La foto que compartió Emanuel Ortega tras el viaje de Julieta Prandi a Río de Janeiro

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Emanuel Ortega publicó una imagen en sus historias de Instagram que generó repercusión entre sus seguidores, apenas días después de que Julieta Prandi compartiera las fotografías de su viaje a Río de Janeiro junto a un amigo. La publicación del músico mostró un paisaje con cielo despejado, una palmera, un árbol con flores de tono violeta y vegetación abundante, acompañada por una canción de fondo, sin palabras ni referencias directas a su situación sentimental.

El gesto del hijo de Palito Ortega se produjo en medio del revuelo mediático que generó la ruptura de la pareja, ocurrida a solo 27 días de haberse casado por civil y después de seis años de relación. La publicación llegó apenas 48 horas después de que Prandi mostrara en sus redes sociales una serie de postales de su estadía en la ciudad brasileña, a la que había viajado junto a su amigo Sebastián Waizer.

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La historia, difundida sin alusiones a su situación afectiva, exhibió un cielo despejado, una palmera y vegetación

Ese viaje a Río de Janeiro estaba originalmente pensado para funcionar como la luna de miel de la pareja, un plan que nunca llegó a concretarse. Las fotografías que compartió la conductora mostraron distintos momentos de esos días en la ciudad, entre playas, atardeceres sobre la bahía con los característicos morros cariocas, el paseo costero de mosaicos en blanco y negro y escenas gastronómicas propias del lugar, como un plato de carne con papas fritas, arroz con hierbas y farofa.

Sebastián Waizer acompañó a Julieta Prandi durante los primeros tres días de su estadía en Río de Janeiro

En una de las imágenes, Prandi apareció caminando con una camiseta amarilla de la selección brasileña con el número 10 y el nombre de Ronaldinho, mientras un taxi típico de la ciudad pasaba a su lado. En otra, se la vio en una selfie junto a Waizer, ambos sonrientes, frente a un fondo de tela estampada en tonos cálidos. La última foto de la serie mostró un atardecer con una palmera en primer plano, acompañado por el mensaje con el que la conductora cerró la publicación. “Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil. Gracias amigo por estar siempre a mi lado”, escribió.

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El viaje a Río de Janeiro formaba parte del plan original de luna de miel que la pareja no llegó a concretar

Waizer, por su parte, replicó esa misma publicación en sus propias redes y sumó una respuesta sobre la imagen original. “En esta y en todas las vidas que existan”, escribió el amigo de la conductora, en una historia de Instagram que retomó la postal del atardecer junto a los morros de Río de Janeiro. Según detalló Prandi más tarde en una nota con LAM (América TV), Waizer la acompañó únicamente durante los primeros tres días del viaje. “Mi amigo Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, señaló la conductora.

En esa misma entrevista, Prandi se refirió a la decisión de viajar pese a la ruptura reciente y explicó el origen de esas fechas reservadas. “En realidad era parte de nuestro plan porque yo me iba de luna de miel y también me había tomado vacaciones que en el año no me las tomé, así que tenía guardados estos días y dejé todo grabado en la radio. El plan era irme y con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme”, relató. “Estoy triste”, había sido su primera definición sobre su estado de ánimo al regresar al país.

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La conductora también había evitado dejar espacio para la polémica al momento de publicar las imágenes de su viaje, ya que decidió deshabilitar los comentarios en esa publicación específica. Días antes, en diálogo con Fernanda Iglesias, había sido categórica respecto a una posible reconciliación con Ortega. “Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, había explicado, y agregó que su prioridad actual es cuidar su propio bienestar. “Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz. Yo ya no puedo con esto, me siento superhumillada”, cerró en aquella oportunidad.

Emanuel Ortega pidió el cese de las especulaciones públicas y remarcó que las formas de la separación no fueron las que él hubiese elegido

Ortega, por su parte, había realizado un único descargo público sobre la separación, en el que pidió respeto frente a la exposición mediática de la ruptura. “Nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas. Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes”, había escrito el músico.

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En ese mismo mensaje, Ortega había confirmado el final del vínculo y había remarcado que las circunstancias de la ruptura no respondieron a su voluntad. “Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas. Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario”, había agregado, en lo que hasta el momento constituye su única referencia pública extensa sobre el fin de la relación.