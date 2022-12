Los escándalos y peleas que marcaron la farándula peruana en el 2022

Diversos personajes de la farándula protagonizaron controversiales enfrentamientos que dejó boquiabierto a más de uno.

Celos, lucha de egos, indirectas y hasta cartas notariales. A lo largo del 2022, la farándula nacional ha tenido una buena dosis de enfrentamientos mediáticos. Varios de ellos terminaron en una guerra televisada sin fin, mientras que otros en una serie de denuncias. Lo cierto es que este año diversas figuras del espectáculo aprendieron a la mala que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano.

Magaly Medina vs. Jessica Newton

En febrero, todos se quedaron sorprendidos cuando la ‘Urraca’ criticó la segunda pedida de mano de Deyvis Orosco, el yerno de su entonces íntima amiga Jessica Newton. “No estoy peleada con ella”, aclaró la periodista en su programa cuando los rumores de un supuesto distanciamiento iniciaron. La exreina de belleza también afirmó que su amistad estaba intacta, pero agregó que ella “no vivía del rating”.

Inicialmente, Magaly Medina fue elegida como la madrina del nieto de Jessica Newton debido a su cercana amistad.

Las cosas se pusieron mucho más tensas cuando la organizadora del Miss Perú reveló que Magaly Medina deseaba adoptar un bebé, cosa que no se llegó a dar. Dolida por divulgar sus cosas personales, la presentadora de ‘Magaly TV, La Firme’ renunció en vivo a ser la madrina del bebé de Cassandra Sánchez de Lamadrid. Ambas se declararon la guerra cuando la figura de ATV denunció que Deyvis y su esposa abandonaron a sus perros en un albergue.

La pareja acusó a Medina de querer hacerles daño con su reportaje, puesto que estaba resentida con ellos porque Deyvis difundió las primeras imágenes de su bebé en el programa de Ethel Pozo. También revelaron que la ‘Urraca’ compartió en su programa una videollamada personal, la cual nunca fue autorizada por ellos. Magaly confirmó que esto era cierto, pero dijo que lo hizo porque la pareja le prometió la primicia.

Magaly Medina y Jessica Newton terminaron su amistad este 2022.

Vania Bludau vs. Mario Irivarren

En abril, los chicos reality anunciaron que su historia de amor llegó a su fin después de dos años juntos. Mario Irivarren reveló en ‘América Hoy’ que la decisión de separarse fue de mutuo acuerdo. Sus declaraciones no le gustaron nada a la exchica reality, quien aseguró en un comunicado que fue ella quien dijo adiós. Además, dio a entender que no la pasó nada bien al lado del exintegrante de ‘Combate’.

Se empezó a especular que Vania Bludau fue víctima de maltrato físico. Esto quedó confirmado por Magaly Medina, luego de revelar que la modelo le contó a su productor periodístico que su expareja la agarró del cuello en una discoteca. Entre lágrimas, Mario se presentó en ‘Amor y Fuego’ para afirmar que tenía problemas de ira y que sí sucedió dicho episodio, pero que lo hizo para controlarla.

Un testigo de lo ocurrido precisó que Irrivarren actuó así porque la modelo le mordió el cuello durante la discusión. Bludau publicó un chat en donde su ex le pedía que no lo obligue a confesar las agresiones porque se quedaría sin trabajo. El excombatiente también difundió conversaciones de WhatsApp, en donde Vania confesaba haber sido violenta con él.

Luego de la difusión de los chats, ni Vania Bludau ni Mario Irivarren volvieron a pelearse en televisión.

Jazmín Pinedo vs. Magaly Medina

Una entrevista a Jefferson Farfán desató una tremenda disputa. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ criticó a Jazmín Pinedo por no hacer bien su trabajo como conductora, pues creía que se dedicó a coquetear con el exfutbolista en todo momento. “Quítate el lazo, hijita”, le dijo. Incluso, comparó su cuerpo con el de las exparejas de la ‘Foquita’, dando a entender que le faltaba mucho para captar la atención del exdeportista.

Jazmín Pinedo entrevistó a la 'Foquita' y hasta hizo un recorrido por su departamento.

Al día siguiente, la exchica reality respondió con todo a la ‘Urraca’, afirmando que era una mujer “retrógrada”, “huachafa” y “machista”. A su vez, le recordó que no terminó la universidad, que tuvo un romance con el productor Ney Guerrero, que no era nadie para burlarse del cuerpo de los demás y que Farfán la humilló cuando intentó entrevistarlo en el 2018. El golpe más duro fue cuando le dijo que ni su hijo Gianmarco Mendoza quería estar cerca de ella.

Fiel a su estilo, Magaly Medina calificó a su rival de “títere de América TV”. Asimismo, salió en defensa de su menor hijo y le aseguró que, a diferencia de ella, jamás se metió con un hombre casado. Jazmín la retó a hablar con pruebas y eso fue exactamente lo que hizo la periodista. En su programa, difundió un audio de la expareja de Joselito Cabrera, quien aseguró que estaba en un romance con él cuando salió un ampay con Pinedo.

Magaly Medina se mostró en desacuerdo con el ingreso de Jazmín Pinedo como coductora de América TV.

Tula Rodríguez vs. los hijos de Carmona

Paola Bisso, la primera esposa del fallecido Javier Carmona, reveló que Tula Rodríguez, la presentadora de TV, deseaba adueñarse del 50% del departamento que el exgerente televisivo compró para Lucas y Tadeo Carmona, el cual está ubicado en la avenida Velasco Astete. Antes se había determinado que los hermanos serían los únicos propietarios de ese inmueble, pues ese era el deseo de su padre antes de morir. Se acusó también a Tula Rodríguez de haber abandonado a su exesposo cuando estaba en coma.

No pasó mucho tiempo para que la exvedette se pronunciara en el extinto programa ‘En Boca de Todos’, donde aseguró que no quería adueñarse del departamento, pero que tampoco podía “obligar a su hija a renunciar” al inmueble tan fácilmente. También negó no haber cuidado bien de su fallecido esposo y afirmó que ella no heredó nada tras su muerte, pues se casaron por bienes separados.

Poco después, Lucas y Tadeo afirmaron que Rodríguez si llegó a quedarse con algunos bienes, entre ellos una camioneta marca Porsche, por sucesión intestada. Asimismo, indicaron que ellos no podían disponer de su patrimonio porque la exbailarina seguía sin asumir la tutoría legal de su hija Valentina, a quien le corresponde una parte de otra propiedad ubicada en Bolivia, con el único propósito de alargar el proceso.

Los hijos de Javier Carmona, exesposo de Tula Rodríguez, siguen luchando por obtener la herencia que les dejó su padre.

Magaly Medina vs. Gisela Valcárcel

Aunque su enemistad inició hace más de 25 años, este año Gisela Valcárcel le declaró otra vez la guerra a su rival en el estreno de ‘El Gran Show’. La ‘Señito’ criticó a la periodista por meterse en la vida de los demás y la acusó de haberla dañado emocionalmente, pues supuestamente la tildó de “estúpida” cuando sucedió el escándalo de Javier Carmona y Tula Rodríguez. Hasta reveló que la ‘Urraca’ lloró en sus brazos y que ella siempre “le dio la mano”.

Gisela Valcárcel lanza fuerte mensaje a Magaly Medina. La conductora de TV se refirió a los ataques que recibió de parte de la periodista. | América TV

Muy molesta, Magaly Medina desmintió haberse quebrado delante de la ‘Señito’, ya que solo coincidieron una vez en un evento realizado en Miami. También la llamó “hipócrita” y “la mujer más alcahueta de la televisión peruana” al permitir que personajes mediáticos, aquellos que fueron ampayados por ‘Magaly TV, La Firme’, se presenten a bailar en el espacio de América TV para generar “morbo”.

No contenta con ello, siguió despotricando contra Valcárcel en los siguientes días. La acusó de haber maltratado a uno de sus reporteros, de haberse burlado de ella cuando estaba en prisión al invitar al elenco de ‘Magnolia Merino’, de ser “doble cara” con Melissa Paredes porque la botó de su programa cuando salió su ampay y de haberse reunido con Vladimiro Montesinos.

Gisela Valcárcel lideró en rating al criticar a Magaly Medina en el estreno de 'El Gran Show'.

Rodrigo Cuba vs. Melissa Paredes

La relativa paz que había entre ellos llegó a su fin cuando Melissa Paredes citó a su exesposo para cambiar la tenencia compartida de su menor hija. El futbolista se negó desde el inicio, señalando que se trataba de estrategia para que la modelo pidiera una pensión de alimentos. Pronto, aceptó ser entrevistado por Magaly Medina para contar su versión de la historia.

Sin embargo, lo que parecía un tema de farándula se convirtió en uno judicial cuando Rodrigo Cuba demandó a su expareja por los delitos de chantaje y extorsión. Se supo que tomó esta decisión porque la expresentadora de TV lo llamó durante la madrugada para informarle que estaba a punto de denunciarlo por haber vulnerado la indemnidad sexual de su pequeña.

En redes, se filtró una polémica grabación que invadía la privacidad de la hija de Melissa y Rodrigo. El Ministerio Público decidió que la menor fuera apartada de sus padres durante 92 días mientras se realizaban las respectivas investigaciones. Dicha medida llevó a que el futbolista y la modelo dejaran atrás sus diferencias. En octubre, volvieron a ver a su hija Mía.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llevan una buena relación por el bienestar de su hija Mía.

Magaly Medina vs. Rodrigo González

A lo largo de todo el año, el popular ‘Peluchín’ se ha dedicado a criticar a Magaly Medina en su programa ‘Amor y Fuego’. Por ejemplo, se burló de ella porque Alfredo Zambrano denunció a Janet Barboza por decirle “pingüino”. También le recordó que, al igual que Gisela Valcárcel, maltrató a un reportero de otro canal. ¿Pero por qué dejaron de ser amigos?

Según reveló Rodrigo González, su relación terminó porque la ‘Urraca’ le cerró las puertas de ATV cuando él buscaba formar parte de sus filas, pues había sido despedido de Latina. Esto le dolió porque en el pasado él la había ayudado a ingresar al canal 2 cuando no tenía trabajo. En su defensa, Magaly negó lo dicho y aclaró que su examigo solo hablaba de ella para generar noticia.

A pesar del distanciamiento, Magaly Medina apoyó a Rodrigo González cuando casi fue detenido por la PNP.

Magaly Medina vs. Janet Barboza

La conductora de ‘América Hoy’ dejó entrever que Magaly Medina le perdonó una infidelidad a su esposo Alfredo Zambrano. “Para ella todas las mujeres hermosas de la televisión son bataclanas y ella las odia por su pingüino”, precisó al diario El Popular. Sus declaraciones enfurecieron a la periodista, principalmente porque compararon a su pareja con la ave marina.

El abogado le envió una carta notarial a Janet Barboza, la cual ella misma difundió en redes sociales, burlándose porque Alfredo detalló que se sintió ofendido por la palabra “pingüino”. “Quiero decirle a todos los pingüinos del Perú que me perdonen”, dijo la ‘Rulitos’ entre risas en su magazine, donde aclaró que le decía así porque se parece al villano de Batman.

Hasta la fecha, Janet Barboza sigue refiriéndose a Magaly Medina con ironía.

Andrea San Martín vs. Juan Víctor Sánchez

Cansado de recibir denuncias en su contra, el expiloto se presentó en ‘Amor y Fuego’ para acusar a Andrea San Martín de no permitirle ver a su hija durante siete meses seguidos. A su vez, reveló que la ojiverde le estaba solicitando 5 mil soles de pensión de alimentos, algo imposible puesto que el emprendedor ganaba mucho menos que esa cantidad al mes.

En marzo, la madre de Juan Víctor Sánchez avivó la pelea al acusar a la exchica reality de consumir marihuana junto a Sebastián Lizarzaburu frente a la menor. Aunque el exaviador se disculpó por las acciones de su mamá, Andrea no se quedó de brazos cruzados y pidió medidas de protección. Esto alejó más a la menor de Juan Víctor, quien buscaba desesperado verla.

En julio, el expiloto logró ver a su hija, siempre bajo la vigilancia de Andrea. La exmodelo usó sus redes sociales para informar que habían llegado a un acuerdo por el bienestar de la niña. Sin embargo, a poco de culminar el 2022, ‘Amor y Fuego’ indicó que San Martín le envió una carta notarial a su ex. ¿La razón? Cree que Juan Víctor le dijo a su hija menor que Sebastián Lizarzaburu la “abandonó”.

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez volverían a verse en los tribunales en el 2023.

Gian Marco vs. Rodrigo González

Desde que Víctor Yaipén acusó al cantante nacional de haberle hecho un tremendo desplante, el popular ‘Peluchín’ se ha encargado de tildar a Gian Marco de “soberbio”. Además, lo criticó duramente por pedirle a uno de sus reporteros que le hiciera preguntas “inteligentes”, pues consideró que era una humillación para todo su equipo de trabajo.

Por su parte, el ganador del Grammy Latino aseguró que los conductores de ‘Amor y Fuego’ “viven de la gente y que debe ser lindo ganar plata con sus críticas”. Luego, se dirigió a Rodrigo González: “La gente me sigue diciendo que soy un soberbio, que soy un déspota. ¿Puedes creer que dejaron de seguirme 30 mil personas? Le tengo una rabia muy grande hacia tu programa”.

Gian Marco dejó en claro que no tolera el programa de espectáculos de Rodrigo González.

Magaly Medina vs. Andrea Llosa

Compañeras, pero no amigas. Aunque ya se sabía que existía fricción entre ambas, todo empeoró en septiembre, cuando Andrea Llosa celebró el buen rating de sus programas. “Varios me han dicho que quisieran mi ‘colchón’. Muchas, muchos”, dijo en entrevista a El Popular. Evidentemente, la ‘Urraca’ se sintió aludida por sus palabras, puesto que ‘Magaly TV, La Firme’ se emite después de ‘Andrea’.

“En la historia de mi carrera, no me confío de los colchones, acá la guerreamos. Programa en vivo todos los días, nada de programa grabado”, respondió Magaly Medina en su espacio, donde también afirmó que a su colega le encantaba la farándula. Se supo a fines de este año que Ney Guerrero, productor general de ATV, tuvo que intervenir para que reinara la paz en su canal.

Magaly Medina y Andrea Llosa son las figuras principales de ATV.

SEGUIR LEYENDO