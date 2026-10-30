La reina final de ‘The Dark Queen of Mortholme’ hara su llegada a consolas

The Dark Queen Of Mortholme presenta su tráiler.

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The Dark Queen of Mortholme llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch el 3 de diciembre. Rhine Games, en colaboración con Monster Theater, anunció las nuevas versiones del juego desarrollado por Mosu, que ya se encuentra disponible en PC. La propuesta cambia los papeles habituales de los títulos tipo Souls: el jugador controla a la poderosa jefa final que debe detener a un héroe capaz de regresar después de cada derrota.

El jefe final cambia de lado

La protagonista es la Reina Oscura de Mortholme, el último obstáculo en el camino de un aspirante a héroe. Durante el primer encuentro, la diferencia de poder es enorme y derrotar al invasor resulta sencillo. El conflicto comienza cuando la muerte deja de ser una solución definitiva.

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El héroe vuelve una y otra vez. En cada intento aprende de sus errores, mejora sus habilidades y se acerca un poco más a la victoria. La Reina Oscura, en cambio, empieza la historia como el ser más poderoso de ese mundo y debe encontrar la manera de frenar a un rival que evoluciona constantemente.

La idea toma una de las mecánicas asociadas con Dark Souls y otros juegos del género: perder un combate permite estudiar los patrones de ataque del enemigo para actuar mejor en el siguiente intento. La diferencia es que aquí esa progresión pertenece al adversario. El jugador ocupa el lugar del jefe cuyos movimientos son observados, memorizados y finalmente contrarrestados.

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Combates, conversaciones y diferentes finales

El juego se presenta como una aventura narrativa de acción en 2D, con gráficos pixel art y encuentros centrados en los ataques de la Reina Oscura. Su repertorio permite golpear con una fuerza muy superior a la del héroe durante las primeras batallas, pero esa ventaja se reduce a medida que el oponente regresa más preparado.

La repetición de los combates está vinculada con la historia. Entre los enfrentamientos aparecen conversaciones que permiten desarrollar una relación poco convencional con el héroe. Las respuestas y decisiones del jugador modifican ese vínculo y conducen a diferentes desenlaces.

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Mosu diseñó la experiencia para completarse en una sola sesión. Esa duración breve concentra el relato en la perseverancia del héroe, la resistencia de la Reina Oscura y el cambio en la relación entre ambos. La pregunta central deja de ser cuánto tardará el jugador en vencer a un jefe y pasa a ser cómo reaccionará ese jefe ante un enemigo que puede intentarlo indefinidamente.

The Dark Queen of Mortholme, de Mosu

El recorrido desde itch.io hasta las consolas

The Dark Queen of Mortholme se publicó primero en itch.io el 16 de diciembre de 2024. Más tarde llegó a Steam, el 15 de agosto de 2025, donde recibió valoraciones muy positivas de los usuarios, según la información difundida junto con el anuncio de las versiones para consolas.

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El lanzamiento del 3 de diciembre ampliará su disponibilidad a los sistemas actuales de Sony y Microsoft, además de la consola híbrida de Nintendo. Los responsables acompañaron la confirmación con nuevos avances dedicados a cada plataforma, aunque no informaron diferencias de contenido entre las tres ediciones.

Tampoco se comunicaron el precio, posibles reservas o características técnicas específicas de las adaptaciones. Por ahora, la fecha del 3 de diciembre y las versiones para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch son los datos confirmados por Rhine Games, Monster Theater y Mosu.

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