Gian Marco: Las declaraciones de Víctor Yaipén que lo catalogaron como un artista “soberbio”

Gian Marco estuvo en el ojo de la tormenta por un Tik Tok de Víctor Yaipén. (Foto: Instagram)

En un reciente entrevista para el espacio digital “Ventana de emergencia”, Gian Marco Zignago habló sobre el duro momento que vivió en febrero de 2021, cuando se hizo tendencia nacional debido a las polémicas declaraciones que dio Víctor Yaipén, integrante de Orquesta Candela e hijo de Víctor Yaipén Uypán, sobre un encuentro que tuvieron en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Yo he tenido mucha compasión. Me hicieron mucho daño, mucho. Insultaron a mis hijos, a mi hija Nicole, porque cerca a esas fechas anunció que estaba con su pareja. Nunca olvidaré que un pata me escribió y me puso ‘Dame a tu hija una noche y te la convierto en mujer’”, comentó sobre las críticas que enfrentó tiempo atrás.

¿Pero qué dijo exactamente el cumbiambero en ese entonces? Sucede que a inicios de 2021, muchos usuarios se unieron al reto de TikTok “¿Cuál ha sido tu experiencia más incómoda con un famoso?”. En el caso de Víctor Yaipén, él contó con lujo de detalles el encuentro que tuvo con Gian Marco cuando ambos coincidieron en el aeródromo nacional.

“Soy súper hincha de Gian Marco, tiene canciones espectaculares. Yo también soy cantante, siempre lo veía, pero nunca me animaba a tomarme fotos con él. Un día, en el aeropuerto, lo veo y digo que esta es mi oportunidad de hacerlo. Me acercó y le digo ‘Disculpa, Gian Marco…’. Y me dice ‘¿No ves que estoy ocupado? Sal, sal de aquí, de ahí me tomó una foto contigo’ ”, relató el músico peruano.

Tras ello, relató que él y su acompañante, otro integrante de la Orquesta Candela, se quedaron estupefactos por la reacción de Zignago. A pesar de ello, Yaipén señaló que, quizás, Gian Marco actuó de esa manera porque no estaba de buen humor. “Entiendo que algunas veces uno no está en sus tiempos, pero no lo volví a ver con los mismos ojos. Igual sigo admirando su música” , dijo.

Víctor Yaipén y más usuarios se hicieron virales por contar su mala experiencia con Gian Marco Zignago | VIDEO: TikTok

El video de Víctor Yaipén rápidamente se volvió viral en la plataforma, por lo que más usuarios se animaron a contar la amarga experiencia que vivieron con Gian Marco Zignago. Por ejemplo, una usuaria de Chimbote aseguró que el cantante nacional regalaba los presentes de sus fans al personal de su propio staff, quienes terminaban desechándolos.

“Gian Marco decía que gracias Chimbote, te amo, los amo, que todo. Se fue con un cojín que le habían regalado. Al día siguiente me voy a trabajar y el encargado de limpieza me pregunta si quiero el cojín. Yo le pregunto cómo lo tiene y me dice que se lo regaló alguien del staff de Gian Marco. Se lo compré por cinco soles. Nurita, yo tengo tu cojín. Gian Marco, eso no se hace”, contó la internauta.

Usuaria de TikTok cuenta que Gian Marco regaló un presente de una fan | VIDEO: TikTok

Otra usuaria de TikTok contó una experiencia desagradable con el cantante nacional, asegurando que Gian Marco se negó de manera grosera a tomarse fotos con ella y sus dos amigas . “Mi compañera le dijo que era algo rapidito, que por favor. Gian Marco le dijo ‘¿No ves que estoy trabajando?’. Le pedimos disculpas, que no queríamos incomodarlo. Luego, Gian Marco se fue a quejar con su manager”, contó.

Usuaria de TikTok narra que Gian Marco se negó a tomarse fotos con ella y sus amigas | VIDEO: TikTok

Debido a las decenas de videos que circularon en redes, donde los internautas confirmaban la soberbia del cantante, Gian Marco fue criticado duramente por los programas de espectáculos. Incluso, el espacio de ATV, JB en ATV, lo parodió el desplante que le hizo a Víctor Yaipén. El cantante nacional jamás salió a defenderse, ya que en ese momento se encontraba en pleno proceso de divorcio de Claudia Moro, madre de sus hijos.

SEGUIR LEYENDO: