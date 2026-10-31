Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: hora, TV y formaciones

Tras no participar de la primera práctica libre del Gran Premio de México (Alpine cedió su monoplaza al italiano Gabriele Mini para cumplir con la obligación reglamentaria de darles rodaje a pilotos novatos durante la temporada), Franco Colapinto culminó 16° en la segunda práctica libre.

El argentino volverá a subirse al auto este sábado en la tercera sesión, prevista para las 14:20 de Argentina, con el objetivo de preparar el vehículo para la clasificación que se llevará adelante en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito condicionado por la altitud de la Ciudad de México.

El oriundo de Pilar volverá a correr este fin de semana luego de un nuevo paso adverso por Austin. El piloto de Alpine registró otro DNF (abandono) en la primera fecha de la serie de tres carreras consecutivas en América y buscará recuperarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue el tercer abandono de Colapinto en las últimas cuatro competencias. El argentino dejó la carrera en la vuelta 37, después de que el equipo le ordenara ingresar a boxes por los daños que presentaba uno de los laterales del monoplaza. Franco había partido desde el 20° puesto tras una sanción por incorporar una nueva unidad de control electrónico, por encima del límite reglamentario.