‘Chiquito’ Flores encantado con la llegada de Héctor Cúper a Universitario, pero apuntó contra el plantel: “El tema son los jugadores, no el DT”

El exarquero habló del arribo del DT argentino y del mal momento de la 'U' en Liga 1 y Copa Libertadores. (Video: Entre Bolas)

Universitario de Deportes atraviesa una etapa de transición con la llegada del experimentado entrenador Héctor Cúper, quien asume el desafío de revertir la situación de un plantel criticado por su desempeño. Tras una serie de resultados adversos tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, el foco de la controversia ha recaído sobre los futbolistas, señalados por su rendimiento irregular y cuestionados en público por exreferentes del club.

El exarquero, Juan Flores, se sumó a la ola de análisis y no dudó en responsabilizar a los jugadores por el presente de la ‘U’. “La actualidad de la ‘U’ no me está gustando, es un poco complicado. Hemos tenido buenas versiones en el 2024 y 2025, pero este año empezó con mucha ilusión con el profesor Rabanal. Pero creo que a veces los jugadores no ayudan o no interpretan muy bien lo que quieren hacer en Universitario. Espero que con el nuevo técnico que venga se cambie”, comentó para la prensa.

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Para quienes se preguntan por las causas del bajo rendimiento del cuadro ‘crema’ en 2026, ‘Chiquito’ plantea que el origen del problema reside en la falta de conexión entre los futbolistas y las ideas propuestas. “El tema no es el técnico, sino los jugadores porque si uno tiene un acercamiento con el DT, a veces vas a jugar muy bien, pero sino te cae bien, a veces no rindes”, señaló.

Fue empate sin goles en el estadio Miguel Grau del Callao, en un resultado que no le sirve a ninguno - Crédito: L1MAX.

‘Chiquito’ Flores sobre llegada de Héctor Cúper en Universitario

El arribo de Héctor Cúper ha generado expectativas en Universitario, que busca recomponer su imagen deportiva. En esa línea, ‘Chiquito’ Flores valoró el cambio de timón, aunque insistió en que la solución depende más de los jugadores que del cuerpo técnico. “Es espectacular su llegada, creo que con Cúper las cosas van a ser mejor, pero el tema no es el técnico sino jugadores. Si tu vas a un trabajo y te sientes incómodo, no vas a llegar a tu objetivo. Pero si viene un DT que te cambia el chip, creo que va a ser mucho mejor este equipo que con el antiguo entrenador”, argumentó.

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La experiencia de Cúper, quien dirigió en Europa y otros países alrededor del mundo, es vista como un factor que podría modificar la mentalidad del grupo. Además de haber manejado a grandes ‘cracks’.

La fuerte personalidad de Héctor Cúper marcó etapas intensas en Europa, donde incluso figuras como Ronaldo Nazário cuestionaron sus métodos de disciplina y exigencia táctica. - créditos: EFE

La de Sebastián Britos y regreso de Diego Romero

El exfutbolista también abordó la situación en el arco de Universitario, tras la salida de Sebastián Britos y el regreso de Diego Romero. “Hay temporadas que ya debes irte y otras que no. Creo que Britos tiene el cartón bien ganado, es tricampeón, y no era posible que lo saquen a un arquero que dio muchas cosas. Puedes tener un arquero que es de la casa, pero no jugó un año. Estuvo en Argentina entrenando y no es igual que jugar”, manifestó.

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Flores cuestionó la apuesta por el joven guardameta, quien pasó un tiempo sin actividad en Banfield antes de su retorno a Ate. “Se sacó un jugador que es vital en el arco y mira lo que pasa ahora, no da mucha seguridad, no da un partido por ganado y la ‘U’ está desesperado por ese tema. Se equivocaron”, añadió.

Miguel Ángel Vargas se ganó el titularato en Universitario por encima de Diego Romero. - créditos: Liga 1

‘Chiquito’ Flores sobre Sekou Gassama en Universitario

El análisis de ‘Chiquito’ Flores incluyó una mención a la contratación de Sekou Gassama, delantero que llegó a Universitario con expectativas por sus condiciones físicas, pero que no ha convencido por bajo rendimiento. “Pensé que era una buena aportación porque tiene un buen biotipo, tiene una masa muscular envidiable, pero yo creo que futbolísticamente no tiene el fútbol que la ‘U’ quiere, que busca un futbolista que sea encarador, goleador”, explicó.

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Flores eximió de responsabilidad al jugador y apuntó a la dirigencia por no realizar un mejor proceso de selección: “Lamentablemente no es culpa de él, sino del que lo trae porque para traer a un jugador profesional a un equipo grande hay que verlo, antes de ver videos, y yo creo que los dirigentes saben de ese tema. Se les habrá escapado de las manos, pero no le echo la culpa a este gran jugador. Espero que mejore y que tenga oportunidad en otros equipos porque en la ‘U’ la gente quiere goles y triunfos, y estamos decayendo en eso”.