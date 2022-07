Melissa Paredes: “He cometido errores pero no me pueden tildar de mala”

Melissa Paredes se defiende de sus detractores. (Foto: Composición)

Melissa Paredes se defendió de sus detractores a través de una entrevista con Amor y Fuego. El programa lanzó un avance de lo que que emitirá este lunes 4 de julio a través de Willax TV. La actriz señala en esta conversación que la quieren dejar como la mala de la historia, y eso no es cierto.

Asimismo, aceptó haber cometido errores, pero no es justo que la tache así. “Como sea quieren verme a mi como la mala. Osea, yo sé que he cometido errores y he hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso”, se le puede escuchar en el audio que expuso el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

En otro momento, Melissa Paredes se refiere al video que grabó a su pequeña, el cual - asegura - Rodrigo Cuba aún no quiere ver. Como se recuerda, la joven quiso denunciar al futbolista por supuestamente haber cometido un acto indebido contra su hija, pero al final no levantó ningún acta contra él. Sin embargo, el deportista sí denunció a la modelo por extorsión y chantaje.

Este tema causó mucho revuelo, pues también salió a la luz la llamada de 9 minutos que la actriz le hizo a su exesposo, la cual se llevó a cabo cerca de la 1 de la madrugada. Es por ello que la exreina de belleza decidió defenderse a través de la pantalla de Amor y Fuego el pasado viernes, donde aseguró que dará con los responsables que difundieron un audio tan privado.

Asimismo, aseguró que sí tiene un video donde su pequeña acusa a su padre de algo grave, y solo quiso hablar con el futbolista para que le de explicaciones. Además, quiso mostrarle este material, el cual hasta la fecha se ha rehusado a ver. “Y bueno, cuando vino a recoger el otro día a su hija también le dije: “Mira el video”. Se lo puse y me sacó la mano. Y me dijo: “No Melissa, yo no necesito ver nada”” , indica Melissa Paredes.

El desarrollo de la entrevista se verá este lunes 4 de julio a partir de la 1:50 p.m. en el programa de Amor y Fuego.

Melissa Paredes: “He cometido errores pero no me pueden tildar de mala”. (Video: América TV)

