá sus derechos públicos, sufrirá el decomiso de los bienes ocupados y no podrá solicitar un pasaporte ni salir del país mientras cumpla la pena.

El Código Penal prevé hasta prisión perpetua y pena de muerte

La sentencia se dictó bajo la Ley 151 de 2022, que corresponde al Código Penal vigente en la isla. Esa normativa establece sanciones para la tenencia y el tráfico de estupefacientes que van de cuatro a 30 años de cárcel. La legislación contempla además la prisión perpetua y la pena de muerte en determinados casos.

Un mazo de madera sobre un libro abierto en una mesa oscura con una balanza de bronce al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de Las Tunas se suma a otros juicios por delitos vinculados con drogas que se conocieron en los últimos meses en las provincias de Matanzas, Cienfuegos y Holguín. En esos casos, los acusados recibieron penas de entre cuatro y 14 años de prisión por la posesión de marihuana y el tráfico de una sustancia sintética identificada en la isla como “el químico”.

PUBLICIDAD

Las autoridades han difundido estos procesos en medios estatales como parte de una campaña que sostiene una política de “tolerancia cero” frente a los estupefacientes. El régimen cubano ha reconocido, a la vez, un aumento del consumo y de la circulación de drogas, con especial preocupación por su presencia entre jóvenes.

El régimen cubano reconoce presencia de drogas en todas las provincias

Esta semana, el jefe del Órgano de Enfrentamiento Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), el coronel Juan Carlos Poey, afirmó que los problemas asociados a la tenencia y el consumo de drogas se manifiestan en todas las provincias del país.

Según los reportes de medios oficiales, la metanfetamina y los cannabinoides sintéticos figuran entre las sustancias con mayor presencia en Cuba. Estos últimos compuestos, comercializados bajo diferentes presentaciones, han sido mencionados en varios de los procesos judiciales informados en los últimos meses.

Especialistas en adicciones alertan sobre el incremento del doscientos por ciento en el uso de sustancias baratas entre los jóvenes caribeños, quienes recurren a mezclas peligrosas para evadir la difícil crisis económica local. (Imagen de cortesía)
Especialistas en adicciones alertan sobre el incremento del doscientos por ciento en el uso de sustancias baratas entre los jóvenes caribeños, quienes recurren a mezclas peligrosas para evadir la difícil crisis económica local. (Imagen de cortesía)

El régimen cubano sostiene que el país no es productor ni territorio de tránsito de drogas ilícitas. Bajo esa postura, las autoridades atribuyen el incremento de los casos a redes de distribución internas y al ingreso de sustancias supuestamente desde el exterior.

Los datos oficiales indican que durante 2025 fueron incautados 507 kg de drogas, principalmente cocaína. Además, las autoridades detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

La difusión de la condena en Las Tunas se produjo pocos días después de que el Minint alertara sobre la extensión territorial del consumo y anunciara el refuerzo de las acciones de prevención y persecución penal contra los delitos relacionados con drogas.

Temas Relacionados

CubaTráfico de drogasCocaína

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos tumbas separadas por el exilio: el adiós postergado entre Celia Cruz y su madre

Cuando Celia Cruz cerró los ojos por última vez el 16 de julio de 2003, no lo hizo en su amada Cuba, sino a miles de kilómetros, en Nueva Jersey

Dos tumbas separadas por el exilio: el adiós postergado entre Celia Cruz y su madre

“Tratan a uno como la peste bubónica”, denuncia un paciente con VIH en Cuba ante el desamparo estatal

La supresión de módulos lácteos y cárnicos normados empuja a ciudadanos vulnerables a recoger leña para hervir arroz en medio del desamparo oficial

“Tratan a uno como la peste bubónica”, denuncia un paciente con VIH en Cuba ante el desamparo estatal

La historiadora cubana Alina Bárbara López acusó a policías de golpearla y arrastrarla por el suelo

Por medio de Facebook, la mujer denunció que fue esposada y que los agentes le retorcieron las manos durante una detención. A la vez, enfrenta un pedido fiscal de cuatro años de prisión por atentado, desacato y desobediencia

La historiadora cubana Alina Bárbara López acusó a policías de golpearla y arrastrarla por el suelo

Halloween en La Habana: cómo los jóvenes cubanos celebran una festividad ajena en medio de la escasez

Los jóvenes disfrazados acudieron a espacios culturales privados durante la crisis energética, que dejó sectores capitalinos sin suministro eléctrico por más de un día

Halloween en La Habana: cómo los jóvenes cubanos celebran una festividad ajena en medio de la escasez

Diecisiete madres y 73 niños ocupan una academia de boxeo en Cuba ante la falta de vivienda

Las mujeres instaladas firman que enfrentan patrullajes, amenazas de desalojo y advertencias sobre posibles consecuencias penales si no abandonan el lugar

Diecisiete madres y 73 niños ocupan una academia de boxeo en Cuba ante la falta de vivienda

TECNO

Cómo limpiar la caché de tu PC y por qué puede ayudar a liberar espacio y resolver errores

Cómo limpiar la caché de tu PC y por qué puede ayudar a liberar espacio y resolver errores

Truco de restauración fotográfica con Gemini: cómo devolver el color y el detalle a retratos históricos

Epic Games Store regala cuatro juegos para PC: cómo reclamarlos antes de que terminen las ofertas

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

Trevor y Michael jugarán GTA VI en directo: los actores de GTA V planean volver con Vice City

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova

El jefe electoral de Israel aseguró que la investigación por presunta injerencia extranjera no cambiará el resultado de los comicios

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel

Irán dijo que una nueva guerra con Estados Unidos podría durar más que la anterior y condicionó la reapertura de Ormuz