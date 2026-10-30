El emocionante homenaje de la NBA a Manu Ginóbili por los 24 años de su histórico debut en la liga más prestigiosa del mundo

A 24 años del inolvidable debut de Manu Ginóbili con los San Antonio Spurs, la NBA compartió un emotivo video

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La NBA homenajeó a Manu Ginóbili con un video difundido en sus redes sociales al cumplirse 24 años de su debut en la liga. La pieza audiovisual recuperó imágenes de aquel primer partido del bahiense con los San Antonio Spurs y repasó acciones de una noche que abrió una etapa de 16 temporadas en la principal competencia de básquetbol del mundo.

El recuerdo se centró en el 29 de octubre de 2002, cuando Ginóbili ingresó por primera vez a una cancha de la NBA. La liga acompañó las imágenes con música épica y una narración que reconstruyó la expectativa que rodeaba al argentino antes de su estreno, luego de una carrera que ya había tenido pasos por la Liga Nacional y el básquetbol europeo.

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El escenario de su estreno también tuvo un peso particular. En su primer encuentro, el argentino sumó siete puntos, cuatro recuperos y tres asistencias en 20 minutos, dentro de una victoria de San Antonio por 87-82 frente al campeón vigente, Los Angeles Lakers. El rival contaba con Kobe Bryant y Shaquille O’Neal entre sus máximas figuras. Ginóbili comenzó el encuentro como suplente, una función que sostuvo durante gran parte de su carrera bajo la conducción de Gregg Popovich y que transformó en una posición de influencia dentro del equipo.

Se cumplieron 24 años del debut de Manu Ginóbili con los San Antonio Spurs en la NBA (Photo by Jeff Gross/Getty Images)

“Manu Ginóbili debuta como novato con San Antonio. Se convirtió en profesional a los 18 años en Argentina, así que lleva mucho tiempo preparándose para este momento”, señaló el relato del contenido compartido por la NBA. Las secuencias incluyeron jugadas del escolta durante aquel primer partido y pusieron el foco en el recorrido previo que le permitió llegar a la franquicia texana.

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El desembarco de Ginóbili en Estados Unidos ocurrió tres años después de que los Spurs lo eligieron en el puesto 57 de la segunda ronda del Draft de 1999. “No lo podía creer cuando me dijeron que había sido drafteado por los Spurs. Tenía cero expectativas, no había tenido ninguna conversación y mi agente tampoco sabía que me iban a elegir. No hubo sombrero ni conferencia de prensa”, recordó en 2022 sobre el día que fue seleccionado. Antes de cruzar al básquetbol estadounidense, el bahiense había brillado en Italia y dominado Europa con el Kinder Bologna, un ciclo que elevó sus expectativas antes de competir contra las principales figuras de la liga.

La victoria en Los Ángeles fue el inicio de una relación permanente entre Ginóbili y San Antonio. El argentino permaneció durante 16 temporadas en los Spurs y ayudó a construir una de las etapas más exitosas de la institución junto a Tim Duncan y Tony Parker, integrantes del Big Three. El recorrido incluyó cuatro campeonatos de la NBA, obtenidos en 2003, 2005, 2007 y 2014.

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El bahiense completó 16 temporadas triunfantes con los Spurs (Photo by Brian Bahr/Getty Images)

El primero de esos títulos convirtió a Ginóbili en el primer argentino campeón de la liga con San Antonio. Su aporte no se limitó a los anillos: en 2008 recibió el premio al Mejor Sexto Hombre y fue elegido para participar en los All Star Game de 2005 y 2011. La valoración de su trayectoria también quedó reflejada en los registros de la fase regular. El bahiense consiguió 762 victorias y 295 derrotas, un saldo del 72,1% que le otorgó el mejor porcentaje de triunfos entre los 141 jugadores que disputaron más de 1.000 partidos en esa instancia. Además, fue incluido en el Tercer Equipo All-NBA en 2008 y 2011.

El retiro profesional de Ginóbili llegó en 2018, después de una carrera que comenzó en la Liga Nacional con Andino de La Rioja. Tras su salida de los Spurs, San Antonio le rindió homenaje durante un partido ante Cleveland Cavaliers en el AT&T Center. El equipo texano ganó 116 a 110, aunque el resultado quedó relegado por la ceremonia dedicada al argentino.

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El argentino debutó frente a Los Angeles Lakers de Kobe Bryant y se retiró a sus 41 años en 2018 (Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters)

La franquicia retiró la camiseta número 20, que Ginóbili utilizó durante toda su estadía en San Antonio. El gesto reconoció a uno de los basquetbolistas más representativos de los Spurs y completó una despedida que tuvo como eje los cuatro anillos conseguidos con ese uniforme. Años más tarde, el 10 de septiembre de 2022, ingresó al Salón de la Fama en la Clase 2022, una distinción inédita para el básquetbol argentino.

El 18 de julio de 2002, Manu firmó su primer contrato con los Spurs y posó inicialmente con el dorsal número 6 que había utilizado en su última etapa en Italia. La elección debió modificarse porque ese número pertenecía a Avery Johnson, campeón con la franquicia en la temporada 1998-1999, cuya camiseta sería retirada. La opción del 10 también quedó descartada, ya que estaba asignada a Speedy Claxton. “A esa altura ya no tenía preferencia. Supongo que pensé que la 20 quedaba bien y por eso la tomé”, explicó Ginóbili en la ceremonia del retiro de su emblemática camiseta.

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La dimensión de su trayectoria también se extendió a la selección argentina. Ginóbili integró la Generación Dorada que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Sus títulos en Europa, la NBA y el seleccionado consolidaron una carrera que abrió puertas para jugadores formados bajo las reglas de la Federación Internacional de Básquetbol.

Todos los títulos que ganó Emmanuel Ginóbili como profesional:

1 Liga italiana (Kinder Bologna 2001)

2 Copa de Italia (Kinder Bologna 2001 y 2002)

1 Euroliga (Kinder Bologna 2001)

4 NBA (San Antonio Spurs 2003, 2005, 2007 y 2011)

2 campeonatos FIBA Américas (selección argentina 2001 y 2011)

1 Medalla de plata Mundial (selección argentina – Estados Unidos 2002)

1 Medalla de oro Juego Olímpico (selección argentina – Atenas 2004)

1 campeonato FIBA Diamond Ball (selección argentina 2008)

1 Medalla de bronce Juego Olímpico (selección argentina – Beijing 2008)