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Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

El técnico uruguayo también contó que conoce al argentino personalmente y respondió si lo recomendó a la ‘U’

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El técnico uruguayo se refirió a su colega argentino, a quien conoció tiempo atrás. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

Gregorio Pérez, referente de Universitario de Deportes por su paso como entrenador, analizó la llegada de Héctor Cúper al club en un contexto deportivo adverso. En diálogo con Modo Fútbol, ‘Goyo’ resaltó la trayectoria del técnico argentino y consideró que su arribo representa una oportunidad para el equipo y su entorno.

“Es un técnico con una trayectoria muy prolongada y exitosa. Tiene una vasta experiencia, ha recorrido el mundo del fútbol a nivel de clubes en competencias importantes, ha dirigido en mundiales y ha clasificado selecciones. Es una persona con mucho conocimiento, que ha marcado una línea reconocible por su carrera. Que haya llegado a Universitario, un equipo grande, resulta motivante para la gente del club, para el fútbol peruano y para los jugadores del plantel. Universitario ha contratado a alguien muy considerado en el mundo del fútbol”, afirmó.

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El exentrenador subrayó el impacto que puede generar la presencia de Cúper en Universitario, tanto en los futbolistas como en la afición, especialmente luego de quedarse sin chances de ganar el Torneo Apertura.

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su intensidad.
Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su intensidad.

Respaldó al jugador peruano

En ese contexto, Gregorio Pérez respondió si los jugadores de Universitario de Deportes, en especial los peruanos, podrán asumir la exigencia que implica trabajar bajo las órdenes de Héctor Cúper, considerado un técnico riguroso en los entrenamientos.

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“El jugador de Universitario y el futbolista peruano son conscientes de la preparación que exige el fútbol actual, tanto para la competencia local como internacional. No se debe desmerecer al jugador, ya que se adapta. No tuve ningún problema ni escuché comentarios negativos, tengo la mejor consideración del futbolista peruano. No van a tener inconvenientes, se adaptan porque son grandes profesionales, al menos los que conozco”, señaló.

Pérez también sostuvo que el plantel está preparado para modificar su esquema táctico, ya que actualmente utiliza una línea de tres defensores (3-5-2), mientras que Cúper suele emplear un 4-4-2.

“Se adaptan a las circunstancias y a lo que requiera el entrenador. Si no fuera así, solo podrían jugar con un sistema y no sería posible cambiar. El jugador se adapta a la propuesta y la metodología de trabajo que se plantee, aunque no conozco los detalles, pero sé que se adaptan”, añadió.

El técnico uruguayo respaldó a los jugadores de Universitario. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

¿Recomendó a Cúper?

Por último, Gregorio Pérez relató que conoce personalmente a Héctor Cúper, tanto en su etapa como futbolista como en sus primeros años de entrenador en Europa.

“Héctor Cúper aún jugaba en Huracán cuando yo debuté en Gimnasia y Esgrima de La Plata, después del Mundial del 90. Más adelante, él inició su carrera de técnico en Lanús y lo enfrenté con Independiente de Avellaneda. A principios de los 2000 hice una gira por Europa observando fútbol y fui a ver su trabajo en el Mallorca de España. Después de ese encuentro, no tuvimos más contacto ni relación, salvo en esos momentos que mencioné”, contó.

A pesar de ese vínculo profesional puntual, Pérez reiteró que nunca recomendó a Cúper a la dirigencia de Universitario, como se había dicho en los últimos días. “Quiero aclarar que hubo un error, ya que en algunos medios se dijo que me habían consultado, pero no recibí ninguna consulta. Fue una comunicación errónea, algo que puede ocurrir en cualquier ámbito. Lo comprendo, especialmente para quienes trabajan todo el día, pero no sucedió porque no existe relación”, finalizó.

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