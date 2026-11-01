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Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1: se consagró como el campeón más joven de todos los tiempos

Además, el piloto de Mercedes es el primer italiano en ganar la Máxima en 73 años, desde que Alberto Ascari lo hiciera por última vez en 1953 con Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli se consagró como el campeón del mundo más joven en la historia de la Fórmula 1, luego de consolidar su ventaja en el certamen luego de imponerse en el GP de Estados Unidos y tras subirse al podio en el Gran Premio de México en el tercer puesto. Con 20 años recién cumplidos, el corredor de la escudería Mercedes acumuló 365 unidades en la tabla general y superó a su compañero de equipo, el británico George Russell (242), antes de las últimas cuatro jornadas del calendario.

La campaña de 2026 colocó a Antonelli al frente del campeonato gracias a un registro de nueve victorias en 19 carreras disputadas. El piloto oriundo de Bolonia logró triunfos en los circuitos de China, Japón, Miami, Montreal, Mónaco, Bélgica, Italia, Barcelona y Austin. Su rendimiento constante le permitió sumar podios en 15 oportunidades a lo largo del certamen, lo que aceleró la definición del Campeonato de Constructores en favor de la estructura alemana durante la última competencia disputada en Texas.

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El margen sobre sus rivales directos en la tabla de pilotos se amplió de forma progresiva. Detrás del italiano y de Russell, el heptacampeón Lewis Hamilton (241) marcha en la tercera posición al volante de su Ferrari, mientras que Max Verstappen (236), de Red Bull, ocupa la cuarta plaza. La matemática del certamen establecía que un noveno lugar en la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez bastaba para que Antonelli asegurara la corona sin depender de otros resultados en pista.

Gracias a la conquista del título de la F1, Antonelli superó la marca histórica de Sebastian Vettel, quien logró su primera corona en 2010 a los 23 años. La combinación de regularidad y velocidad en las clasificaciones permitió al corredor de la escudería de Brackley liderar la tabla de posiciones desde la mitad del torneo, cuando encadenó festejos en Europa.

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El trayecto de Antonelli hacia la cima de la categoría reina comenzó bajo el programa de desarrollo de jóvenes talentos de la marca de la estrella, que fichó al boloñés en 2019 cuando apenas tenía 12 años y competía en certámenes internacionales de karting. En esa disciplina inicial obtuvo los títulos continentales de la CIK-FIA en las temporadas 2020 y 2021, lo que habilitó su salto inmediato a los monoplazas de fórmula en Europa.

Su paso por las divisiones promocionales resultó demoledor. En 2022 conquistó en un mismo año los campeonatos de Fórmula 4 en Italia y Alemania con el equipo Prema Racing, con un acumulado de 23 triunfos en ambos torneos. Al año siguiente, el italiano ratificó su proyección al alzarse con los trofeos del Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente y del certamen europeo de la misma división (FRECA), sumando victorias bajo condiciones climáticas diversas y ante parrillas de alto nivel técnico.

Kimi Antonelli hizo historia: se consagró como el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1
Kimi Antonelli hizo historia: se consagró como el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1

Ese rendimiento llevó a las autoridades de su escudería a omitir la escala habitual de la Fórmula 3 para promoverlo de manera directa a la Fórmula 2 durante 2024. Pese a competir contra pilotos con mayor rodaje en circuitos de alta degradación, Antonelli obtuvo triunfos en las citas de Silverstone y Hungaroring. Estas actuaciones confirmaron su ascenso a la alineación titular del equipo de Fórmula 1 para 2025 en reemplazo de Hamilton, etapa de novato en la que cosechó tres podios en Montreal, Brasil y Las Vegas.

La ventaja de 123 unidades en el certamen antes de la definición fue clave para el piloto en su primera oportunidad formal de cerrar el torneo, aún con pendientes las citas en territorio brasileño, Las Vegas, Lusail y Yas Marina. El automovilismo italiano vuelve a celebrar un campeonato de pilotos de la máxima categoría por primera vez desde que Alberto Ascari sellara su bicampeonato en 1953, con un talento excepcional como el que demostró Kimi Antonelli.

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