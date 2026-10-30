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‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

La aventura del pequeño jabalí Boris debutará en la consola el 12 de noviembre con todo el contenido de Family Fun

Adorable Adventures presenta su tráiler.
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PQube y Wild Sheep Studio anunciaron que Adorable Adventures llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre de 2026. Esta versión de la aventura protagonizada por el pequeño jabalí Boris incluirá la actualización Family Fun, mientras que la edición física en formato Game-Key Card se lanzará el 28 de enero de 2027.

Fechas y plataformas de Adorable Adventures

El lanzamiento para Nintendo Switch 2 ampliará la disponibilidad de un juego que debutó el 30 de abril en PlayStation 5, Xbox Series y PC. En computadoras puede adquirirse mediante Steam y Epic Games Store.

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La edición física no estará disponible al mismo tiempo que la versión inicial para la consola de Nintendo. Los compradores que prefieran el formato Game-Key Card deberán esperar hasta el 28 de enero de 2027, más de dos meses después del estreno previsto para Nintendo Switch 2.

PQube y Wild Sheep Studio no informaron precios ni posibles diferencias técnicas entre esta adaptación y las versiones ya publicadas. El anuncio sí confirma que el contenido agregado mediante Family Fun estará incorporado desde el lanzamiento, por lo que los jugadores de Nintendo Switch 2 recibirán esas funciones sin tener que esperar una actualización posterior.

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La búsqueda de Boris después del incendio

La historia comienza cuando un incendio forestal separa a Boris de sus hermanos y hermanas. El pequeño jabalí debe recorrer el parque donde vive para encontrarlos, utilizando su hocico como principal herramienta de rastreo.

La mecánica central consiste en seguir rastros de olor a través de distintos entornos. El recorrido incluye aromas que pueden distraer a Boris y desviarlo del camino correcto, por lo que el jugador debe identificar las pistas vinculadas con la búsqueda de su familia.

El parque está inspirado en el Parque Nacional de Cévennes, ubicado en el sur de Francia. La exploración combina escenarios naturales detallados con actividades secundarias protagonizadas por Boris y sus hermanos. El relato gira alrededor del reencuentro familiar, el crecimiento del protagonista y su recorrido por un entorno alterado después del incendio.

La propuesta mantiene un tono tranquilo y concentra sus sistemas en la exploración, el seguimiento de aromas y las interacciones con otros animales. El olfato de Boris también se utiliza fuera de la misión principal, especialmente en una de las actividades añadidas por Family Fun.

Adorable Adventures, de Wild Sheep Studio
Adorable Adventures, de Wild Sheep Studio

Todo lo que incorpora Family Fun

Family Fun fue publicada originalmente en septiembre y amplía las opciones disponibles al interactuar con los hermanos y hermanas de Boris. Los jugadores pueden pedirles que transporten objetos, una función que los integra de manera directa en las actividades realizadas durante el recorrido.

La actualización permite personalizar la apariencia de cada integrante de la familia con decoraciones encontradas durante la aventura. También suma nuevas interacciones conjuntas y la posibilidad de entregarles elementos para que los sostengan, lo que aumenta la variedad de acciones disponibles una vez que Boris vuelve a reunirse con ellos.

Otro de los agregados es un minijuego de escondite basado en olores. En esta actividad, el jugador debe usar las habilidades de rastreo del protagonista para localizar a los personajes ocultos. La búsqueda traslada la mecánica principal a un desafío independiente, centrado en distinguir pistas olfativas dentro del parque.

Parte de este contenido se habilita después de completar la misión principal. En ese punto es posible participar en el escondite y entrar en la cabaña de Max, donde Family Fun incorpora un nuevo misterio por descubrir.

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