Segunda vuelta presidencial: el antivoto, la economía y la inseguridad serían claves para conocer al nuevo huésped de Palacio

Este video es una cobertura de noticias que incluye el conteo de la ONPE y sugiere un contexto electoral polarizado. También se muestran segmentos de un analista discutiendo el impacto del fenómeno El Niño y la posible devaluación del Sol peruano.

El próximo 7 de junio, Perú asistirá a una definición electoral marcada por la desconfianza y el peso del antivoto. La segunda vuelta presidencial podría ser decidida por el antivoto, más que por el respaldo explícito a una propuesta, según el análisis de politólogos y economistas. El escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 99,971 % de actas contabilizadas, otorga a estos candidatos los siguientes resultados:

Keiko Sofía Fujimori el primer lugar con 2.876.788 votos (17,179 %),

seguida por Roberto Elver Sánchez Palomino con 2.014.068 votos (12,021 %) y

seguido por Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla con 1.993.765 votos (11.906 %).

El futuro presidente asumirá el cargo en un contexto donde la falta de propuestas concretas para enfrentar el fenómeno del niño y la inseguridad ciudadana genera preocupación entre los expertos.

PUBLICIDAD

El fenómeno de El Niño y la inseguridad: desafíos inmediatos

El politólogo Alonso Cárdenas, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sostuvo en el programa Tu decisión 2026 de TV Perú que el próximo gobierno recibirá un país expuesto a dos retos prioritarios: el impacto del fenómeno de El Niño y la persistente inseguridad ciudadana. Cárdenas advirtió sobre la ausencia de un planeamiento estratégico para enfrentar estos desafíos y recordó que “no ha habido absolutamente nada” en materia de prevención por parte de los candidatos. Según el especialista, estas amenazas ponen en riesgo la capacidad de respuesta del Estado, en especial cuando se consideran los daños que provocó un fenómeno del niño costero de menor intensidad en el pasado.

La segunda vuelta electoral en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez destaca la importancia del voto regional y la redistribución del 70% del electorado inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El primer gran reto para la nueva administración será demostrar capacidad de anticipación y gestión ante ambos problemas”, afirmó Cárdenas, en Tu decisión 2026. La preocupación se extiende a sectores académicos y sociales, que cuestionan la preparación del país para mitigar emergencias climáticas o contener el incremento de la delincuencia.

PUBLICIDAD

Ilustración en acuarela mostrando a Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga junto a barras que representan los resultados de la ONPE al 99% de las Elecciones 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel decisivo del antivoto

La incertidumbre política se refleja en la actitud de un sector considerable del electorado. El analista político Juan de la Puente explicó en Tu decisión 2026 que la mayor dificultad de los aspirantes será vencer la apatía y el escepticismo de un “Perú antielectoral”. De la Puente describió a este grupo como uno que “se resiste a votar, a decidir su voto o a revelar su voto hasta el final”, y que ya demostró su influencia en la primera vuelta.

En el caso de Keiko Fujimori, el fenómeno del antivoto, la tendencia de parte de la ciudadanía a rechazar a determinados candidatos más que a apoyar a otros, se convierte en un obstáculo central. Según De la Puente, la campaña de Fujimori enfrenta el desafío de neutralizar ese rechazo arraigado, mientras que Roberto Sánchez concentra esfuerzos en captar votantes indecisos, especialmente en Lima.

PUBLICIDAD

Las cifras oficiales de la ONPE refuerzan la percepción de polarización y rechazo. La diferencia entre ambos candidatos es considerable, pero ningún aspirante logra entusiasmar a una mayoría clara, lo que incrementa la relevancia del voto en contra más que del voto a favor.

Una caricatura política muestra a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga tensos ante una urna electoral, mientras Keiko Fujimori observa con confianza desde un podio con el logo de Fuerza Popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Volatilidad económica y reacción de los mercados

La dimensión económica atraviesa la campaña y condiciona las expectativas para el siguiente gobierno. El economista Rodolfo Grela, CEO de Regum Capital, indicó en Tu decisión 2026 que los procesos electorales disputados suelen activar mecanismos de protección entre los inversionistas. Grela señaló que “en un escenario turbulento, el inversionista no duda en protegerse y la protección está dada por quitar la inversión o el capital del lugar donde esa turbulencia se presenta”. La preferencia por activos en dólares o en oro se intensifica en contextos de incertidumbre, lo que podría traducirse en una depreciación del sol peruano si persiste la inestabilidad política.

PUBLICIDAD

Grela resaltó que la volatilidad de los mercados responde más a rumores que a hechos concretos y advirtió sobre una posible retracción de inversiones a corto plazo, pese a que Perú mantiene indicadores de estabilidad financiera. “La incertidumbre puede afectar la confianza de los inversionistas y forzar ajustes en el mercado cambiario y de capitales”, advirtió el especialista en declaraciones al programa citado.

Una ilustración en acuarela muestra a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en un tenso debate, señalándose mutuamente mientras sus partidarios y banderas peruanas los rodean, reflejando una apretada contienda electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobernabilidad y expectativas para el futuro inmediato

El inicio del próximo mandato estará condicionado por la desconfianza electoral y la volatilidad de los mercados. Los expertos consultados por Tu decisión 2026 coinciden en que la legitimidad del futuro presidente dependerá de su capacidad para gestionar crisis y articular consensos. La falta de propuestas concretas para combatir la inseguridad ciudadana y anticipar los efectos del fenómeno del niño plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y la estabilidad política de los próximos meses.

PUBLICIDAD

Ilustración en acuarela que representa a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en una reñida contienda electoral voto a voto por un puesto en la segunda vuelta de las elecciones peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda el desenlace de la segunda vuelta presidencial y la reacción del electorado antielectoral podrían definir el margen de maniobra del nuevo gobierno. Las primeras medidas que adopte el próximo presidente serán observadas de cerca por los mercados y la sociedad civil, en busca de señales que permitan restaurar la confianza y garantizar respuestas efectivas ante los desafíos más inmediatos.