Régimen cubano condena a 15 años a un hombre por tráfico de drogas

Imagen de referencia: Un hombre es llevado con esposas tras su condena. - crédito Colprensa / Sergio Acero

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El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, en el este de Cuba, impuso una condena de 15 años de prisión a un hombre acusado de tráfico de drogas, según informó este domingo 26, periódico estatal cubano, y retomó la agencia EFE.

Durante el proceso judicial, las autoridades expusieron que el acusado comercializaba marihuana, cannabinoides sintéticos y cocaína en el reparto México, dentro del municipio de Las Tunas. La investigación incluyó el uso de vigilancia electrónica, una técnica con la que, de acuerdo con el periódico 26, se comprobó la actividad atribuida al condenado.

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El tribunal calificó el juicio como “ejemplarizante” e impuso también medidas accesorias. El sentenciado perderá sus derechos públicos, sufrirá el decomiso de los bienes ocupados y no podrá solicitar un pasaporte ni salir del país mientras cumpla la pena.

El Código Penal prevé hasta prisión perpetua y pena de muerte

La sentencia se dictó bajo la Ley 151 de 2022, que corresponde al Código Penal vigente en la isla. Esa normativa establece sanciones para la tenencia y el tráfico de estupefacientes que van de cuatro a 30 años de cárcel. La legislación contempla además la prisión perpetua y la pena de muerte en determinados casos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de Las Tunas se suma a otros juicios por delitos vinculados con drogas que se conocieron en los últimos meses en las provincias de Matanzas, Cienfuegos y Holguín. En esos casos, los acusados recibieron penas de entre cuatro y 14 años de prisión por la posesión de marihuana y el tráfico de una sustancia sintética identificada en la isla como “el químico”.

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Las autoridades han difundido estos procesos en medios estatales como parte de una campaña que sostiene una política de “tolerancia cero” frente a los estupefacientes. El régimen cubano ha reconocido, a la vez, un aumento del consumo y de la circulación de drogas, con especial preocupación por su presencia entre jóvenes.

El régimen cubano reconoce presencia de drogas en todas las provincias

Esta semana, el jefe del Órgano de Enfrentamiento Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), el coronel Juan Carlos Poey, afirmó que los problemas asociados a la tenencia y el consumo de drogas se manifiestan en todas las provincias del país.

Según los reportes de medios oficiales, la metanfetamina y los cannabinoides sintéticos figuran entre las sustancias con mayor presencia en Cuba. Estos últimos compuestos, comercializados bajo diferentes presentaciones, han sido mencionados en varios de los procesos judiciales informados en los últimos meses.

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Especialistas en adicciones alertan sobre el incremento del doscientos por ciento en el uso de sustancias baratas entre los jóvenes caribeños, quienes recurren a mezclas peligrosas para evadir la difícil crisis económica local. (Imagen de cortesía)

El régimen cubano sostiene que el país no es productor ni territorio de tránsito de drogas ilícitas. Bajo esa postura, las autoridades atribuyen el incremento de los casos a redes de distribución internas y al ingreso de sustancias supuestamente desde el exterior.

Los datos oficiales indican que durante 2025 fueron incautados 507 kg de drogas, principalmente cocaína. Además, las autoridades detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

La difusión de la condena en Las Tunas se produjo pocos días después de que el Minint alertara sobre la extensión territorial del consumo y anunciara el refuerzo de las acciones de prevención y persecución penal contra los delitos relacionados con drogas.

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