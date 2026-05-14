Reelección de Jeri Ramón en la UNMSM depende de que Congreso y Ejecutivo oficialicen una ley en menos de 48 horas

Dos Poderes del Estado tendrían que actuar de forma exprés para que Jeri Ramón pueda presentarse a la reelección. Foto: Composición Infobae

El posible intento de reelección de Jeri Ramón como rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) depende de una cadena de condiciones que, al cierre de esta nota, aún no se ha completado: el Congreso debe aprobar el proyecto de ley 12736 y el Poder Ejecutivo debe promulgarlo antes del sábado 16 de mayo, último día para inscribir candidaturas en las elecciones universitarias.

El proyecto, presentado en octubre de 2025 por el congresista Edgar Tello, propone modificar los artículos 66 y 68 de la ya debilitada Ley Universitaria para eliminar la prohibición de reelección inmediata de rectores y vicerrectores de universidades públicas. La iniciativa estuvo encarpetada durante meses hasta que, el 7 de mayo, la Junta de Portavoces acordó exonerarla de dictamen, lo que le permitió saltar la evaluación de la Comisión de Educación e ir directamente al Pleno.

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Esta maniobra contó con el respaldo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País, Honor y Democracia y Bloque Democrático Popular. Juntos por el Perú y Bancada Socialista inicialmente firmaron a favor, pero luego retrocedieron.

Bancadas aprobaron exonerar de dictamen

El texto del proyecto incorpora un párrafo que permitiría explícitamente la reelección: “El Rector y los Vicerrectores pueden ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente, ya sea en la lista original o en una lista diferente con la que fueron elegidos por primera vez; la reelección solo puede ser por un periodo adicional”. La iniciativa también incluye una disposición complementaria que obliga a adecuar los procesos electorales ya convocados a la nueva norma, salvo que ya existan candidatos formalmente presentados ante el comité electoral, en cuyo caso la norma regiría recién desde el siguiente proceso.

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Proyecto de reelección inmediata de rectores

Plazos ajustados

En la UNMSM, el plazo máximo para la inscripción de candidatos a rector y vicerrectores vence el sábado 16 de mayo. Para que Ramón pueda beneficiarse de la norma, el Congreso tendría que aprobarla este jueves 14 de mayo a más tardar, y el presidente interino José María Balcázar tendría que promulgarla el viernes 15. Esto debido a que toda ley tiene vigencia a partir del día siguiente a su publicación en El Peruano.

El margen es estrecho porque la Constitución otorga al Ejecutivo un plazo de 15 días hábiles para observar o promulgar una ley aprobada por el Parlamento. Si Balcázar no actúa dentro de ese plazo, el Congreso puede publicarla directamente, pero ese mecanismo supera con creces los tiempos del calendario electoral sanmarquino. La única vía que beneficiaría a Ramón es, por tanto, una promulgación presidencial exprés.

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Cronograma del proceso electoral en la UNMSM.

El intento de aprobar la norma en el Pleno del 7 de mayo no prosperó: el presidente de la Comisión de Educación solicitó un cuarto intermedio y la votación no se realizó. Sin embargo, varios congresistas se mostraron a favor de la ley. Ante una potencial aprobación, estudiantes de la UNMSM tomaron Ciudad Universitaria en señal de protesta.

Edgar Tello, impulsor del proyecto, es uno de los congresistas que ha respaldado el desmantelamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), postura que comparte con la saliente rectora Jeri Ramón. La semana pasada, Ramón recibió una condecoración de manos del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

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