Magaly Medina reveló que demandará por 6 millones de soles a Richard Swing

Magaly Medina anuncia que demandará a Richard Swing. ATV

Más radical que nunca. Hace algunas horas, en la última edición de su programa, Magaly Medina sorprendió a sus televidentes con una radical decisión que tomó, según explicó, luego de 25 años de carrera profesional.

Para la “Urraca”, las denuncias que afronta desde que inició su vida en la pantalla chica, debieron tener una contrademanda, sin embargo, de acuerdo a lo expuesto en “Magaly Tv La Firme”, nunca optó por ningún proceso, debido a diversos motivos secundarios.

Sin embargo, confesó hace algunas horas, que por primera vez en su historia, demandará a un personaje de la farándula, porque “ya llegó a su límite” y se encuentra totalmente harta de todos los juicios que afrontó durante varios años.

Magaly Medina le responde a Lucho Cáceres. (Captura)

Te puede interesar: Usuarios piden a Indecopi tomar medidas contra ‘Magaly TV La Firme’ tras altercado con Maicelo

“En mis 25 años de carrera he recibido demandas, pero ahora me llega. Seré yo la que responda y decida a quién contra demando porque a veces me denuncian por las puras” precisó la figura de ATV.

Caso de difamación

Según la polémica periodista, ya comenzó a “mover sus fichas” para tomar acciones contra aquellas personas que la involucran en procesos legales, muchas veces sin existir fundamento alguno, lo cual para todo ciudadano, es una inversión de tiempo y dinero.

Esta determinación anunciada el lunes 5 de diciembre por la misma conductora de “Magaly Tv La Firme”, la realizó luego de darse a conocer que perdió el juicio por difamación contra el actor peruano Lucho Cáceres.

Te puede interesar: Las palabras de Magaly Medina que enfurecieron a Lucho Cáceres y por las cuales decidió demandarla

Como se recuerda, la “Urraca” calificó hace dos años al artista peruano, con palabras de grueso calibre, como “escoria y basura”, por lo cual se le abrió una investigación a pedido de la reconocida figura de televisión nacional.

Minutos después de darse a conocer el juicio que favoreció a Lucho Cáceres, el actor peruano publicó un mensaje en sus redes sociales, donde se dirigió a Magaly Medina.

“Dos años de pena privativa de la libertad suspendida y 70 mil soles de reparación civil fue la condena esta vez, una de tantas que ya tiene anteriormente. Dependerá de nosotros el no quedarnos de brazos cruzados ante el abuso y vejamen que realizan ciertos programas, normalizando de esta manera delitos que deben ser penados, más aún si la persona que los comete es reincidente en más de una ocasión”, precisó el artista nacional.

Magaly Medina perdió juicio que le entabló Lucho Cáceres.

Richard Swing y su vínculo con el Estado

Luego de protagonizar diversas portadas y titulares por haber perdido el juicio contra Lucho Cáceres, Magaly Medina decidió dedicar varios minutos de su programa, para recordar a sus televidentes que ella sacó al descubierto la relación entre Richard Swing y el Estado.

Según argumentó en la última edición de su programa, la figura de ATV, a partir de ese momento, el personaje vinculado a la política peruana, comenzó a hostigarla con insultos en redes sociales y hasta incluso, la denunció.

De acuerdo a lo manifestado por la “Urraca”, este hecho colmó su paciencia, manifestando ante sus televidentes durante su programa en vivo que no puede haber “gentuza”, sin ninguna calidad moral que pone entredicho su calidad personal y profesional.

“Richard Swing quiso dañar mi reputación que tanto me costó ganar. Esta es la primera denuncia que voy a realizar, pues ya estoy harta”, manifestó ante las cámaras de “Magaly TV La Firme”.

Richard Swing regresa a la luz pública con su particular versión de 'Pinochito fiu fiu' (@richardswingperu)

En otro momento, la periodista aseguró que Richard Swing la sigue insultando todos los días en las redes sociales de una manera degradante como si conociera su vida. “No conoce nada de mi, estoy harta, en mis 25 años de carrera he recibido demandas, pero ahora me llega”, añadió.

Antes de concluir su explicación sobre el tema, Magaly Medina exigió públicamente al polémico personaje, que pruebe todo lo que mencionó en las redes sociales, de lo contrario le tendrá que pagar una cuantiosa suma de dinero.

“Richard Swing será mi primer demandado en mis 25 años de carrera y con él empiezo. Le estoy pidiendo 6 millones de soles por reparación civil por las cochinadas que escribe sobre mí. Otro que me denuncia por las puras, también contrademandaré por daños y perjuicios”, sentenció hace algunas horas.

SIGUE LEYENDO