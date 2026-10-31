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Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: hora, TV y formaciones

El piloto argentino de Alpine buscará llegar en óptimas condiciones a la carrera del domingo

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 1 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

14:00 hsHoy

Tras no correr la primera práctica, Franco Colapinto finalizó 16° en el segundo entrenamiento del GP de México de la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo su contacto inicial con el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de ser reemplazado por Gabriele Mini durante la FP1

Se terminó la jornada de viernes en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Al igual que lo sucedido en la primera práctica, Charles Leclerc volvió a liderar los tiempos en el segundo entrenamiento con un récord de 1:17.827. El piloto de Ferrari impuso el ritmo de la sesión y fue escoltado por Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), ambos a más de una décima.

Leer la nota completa
13:30 hsHoy

<b>Estadísticas clave del Autódromo Hermanos Rodríguez</b>

  • Longitud del circuito: 4.304 km
  • Número de curvas: 17
  • Número de vueltas: 71
  • Distancia de la carrera: 305,354 km
  • Récord de vuelta: 1m 17.774s – Valtteri Bottas (2021)
13:00 hsHoy

El mapa del circuito del Gran Premio de México:

El circuito del GP de México de F1
12:30 hsHoy

Tras no participar de la primera práctica libre del Gran Premio de México (Alpine cedió su monoplaza al italiano Gabriele Mini para cumplir con la obligación reglamentaria de darles rodaje a pilotos novatos durante la temporada), Franco Colapinto culminó 16° en la segunda práctica libre.

El argentino volverá a subirse al auto este sábado en la tercera sesión, prevista para las 14:20 de Argentina, con el objetivo de preparar el vehículo para la clasificación que se llevará adelante en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito condicionado por la altitud de la Ciudad de México.

El oriundo de Pilar volverá a correr este fin de semana luego de un nuevo paso adverso por Austin. El piloto de Alpine registró otro DNF (abandono) en la primera fecha de la serie de tres carreras consecutivas en América y buscará recuperarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue el tercer abandono de Colapinto en las últimas cuatro competencias. El argentino dejó la carrera en la vuelta 37, después de que el equipo le ordenara ingresar a boxes por los daños que presentaba uno de los laterales del monoplaza. Franco había partido desde el 20° puesto tras una sanción por incorporar una nueva unidad de control electrónico, por encima del límite reglamentario.

12:16 hsHoy

La prueba en el circuito mexicano tendrá 71 vueltas y recorrerá más de 305 mil kilómetros. Este sábado habrá doble acción: el último entrenamiento y la clasificación que definirá lo que será la grilla de partida de la competencia el domingo.

12:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de México (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)
Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de México (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

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